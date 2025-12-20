  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Koinoteta Parekklesias
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Koinoteta Parekklesias, Zypern

Paphos
41
Larnaka
5
Peyia
9
Agia Napa
2
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage Capri House
Wohnanlage Capri House
Wohnanlage Capri House
Wohnanlage Capri House
Wohnanlage Capri House
Parekklisia, Zypern
von
$4,20M
Fläche 76–174 m²
2 Immobilienobjekte 2
Das Capri House ist eine exklusive Unterkunft am Strand mit Panoramablick auf das Meer und einem angesehenen Lebensstil, nur wenige Schritte von den besten 5-Sterne-Resorts von Limassol entfernt. Diese Boutique-Entwicklung befindet sich in einer begehrten Nachbarschaft und verfügt über elega…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
75.8
317,409
Wohnung 3 zimmer
174.1
726,175
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Auf der Karte
Realting.com
Gehen