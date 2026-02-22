  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Prodromos
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Prodromos, Zypern

Paphos
42
Larnaka
5
Peyia
9
Agia Napa
2
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage Berengaria
Wohnanlage Berengaria
Wohnanlage Berengaria
Wohnanlage Berengaria
Wohnanlage Berengaria
Wohnanlage Berengaria
Prodromos, Zypern
von
$601,641
Fläche 96–174 m²
2 Immobilienobjekte 2
Berengaria ist eine stilvolle Wohnentwicklung mit komplett abgeschlossenen High-End-Finishings. Jedes Apartment verfügt über Holzböden, Naturstein in Bädern, hohe Decken (3,15 m) und Sicherheitseingangstüren. Komfort ist mit Fußbodenheizung, zentraler VRF-Klimaanlage und hochwertiger europäi…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
95.8
319,279
Wohnung 3 zimmer
174.1
730,453
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Auf der Karte
Realting.com
Gehen