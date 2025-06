Wohnkomplex THE EDGE

Eine anspruchsvolle Wohnentwicklung in Kissonerga, Paphos, am Rande einer Klippe mit atemberaubendem Blick auf das Mittelmeer. Das EDGE verfügt über 12 moderne Apartments (4 ein Schlafzimmer und 8 Zwei-Zimmer-Einheiten), die für Komfort, Eleganz und A-Klasse Energieeffizienz konzipiert sind. Mit geräumigen Verandas, Panorama-Vitas, benutzerdefinierte Küchen und Premium-Finishs bietet es ein raffiniertes Wohnerlebnis. Nur wenige Minuten vom Strand, Paphos Hafen, Restaurants, Schulen und Geschäfte, THE EDGE ist die perfekte Mischung aus natürlicher Ruhe und urbaner Bequemlichkeit.