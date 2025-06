Wohnkomplex Coral Bay

Coral Bay Villas — Seaside Living in One of Paphos’ Finest Locations

Nur 500 Meter vom berühmten Coral Bay Beach entfernt bieten diese Villen die perfekte Mischung aus Privatsphäre, Naturschönheiten und erstklassigem Komfort. Nur wenige Gehminuten von Restaurants, Geschäften, einem Yachtclub und luxuriösen Resorts entfernt, ist die Lage ideal für Entspannung und Zugänglichkeit. Jede Villa verfügt über moderne Architektur, geräumige Layouts, private Pools und optionale Meerblick. Eine hervorragende Wahl für dauerhaftes Wohnen, Urlaubserholungen oder Investitionen in die prestigeträchtige Küstenregion Peyia, Paphos.