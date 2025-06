Wohnkomplex Azure Vista

Azure Vista Villas — Contemporary Living mit Panoramablick auf das Meer in Yeroskipou, Paphos

Azure Vista Villas ist ein modernes Wohnprojekt in der erhöhten Gegend von Yeroskipou–Ayia Marinouda, nur 5 Minuten von den Sandstränden von Paphos und dem Stadtzentrum entfernt. Jede Villa mit drei Schlafzimmern verfügt über geräumige Innenräume, einen Dachgarten mit unverbautem Meerblick, Fußbodenheizung, VRV-Systeme und Bestimmungen für Solarpaneele und Elektroautolade. Optionaler privater Pool, modernes Design und hohe Energieeffizienz (Klasse A) machen dies zu einer perfekten Wahl für Familien oder Investoren in bester Lage in der Nähe von Elea Golf und allen wichtigen Annehmlichkeiten.