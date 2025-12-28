  1. Realting.com
  Zypern
  East Paphos Municipality
  Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in East Paphos Municipality, Zypern

Geroskipou
23
Konia
5
Wohnanlage Azure Vista
Wohnanlage Azure Vista
Wohnanlage Azure Vista
Wohnanlage Azure Vista
Wohnanlage Azure Vista
Wohnanlage Azure Vista
Wohnanlage Azure Vista
Geroskipou, Zypern
von
$718,269
Fläche 185 m²
1 Immobilienobjekt 1
Azure Vista Villas — Contemporary Living mit Panoramablick auf das Meer in Yeroskipou, PaphosAzure Vista Villas ist ein modernes Wohnprojekt in der erhöhten Gegend von Yeroskipou–Ayia Marinouda, nur 5 Minuten von den Sandstränden von Paphos und dem Stadtzentrum entfernt. Jede Villa mit drei …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
185.0
735,906
Verein
BitProperty
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage in Paphos, Geroskipou
Wohnanlage in Paphos, Geroskipou
Wohnanlage in Paphos, Geroskipou
Wohnanlage in Paphos, Geroskipou
Wohnanlage in Paphos, Geroskipou
Alle anzeigen Wohnanlage in Paphos, Geroskipou
Wohnanlage in Paphos, Geroskipou
Geroskipou, Zypern
von
$195,118
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
1-Schlafzimmerwohnung zum Verkauf in Yeroskipou, Paphosab 165.000 € Plus MehrwertsteuerLieferung Oktober 2026Moderne 1-Zimmer-Wohnung im Bau mit AC, elektrische Rollläden, Gemeinschaftspool, überdachte Parkplätze und verzierte Sicherheit. Nahe am Strand, Dienstleistungen und Stadtzentrum.Hoh…
Immobilienagentur
Invest Cafe
Wohnanlage Santa Maria Villas
Wohnanlage Santa Maria Villas
Wohnanlage Santa Maria Villas
Wohnanlage Santa Maria Villas
Geroskipou, Zypern
von
$1,15M
Fläche 480 m²
1 Immobilienobjekt 1
Santa Maria — Moderne 4-Schlafzimmer-Villa mit Panoramablick auf das Meer in Yeroskipou, PaphosDiese ultra-luxuriöse Villa verfügt über 4 Schlafzimmer und 3 Badezimmer, befindet sich im renommiertesten Teil von Yeroskipou mit atemberaubendem Meerblick von Paphos Flughafen bis Coral Bay. Das …
Verein
BitProperty
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
OneOne
Wohnanlage Olivelia Homes
Wohnanlage Olivelia Homes
Wohnanlage Olivelia Homes
Wohnanlage Olivelia Homes
Wohnanlage Olivelia Homes
Alle anzeigen Wohnanlage Olivelia Homes
Wohnanlage Olivelia Homes
Geroskipou, Zypern
von
$558,945
Fläche 236–277 m²
2 Immobilienobjekte 2
Oliven Häuser bietet 19 luxuriöse 3-Zimmer-Villen im wünschenswerten Geroskipou Bereich von Paphos, entworfen für modernes Wohnen und langfristigen Komfort. Jede Villa verfügt über 3.10m Decken, geräumige Innenräume und reichlich natürliches Licht. Inklusive fortschrittlicher Wasserunterflur…
Verein
BitProperty
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage ELPEZ
Wohnanlage ELPEZ
Wohnanlage ELPEZ
Wohnanlage ELPEZ
Wohnanlage ELPEZ
Alle anzeigen Wohnanlage ELPEZ
Wohnanlage ELPEZ
Geroskipou, Zypern
von
$1,44M
Fläche 261 m²
1 Immobilienobjekt 1
El Pez Luxus-Leben befindet sich wo natürliche Schönheit und Geschichte treffen. Die Anlage, 150 Meter von schönen Sandstränden entfernt und beherbergt 7 luxuriöse Villen, strategisch platziert, um einen Blick auf das Mittelmeer zu genießen. Die Villen repräsentieren nicht nur die Schönheit …
Verein
BitProperty
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohngebäude AURA
Wohngebäude AURA
Wohngebäude AURA
Wohngebäude AURA
Wohngebäude AURA
Alle anzeigen Wohngebäude AURA
Wohngebäude AURA
Konia, Zypern
von
$273,848
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 73–94 m²
2 Immobilienobjekte 2
Welcome to Konia Aura, an exclusive residential development set in the peaceful hills of Konia Village, just minutes from Pafos town and the coastline. Designed with contemporary architecture and refined aesthetics, Konia Aura offers spacious one, two, and three-bedroom apartments that welco…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
73.0
276,701
Wohnung 2 zimmer
94.0
376,784
Verein
BitProperty
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Luma Genesis
Wohnanlage Luma Genesis
Wohnanlage Luma Genesis
Wohnanlage Luma Genesis
Wohnanlage Luma Genesis
Alle anzeigen Wohnanlage Luma Genesis
Wohnanlage Luma Genesis
Geroskipou, Zypern
von
$194,160
Fläche 63–90 m²
2 Immobilienobjekte 2
Luma Genesis ist eine Boutique-Wohnungsentwicklung, die 24 stilvolle 1- und 2-Zimmer-Wohnungen in einem der beliebtesten Gegenden von Paphos bietet. Diese 2-Zimmer-Wohnung befindet sich in idealer Lage in der Nähe von Geroskipou Beach und dem Stadtzentrum, verfügt über ein intelligentes Layo…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
62.8
194,279
Wohnung 2 zimmer
90.4
323,799
Verein
BitProperty
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Baia
Wohnanlage Baia
Wohnanlage Baia
Wohnanlage Baia
Wohnanlage Baia
Alle anzeigen Wohnanlage Baia
Wohnanlage Baia
Geroskipou, Zypern
von
$746,999
Fläche 202–334 m²
2 Immobilienobjekte 2
Baia ist eine exklusive Strandentwicklung am Ufer des Strandes Geroskipou in Paphos und bietet 17 zeitgenössische Villen mit direktem Zugang zum Meer. Jede Residenz verfügt über moderne mediterrane Architektur, einen privaten Pool, angelegte Gärten, geräumige Terrassen und hochwertige Oberfl…
Verein
BitProperty
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Wohnanlage Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Wohnanlage Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Wohnanlage Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Wohnanlage Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Alle anzeigen Wohnanlage Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Wohnanlage Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Geroskipou, Zypern
von
$179,966
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Bosco Verde is an exclusive boutique residential complex located next to a serene pine grove, just a few steps from the charming center of Yeroskipou, Paphos. In this unique location, exquisite architecture is combined with a calm atmosphere, offering a lifestyle defined by elegance, comfort…
Immobilienagentur
Invest Cafe
Wohnanlage MARE
Wohnanlage MARE
Wohnanlage MARE
Wohnanlage MARE
Wohnanlage MARE
Wohnanlage MARE
Wohnanlage MARE
Geroskipou, Zypern
von
$595,288
Fläche 200–245 m²
2 Immobilienobjekte 2
MARE ist ein exklusives Wohnprojekt mit 37 freistehenden und semi-entschlossenen Villen mit drei Schlafzimmern, nur 200 Meter von der atemberaubenden Küste von Kato Paphos entfernt. Jede Villa bietet eine raffinierte Mischung aus modernem Design, Energieeffizienz (Klasse A) und Alltagskomfor…
Verein
BitProperty
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage ATRIUM
Wohnanlage ATRIUM
Wohnanlage ATRIUM
Wohnanlage ATRIUM
Wohnanlage ATRIUM
Alle anzeigen Wohnanlage ATRIUM
Wohnanlage ATRIUM
Geroskipou, Zypern
von
$264,090
Fläche 40 m²
1 Immobilienobjekt 1
Atrium ist ein Projekt, das Sicherheit, Nachhaltigkeit und modernste Technologie für modernes, komfortables Wohnen kombiniert. Es verfügt über 24/7-Sicherheit, Überwachungssysteme, Tiefgaragen, Grünflächen, ein Fitnessstudio, volle Zugänglichkeit und Lärmminderungsmaßnahmen. Innovative Mater…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
40.0
280,987
Verein
BitProperty
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Adonidos Gardens
Wohnanlage Adonidos Gardens
Wohnanlage Adonidos Gardens
Wohnanlage Adonidos Gardens
Wohnanlage Adonidos Gardens
Wohnanlage Adonidos Gardens
Geroskipou, Zypern
von
$218,965
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 59–113 m²
12 Immobilienobjekte 12
Adonidos Gardens – Stilvolle Apartments in Geroskipou, Paphos Studios, 1- und 2-Schlafzimmer-Apartments | Wohnfläche: 36–88 m² | Veranden: 7–26 m² | Dachpool & BBQ-Bereich | Private Parkplätze & Abstellräume | Energieklasse A | Fertigstellung in 18 Monaten Adonidos Gardens ist ein neue…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
59.0 – 64.0
223,715 – 282,588
Wohnung 2 zimmer
97.5 – 112.7
341,460 – 353,235
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
Wohnanlage Cypress Park
Wohnanlage Cypress Park
Wohnanlage Cypress Park
Wohnanlage Cypress Park
Wohnanlage Cypress Park
Alle anzeigen Wohnanlage Cypress Park
Wohnanlage Cypress Park
Geroskipou, Zypern
von
$218,306
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 53–156 m²
16 Immobilienobjekte 16
🏡 Cypress Park ist ein exklusives Wohnprojekt mit 104 Apartments von 50 m² bis 122 m² mit 1–3 Schlafzimmern in der malerischen Küstenregion Geroskipou, Paphos. Die Anlage vereint modernes Design, energieeffiziente Bauweise (Klasse A) und erstklassige Annehmlichkeiten — der ideale Ort zum Leb…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
53.0 – 63.0
223,715 – 264,926
Wohnung 2 zimmer
94.5 – 99.5
388,558 – 423,882
Wohnung 3 zimmer
153.0 – 155.5
518,078 – 541,627
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
Wohnanlage ELYSIAN HOMES II
Wohnanlage ELYSIAN HOMES II
Wohnanlage ELYSIAN HOMES II
Wohnanlage ELYSIAN HOMES II
Wohnanlage ELYSIAN HOMES II
Alle anzeigen Wohnanlage ELYSIAN HOMES II
Wohnanlage ELYSIAN HOMES II
Geroskipou, Zypern
von
$774,971
Fläche 300 m²
1 Immobilienobjekt 1
Elysian Homes II — Moderne Villen im Gebiet Yeroskipou, PaphosElysische Häuser II ist ein neues Wohnprojekt mit zeitgenössischen Villen mit 3, 4, 5 und 6 Schlafzimmern, befindet sich im renommierten Yeroskipou–Ayia Marinouda Bereich in der Nähe des Elea Golf Estate. Nur 5 Minuten von den San…
Verein
BitProperty
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Panorama Apartments
Wohnanlage Panorama Apartments
Wohnanlage Panorama Apartments
Wohnanlage Panorama Apartments
Wohnanlage Panorama Apartments
Wohnanlage Panorama Apartments
Wohnanlage Panorama Apartments
Geroskipou, Zypern
von
$325,597
Fläche 69–133 m²
4 Immobilienobjekte 4
Panorama Apartments im unteren Geroskipou, Zypern, bietet luxuriöses mediterranes Wohnen mit modernen Apartments mit atemberaubendem Meerblick. Einige Penthouses verfügen sogar über private Dachterrassen für zusätzliche Exklusivität. Diese Apartments bieten offenes und luftiges Wohnen, moder…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
69.0
335,573
Wohnung 2 zimmer
98.0 – 133.0
529,852 – 730,017
Verein
BitProperty
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage La Reina
Wohnanlage La Reina
Wohnanlage La Reina
Wohnanlage La Reina
Wohnanlage La Reina
Wohnanlage La Reina
Wohnanlage La Reina
Geroskipou, Zypern
von
$205,580
Fläche 66 m²
1 Immobilienobjekt 1
La Reina ist ein Boutique-Wohnungsprojekt mit nur 9 stilvollen Appartements auf drei Etagen, zwischen dem lebendigen Universal-Bereich und dem traditionellen Dorf Geroskipou in Paphos. Jede Einheit ist mit moderner Architektur und hochwertigen Oberflächen ausgestattet und verfügt über Privat…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
66.0
211,941
Verein
BitProperty
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Apollo Court
Wohnanlage Apollo Court
Wohnanlage Apollo Court
Wohnanlage Apollo Court
Geroskipou, Zypern
von
$442,453
Fläche 150 m²
1 Immobilienobjekt 1
Apollo Court — Contemporary 3-Schlafzimmer Residences in Geroskipou, PaphosApollo Court ist eine stilvolle Entwicklung von nur vier modernen Doppelhaushälften, jedes mit drei Schlafzimmern, befindet sich im renommierten Koloni Bereich von Geroskipou, in der Nähe des Golfplatzes Elea. Diese g…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
150.0
453,318
Verein
BitProperty
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage FAIRVIEW
Wohnanlage FAIRVIEW
Wohnanlage FAIRVIEW
Konia, Zypern
von
$516,648
3 Immobilienobjekte 3
Fairview — Zeitgenössisch Villen im Gebiet Prestigious Konia, PaphosFairview ist eine Sammlung moderner und energieeffizienter 3- und 4-Zimmer-Villen im begehrten Wohngebiet von Konia, nur 5 Minuten vom Stadtzentrum von Paphos und dem Meer entfernt. Jede Villa verfügt über geräumige Layouts,…
Verein
BitProperty
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Panorama apartments
Wohnanlage Panorama apartments
Wohnanlage Panorama apartments
Wohnanlage Panorama apartments
Wohnanlage Panorama apartments
Alle anzeigen Wohnanlage Panorama apartments
Wohnanlage Panorama apartments
Geroskipou, Zypern
von
$328,448
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 67–133 m²
11 Immobilienobjekte 11
🇩🇪 Panorama Apartments – Moderne Apartments mit Meerblick in Geroskipou, Paphos 1–3 Schlafzimmer | Fläche: 66–137 m² | Gemeinschaftspool & Fitnessraum | Fußbodenheizung und VRF-System inklusive Panorama Apartments ist ein modernes Wohnprojekt im unteren Teil von Geroskipou, nur wenige …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
67.0 – 69.0
335,573 – 359,122
Wohnung 2 zimmer
95.0 – 133.0
400,333 – 730,019
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
Wohnanlage Elite Residences
Wohnanlage Elite Residences
Wohnanlage Elite Residences
Wohnanlage Elite Residences
Wohnanlage Elite Residences
Alle anzeigen Wohnanlage Elite Residences
Wohnanlage Elite Residences
Geroskipou, Zypern
von
$971,078
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 255–615 m²
3 Immobilienobjekte 3
Elite Residences befindet sich in einer atemberaubenden Küstenumgebung und ist eine differenzierte gated Community, die die Essenz des ruhigen Luxus neu definiert. Diese exklusive Enklave besteht aus opulenten Villen und bietet den Bewohnern einen Lebensstil jenseits des Vergleichs. Jenseits…
Verein
BitProperty
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage KONIA PANTHEA
Wohnanlage KONIA PANTHEA
Wohnanlage KONIA PANTHEA
Wohnanlage KONIA PANTHEA
Wohnanlage KONIA PANTHEA
Alle anzeigen Wohnanlage KONIA PANTHEA
Wohnanlage KONIA PANTHEA
Konia, Zypern
von
$679,766
Fläche 450–570 m²
2 Immobilienobjekte 2
KONIA PANTHEA ist ein prestigeträchtiges Wohnprojekt, bestehend aus nur 3 Luxusvillen, in der ruhigen und gehobenen Gegend von Konia, nur wenige Minuten vom Stadtzentrum von Paphos entfernt. Das moderne Architekturdesign verbindet sich nahtlos mit der natürlichen Umgebung und bietet eine Flu…
Verein
BitProperty
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage KONIA THEA
Wohnanlage KONIA THEA
Wohnanlage KONIA THEA
Wohnanlage KONIA THEA
Wohnanlage KONIA THEA
Alle anzeigen Wohnanlage KONIA THEA
Wohnanlage KONIA THEA
Konia, Zypern
von
$1,24M
Fläche 475 m²
2 Immobilienobjekte 2
KONIA THEA ist eine luxuriöse Wohnentwicklung bestehend aus nur zwei einzigartig gestalteten Villen, die in der prestigeträchtigen und ruhigen Gegend von Konia am westlichen Rand von Paphos gelegen sind. Jede Villa bietet unverbauten Panoramablick auf das Meer und atemberaubende Sonnenunterg…
Verein
BitProperty
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Cypress Park
Wohnanlage Cypress Park
Wohnanlage Cypress Park
Wohnanlage Cypress Park
Wohnanlage Cypress Park
Alle anzeigen Wohnanlage Cypress Park
Wohnanlage Cypress Park
Geroskipou, Zypern
von
$216,485
Fläche 53–154 m²
3 Immobilienobjekte 3
Cypress Park Retirement Village ist die erste 5-Sterne-unabhängige Senior-Gemeinschaft Zyperns und bietet außergewöhnlichen Komfort, Sicherheit und Pflege in einer verzierten Umgebung. Mit 24/7 CCTV, patrouillierende Sicherheit und Panik-Tasten in jedem Zimmer, Bewohner genießen vollständige…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
99.5
423,882
Wohnung 3 zimmer
154.0
541,627
Studio
53.0
223,715
Verein
BitProperty
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohngebäude Luma Genesis
Wohngebäude Luma Genesis
Geroskipou, Zypern
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 63–90 m²
2 Immobilienobjekte 2
Moderne 2-Schlafzimmer, 2-Zimmer-Apartment in LUMA Genesis – GeroskipouErleben Sie zeitgenössisches Wohnen in diesem wunderschön gestalteten 2-Schlafzimmer, 2-Bad-Wohnung in der exklusiven LUMA Genesis-Entwicklung. Ideal für Familien, Paare oder als Investition.Apartment Highlights – Alle im…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
62.8
194,279
Wohnung 2 zimmer
90.4
323,799
Bauherr
Luma Developers
Bauherr
Luma Developers
Sprachen
English
Wohnanlage LA BELLA
Wohnanlage LA BELLA
Wohnanlage LA BELLA
Wohnanlage LA BELLA
Wohnanlage LA BELLA
Alle anzeigen Wohnanlage LA BELLA
Wohnanlage LA BELLA
Geroskipou, Zypern
von
$239,843
Fläche 63–88 m²
2 Immobilienobjekte 2
La Bella ist eine moderne Wohnanlage nur 2 km vom Meer entfernt, in der charmanten Stadt Geroskipou an der Südküste von Zypern. Das Projekt verfügt über 16 stilvolle Apartments in drei 2-stöckigen Gebäuden und bietet Studios, 1- und 2-Zimmer-Einheiten. Die Bewohner genießen einen Gemeinschaf…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
63.0
247,264
Wohnung 2 zimmer
88.0
359,122
Verein
BitProperty
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage EVO Homes
Wohnanlage EVO Homes
Wohnanlage EVO Homes
Wohnanlage EVO Homes
Wohnanlage EVO Homes
Alle anzeigen Wohnanlage EVO Homes
Wohnanlage EVO Homes
Konia, Zypern
von
$947,264
Fläche 582–662 m²
2 Immobilienobjekte 2
EVO Die Häuser stellen einen neuen Luxusstandard dar, der im Herzen von Konia, Paphos, lebt. Diese modernen Villen sind durchdacht mit High-End-Finishs, Fußbodenheizung, VRV-Klimaanlage und energieeffizienten Systemen, einschließlich Photovoltaik-Panels. Geräumige Innenräume, elegante Küchen…
Verein
BitProperty
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Eden Golf
Wohnanlage Eden Golf
Wohnanlage Eden Golf
Wohnanlage Eden Golf
Wohnanlage Eden Golf
Geroskipou, Zypern
von
$192,000
Fläche 53–183 m²
4 Immobilienobjekte 4
Eden Golf ist eine Landmark Wohnentwicklung in Geroskipou, nur wenige Minuten von Paphos entfernt. Das Projekt verfügt über sechs moderne Gebäude mit 300 stilvollen Apartments, von Studios bis zu Drei-Zimmer-Einheiten. Gedanklich gestaltet mit sauberen Linien, geräumigen Layouts und privaten…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
78.0
274,000
Wohnung 2 zimmer
125.5
397,000
Wohnung 3 zimmer
182.8
480,000
Studio
53.0
192,000
Verein
BitProperty
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage ARTEMIS VILLAS
Wohnanlage ARTEMIS VILLAS
Wohnanlage ARTEMIS VILLAS
Wohnanlage ARTEMIS VILLAS
Wohnanlage ARTEMIS VILLAS
Alle anzeigen Wohnanlage ARTEMIS VILLAS
Wohnanlage ARTEMIS VILLAS
Geroskipou, Zypern
von
$794,980
Fläche 300–350 m²
2 Immobilienobjekte 2
ARTEMIS ist eine exklusive Entwicklung von 23 luxuriösen Drei-Zimmer-, Drei-Badezimmer-Villen nur 200 Meter vom Strand entfernt in der sehr wünschenswerten Gegend von Kato Paphos. Jede Villa verfügt über einen privaten Pool, Dachgarten mit optionalem Jacuzzi, Elektroautoladegerät und High-Te…
Verein
BitProperty
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
