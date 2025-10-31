Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Stadthaus 2 Schlafzimmer in Kathikas, Zypern
Stadthaus 2 Schlafzimmer
Kathikas, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
For rent: A charming used townhouse offering comfortable living in the peaceful village of K…
$697
pro Monat
Stadthaus 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Stadthaus 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 107 m²
The Residences are located at the heart of Limassol’s tourist area, a striking new project w…
$4,413
pro Monat
Stadthaus 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Stadthaus 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 105 m²
Welcome to this charming two-bedroom townhouse for rent in the popular Tombs of the Kings ar…
$1,393
pro Monat
Stadthaus 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Stadthaus 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Townhouse for rent in the Kato Paphos area. The property features two bedrooms and a family…
$1,277
pro Monat
Stadthaus 3 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Stadthaus 3 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
For rent: Spacious townhouse located in the peaceful area of Chlorakas. With an internal spa…
$3,484
pro Monat
