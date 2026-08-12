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Neubauwohnungen in Bezirk Paphos, Zypern

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Paphos
42
Peyia
9
East Paphos Municipality
27
Geroskipou
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Wohngebäude AURA
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Wohngebäude AURA
Konia, Zypern
von
$273,848
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 73–94 m²
2 Immobilienobjekte 2
Willkommen in Konia Aura, einer exklusiven Wohnanlage in den ruhigen Hügeln von Konia Village, nur wenige Minuten von der Stadt Pafos und der Küste entfernt. Entworfen mit zeitgenössischer Architektur und raffinierter Ästhetik bietet Konia Aura geräumige Apartments mit einem, zwei und drei S…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
73.0
271,206
Wohnung 2 zimmer
94.0
369,302
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Avalon Residence
Wohnanlage Avalon Residence
Wohnanlage Avalon Residence
Wohnanlage Avalon Residence
Wohnanlage Avalon Residence
Wohnanlage Avalon Residence
Paphos, Zypern
von
$355,000
Fläche 89 m²
1 Immobilienobjekt 1
Unser neuestes Wohnprojekt im Dorf Emba kombiniert modernen Komfort mit der Ruhe des ländlichen Lebens. Die Entwicklung verfügt über 17 geräumige Villen und 19 stilvolle Apartments, die mit hochwertigen Materialien und durchdachten Layouts gestaltet sind. Ideal im Herzen von Emba gelegen, bi…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
88.8
355,000
Verein
BitProperty
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Wohnanlage MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Wohnanlage MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Wohnanlage MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Wohnanlage MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Wohnanlage MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Wohnanlage MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Wohnanlage MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Paphos, Zypern
von
$232,737
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Typ: Moderne Wohnanlage von drei Gebäuden mit einem zentralen PoolLage: Universalbereich, Paphos – eine der wünschenswertsten und friedlichsten Viertel, nur 1,7 km vom Meer und 1,2 km vom Stadtzentrum entferntInfrastruktur in der Nähe:Stadtzentrum – 1,2 kmAltstadt – 800 mSupermarkt – 900 mSt…
Immobilienagentur
Invest Cafe
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TekceTekce
Wohnanlage Akakia Residences
Wohnanlage Akakia Residences
Wohnanlage Akakia Residences
Wohnanlage Akakia Residences
Wohnanlage Akakia Residences
Alle anzeigen Wohnanlage Akakia Residences
Wohnanlage Akakia Residences
Paphos, Zypern
von
$225,000
Fläche 57–139 m²
2 Immobilienobjekte 2
Akakia Residences ist eine Entwicklung von Wohnungen, die modernes Design mit einer erstklassigen Lage, im Herzen der Stadt Paphos und in der Nähe des Meeres. Die moderne Philosophie des Gebäudes spiegelt sich in den märchenhaften Betonaußenwänden und der Verwendung von hochwertigem Marmor u…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
57.0
225,000
Wohnung 2 zimmer
139.0
427,000
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Tress
Wohnanlage Tress
Wohnanlage Tress
Wohnanlage Tress
Wohnanlage Tress
Wohnanlage Tress
Wohnanlage Tress
Paphos, Zypern
von
$461,388
Fläche 93 m²
2 Immobilienobjekte 2
TRESS ist eine exklusive dreistöckige Wohnanlage mit nur einer luxuriösen Zwei-Zimmer-Wohnung pro Etage - für maximale Privatsphäre und Ruhe. Ideal im Zentrum von Paphos gelegen, sind die Residenzen nur wenige Gehminuten von der Kings Avenue Mall, nur 2 Fahrminuten vom Hafen und Stadtzentrum…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
93.0
461,628 – 519,331
Verein
BitProperty
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Wohngebäude Elements
Wohngebäude Elements
Wohngebäude Elements
Paphos, Zypern
von
$321,349
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2026
TOP DEVELOPER (since 1961) - 96 apartments in 4 buildings, 8 floors. Within 32,000m² Park of Colours (sports grounds, playground, botanical gardens, cafeteria). Views of Pafos and sea. Short stroll to old town, shops, cafes, restaurants. Perfect for investment/rental
Verein
BitProperty
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Wohnanlage in Paphos, Geroskipou
Wohnanlage in Paphos, Geroskipou
Wohnanlage in Paphos, Geroskipou
Wohnanlage in Paphos, Geroskipou
Wohnanlage in Paphos, Geroskipou
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Wohnanlage in Paphos, Geroskipou
Geroskipou, Zypern
von
$195,118
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
1-Schlafzimmerwohnung zum Verkauf in Yeroskipou, Paphosab 165.000 € Plus MehrwertsteuerLieferung Oktober 2026Moderne 1-Zimmer-Wohnung im Bau mit AC, elektrische Rollläden, Gemeinschaftspool, überdachte Parkplätze und verzierte Sicherheit. Nahe am Strand, Dienstleistungen und Stadtzentrum.Hoh…
Immobilienagentur
Invest Cafe
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Wohnanlage Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Wohnanlage Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Wohnanlage Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Wohnanlage Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Wohnanlage Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
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Wohnanlage Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Kissonerga, Zypern
von
$290,829
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
📍 Kissonerga District (Kissonerga)Kissonerga ist ein gemütliches Küstendorf 8 km nördlich des Zentrums von Paphos (Cyprus). Es befindet sich auf einem Hügel mit Panoramablick auf das Mittelmeer und kombiniert eine ruhige Atmosphäre mit bequemer Zugänglichkeit zur städtischen Infrastruktur. D…
Immobilienagentur
Invest Cafe
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Wohnanlage Celestia
Wohnanlage Celestia
Wohnanlage Celestia
Wohnanlage Celestia
Wohnanlage Celestia
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Wohnanlage Celestia
Paphos, Zypern
von
$255,000
Fläche 66–104 m²
2 Immobilienobjekte 2
Willkommen in Celestia, einem friedlichen Rückzug am Rande von Kato Paphos, wo die mediterrane Brise den Charme des Küstenlebens trifft. Diese Boutique-Entwicklung bietet 16 durchdachte Apartments, die zeitgenössische Architektur mit eleganten Innenräumen kombinieren, um ein zeitloses Gefühl…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
65.5
254,997
Wohnung 2 zimmer
104.2
375,000
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Cityscape Residence
Wohnanlage Cityscape Residence
Wohnanlage Cityscape Residence
Wohnanlage Cityscape Residence
Paphos, Zypern
von
$265,000
Fläche 61–86 m²
2 Immobilienobjekte 2
Indem wir unser neues Projekt im lebendigen Herzen von Paphos vorstellen, bieten wir unübertroffenen Komfort und einfachen Zugang zu allen wichtigen Annehmlichkeiten. Die Entwicklung verfügt über 12 durchdachte Apartments: 4 geräumige Zwei-Zimmer-Einheiten und 8 stilvolle Ein-Zimmer-Einheite…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
61.0
265,000
Wohnung 2 zimmer
86.0
410,000
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Avalon Gardens 2
Wohnanlage Avalon Gardens 2
Wohnanlage Avalon Gardens 2
Wohnanlage Avalon Gardens 2
Wohnanlage Avalon Gardens 2
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Wohnanlage Avalon Gardens 2
Paphos, Zypern
von
$258,000
Fläche 60 m²
1 Immobilienobjekt 1
Avalon Gardens 2 ist ein Komplex im charmanten Dorf Emba, bietet eine perfekte Kombination aus Komfort, Luxus und atemberaubende natürliche Umgebung. Dieses atemberaubende Anwesen umfasst insgesamt 12 Studios, 21 Apartments und 15 Villen, bietet eine breite Palette von Unterkunftsmöglichkeit…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
60.1
258,000
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Hilltop Villa
Wohnanlage Hilltop Villa
Wohnanlage Hilltop Villa
Wohnanlage Hilltop Villa
Wohnanlage Hilltop Villa
Chloraka, Zypern
von
$1,20M
Fläche 182 m²
1 Immobilienobjekt 1
Exclusive Hilltop Villa in Chloraka stellt die perfekte Mischung aus modernem Stil, Komfort und innovativen intelligenten Technologien dar. Auf einem großzügigen Grundstück von 532 m2 bietet diese Vier-Zimmer-Residenz mit einer überdachten Fläche von 181,95 m2 ein offenes, lichtgefülltes Lay…
Verein
BitProperty
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Wohngebäude Oculus - 2 Bedroom
Wohngebäude Oculus - 2 Bedroom
Wohngebäude Oculus - 2 Bedroom
Wohngebäude Oculus - 2 Bedroom
Wohngebäude Oculus - 2 Bedroom
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Wohngebäude Oculus - 2 Bedroom
Paphos, Zypern
von
$392,760
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
TOP DEVELOPER - 22 units total (studio, 1-bed, 2-bed). 2 blocks. Reception, fitness centre, kids playground, landscaped gardens, 80m² pool. 10-min walk to sea, Pafos harbour. Most popular area for short-term rentals. Includes: A/C, intercom, security, storage
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Almond Tree Villas
Wohnanlage Almond Tree Villas
Wohnanlage Almond Tree Villas
Wohnanlage Almond Tree Villas
Wohnanlage Almond Tree Villas
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Wohnanlage Almond Tree Villas
Paphos, Zypern
von
$1,35M
Fläche 255 m²
1 Immobilienobjekt 1
Die Mandelbaumvilla ist ein exquisites Beispiel für Luxus und Bequemlichkeit im Herzen von Paphos. Die Verwendung von hochwertigen Materialien wie Stein, Fair-Face-Beton und Holz in seiner Konstruktion sorgt für Haltbarkeit und Ästhetik. Die Villa ist in 3 Ebenen unterteilt, mit 4 Schlafzimm…
Verein
BitProperty
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Wohnanlage TM BOUTIQUE
Wohnanlage TM BOUTIQUE
Wohnanlage TM BOUTIQUE
Wohnanlage TM BOUTIQUE
Wohnanlage TM BOUTIQUE
Wohnanlage TM BOUTIQUE
Wohnanlage TM BOUTIQUE
Paphos, Zypern
von
$523,656
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Fläche 64–100 m²
5 Immobilienobjekte 5
TM Boutique — 5 exklusive Apartments mit 1 Schlafzimmer, nur 280 m vom Strand im Viertel Tombs of the Kings, Paphos. Fläche von 64 bis 100 m². Preis ab 450.000 €. TM Boutique ist eine hochwertige Boutique-Residenz in einer der gefragtesten Gegenden von Paphos. Nur 5 moderne Apartments mit…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
64.2 – 100.5
519,331 – 623,197
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
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Wohnanlage Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Wohnanlage Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Wohnanlage Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Wohnanlage Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Wohnanlage Bosco Verde Jeroskipu Pafos
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Wohnanlage Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Geroskipou, Zypern
von
$179,966
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Bosco Verde ist eine exklusive Boutique Wohnanlage neben einem ruhigen Kiefernhain, nur wenige Schritte vom charmanten Zentrum von Yeroskipou, Paphos entfernt. In dieser einzigartigen Lage wird exquisite Architektur mit einer ruhigen Atmosphäre kombiniert und bietet einen Lebensstil, der dur…
Immobilienagentur
Invest Cafe
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Wohnanlage The Pearl
Wohnanlage The Pearl
Wohnanlage The Pearl
Wohnanlage The Pearl
Wohnanlage The Pearl
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Wohnanlage The Pearl
Chloraka, Zypern
von
$640,000
Fläche 355–359 m²
2 Immobilienobjekte 2
Willkommen in The Pearl, wo außergewöhnliche Handwerkskunst trifft innovatives Design im Herzen von Paphos, Zypern. Unser Engagement für Qualität und Liebe zum Detail zeigt sich in jedem Aspekt unserer atemberaubenden Wohnkomplexe. Jedes Haus ist nach höchsten Standards durchdacht aufgebaut …
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Eden Golf
Wohnanlage Eden Golf
Wohnanlage Eden Golf
Wohnanlage Eden Golf
Wohnanlage Eden Golf
Geroskipou, Zypern
von
$192,000
Fläche 53–183 m²
4 Immobilienobjekte 4
Eden Golf ist eine Landmark Wohnentwicklung in Geroskipou, nur wenige Minuten von Paphos entfernt. Das Projekt verfügt über sechs moderne Gebäude mit 300 stilvollen Apartments, von Studios bis zu Drei-Zimmer-Einheiten. Gedanklich gestaltet mit sauberen Linien, geräumigen Layouts und privaten…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
78.0
274,000
Wohnung 2 zimmer
125.5
397,000
Wohnung 3 zimmer
182.8
480,000
Studio
53.0
192,000
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until March 2026!
Wohnanlage Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until March 2026!
Wohnanlage Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until March 2026!
Wohnanlage Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until March 2026!
Wohnanlage Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until March 2026!
Paphos, Zypern
von
$332,544
Fläche 72–411 m²
5 Immobilienobjekte 5
Eden Bay ist ein hochwertiges Wohnprojekt in Kato Paphos, das kurvige, mediterrane inspirierte Architektur mit außergewöhnlichem Komfort und raffiniertem Wohnen verbindet. Die Entwicklung verfügt über fünf Gebäude mit 88 Residenzen, von Studios bis zu geräumigen Apartments und exklusiven Pen…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
82.1
415,465
Wohnung 2 zimmer
153.7
715,523
Wohnung 3 zimmer
199.2
877,093
Wohnung 4 zimmer
411.5
1,73M
Studio
72.0
334,680
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Germasogeia View 2
Wohnanlage Germasogeia View 2
Wohnanlage Germasogeia View 2
Wohnanlage Germasogeia View 2
Wohnanlage Germasogeia View 2
Paphos, Zypern
von
$265,000
Fläche 69–100 m²
2 Immobilienobjekte 2
Germasoge View 2 ist eine moderne Wohnentwicklung im begehrten Stadtteil Germasogeia von Limassol. Dieses dreistöckige Gebäude besteht aus nur 8 stilvollen Apartments: 5 Ein-Zimmer und 3 Zwei-Zimmer-Einheiten, jeweils mit einer überdachten Veranda. Das Highlight des dritten Stock Penthouses …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
69.0
265,000
Wohnung 2 zimmer
100.0
375,000
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Lazzero Park
Wohnanlage Lazzero Park
Wohnanlage Lazzero Park
Wohnanlage Lazzero Park
Wohnanlage Lazzero Park
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Wohnanlage Lazzero Park
Paphos, Zypern
von
$417,737
Fläche 110–120 m²
2 Immobilienobjekte 2
Der Lazzero Park ist eine erstklassige Wohnanlage in der lebhaften touristischen Zone von Kato Paphos (Universal), nur einen kurzen Spaziergang vom Meer, Hafen und King’s Avenue Mall entfernt. Das Projekt verfügt über 5 Gebäude mit 56 gehobenen Apartments und eine Reihe von Annehmlichkeiten …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
110.0 – 120.0
409,696 – 507,791
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Amber Homes
Wohnanlage Amber Homes
Wohnanlage Amber Homes
Wohnanlage Amber Homes
Wohnanlage Amber Homes
Wohnanlage Amber Homes
Kissonerga, Zypern
von
$546,909
Fläche 222–288 m²
2 Immobilienobjekte 2
Amber Homes ist ein Premium-Immobilienprojekt von Medousa Developers, mit 10 modernen 3-Zimmer-Villen in der malerischen Gegend von Kissonerga, Paphos. Diese stilvollen Villen bieten atemberaubenden Meerblick und außergewöhnlichen Komfort mit LG VRF Klimasystemen und Fußbodenheizung. Ideal g…
Verein
BitProperty
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Wohnanlage KONIA PANTHEA
Wohnanlage KONIA PANTHEA
Wohnanlage KONIA PANTHEA
Wohnanlage KONIA PANTHEA
Wohnanlage KONIA PANTHEA
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Wohnanlage KONIA PANTHEA
Konia, Zypern
von
$679,766
Fläche 450–570 m²
2 Immobilienobjekte 2
KONIA PANTHEA ist ein prestigeträchtiges Wohnprojekt, bestehend aus nur 3 Luxusvillen, in der ruhigen und gehobenen Gegend von Konia, nur wenige Minuten vom Stadtzentrum von Paphos entfernt. Das moderne Architekturdesign verbindet sich nahtlos mit der natürlichen Umgebung und bietet eine Flu…
Verein
BitProperty
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Wohngebäude IKARIA Suites
Wohngebäude IKARIA Suites
Wohngebäude IKARIA Suites
Wohngebäude IKARIA Suites
Wohngebäude IKARIA Suites
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Wohngebäude IKARIA Suites
Paphos, Zypern
von
$454,999
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Fläche 61–175 m²
3 Immobilienobjekte 3
Ikaria Park ist eine neu gestartete Entwicklung, die ein frisches, einzigartiges Design in Paphos bietet. Mit seiner modernen Architektur bietet dieses Projekt eine Auswahl an stilvollen 1- und 2-Zimmer-Wohnungen sowie luxuriösen Penthouses. Die Bewohner können erstklassige Annehmlichkeiten …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
61.0
478,939
Wohnung 2 zimmer
105.0
628,968
Wohnung 3 zimmer
175.0
1,49M
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Eva Homes
Wohnanlage Eva Homes
Wohnanlage Eva Homes
Wohnanlage Eva Homes
Wohnanlage Eva Homes
Alle anzeigen Wohnanlage Eva Homes
Wohnanlage Eva Homes
Paphos, Zypern
von
$676,617
Fläche 266 m²
2 Immobilienobjekte 2
Willkommen bei EVO Häuser — eine Sammlung von 12 Luxusvillen im renommierten Konia Bereich von Paphos. Jede Villa mit 3 Schlafzimmern ist eine Mischung aus zeitlosem Design und nachhaltiger Innovation mit Fußbodenheizung, VRV-Kühlung, Photovoltaikanlagen und Premium-Finishs. Mit geräumigen I…
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Vista Gardens
Wohnanlage Vista Gardens
Wohnanlage Vista Gardens
Wohnanlage Vista Gardens
Wohnanlage Vista Gardens
Alle anzeigen Wohnanlage Vista Gardens
Wohnanlage Vista Gardens
Kissonerga, Zypern
von
$231,161
Fläche 71–175 m²
3 Immobilienobjekte 3
Vista Gardens ist eine Premium-Entwicklung mit 14 luxuriösen Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern und Penthäusern in zwei eleganten Blöcken. Entworfen mit moderner Ästhetik und Smart-Home-Technologie, bietet jede Residenz geräumige Innenräume mit natürlichem Licht und atemberaubendem Meer…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
71.3
230,814
Wohnung 2 zimmer
98.5
328,910
Wohnung 3 zimmer
174.6
484,709
Verein
BitProperty
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Wohnanlage MESOYI RESIDENCE 8
Wohnanlage MESOYI RESIDENCE 8
Wohnanlage MESOYI RESIDENCE 8
Wohnanlage MESOYI RESIDENCE 8
Wohnanlage MESOYI RESIDENCE 8
Wohnanlage MESOYI RESIDENCE 8
Tremithousa, Zypern
von
$513,294
Fläche 201 m²
1 Immobilienobjekt 1
MESOYI-RESIDENZEN 8 ist eine groß angelegte Wohnanlage auf mehr als 35.000 m2 ruhiger ländlicher Landschaft, nur wenige Minuten vom Stadtzentrum von Paphos und wichtigen Annehmlichkeiten entfernt. Das Projekt umfasst über 80 moderne Villen mit 3 bis 6 Schlafzimmern, Grundstücksgrößen von 270…
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Pine Park
Wohnanlage Pine Park
Wohnanlage Pine Park
Wohnanlage Pine Park
Paphos, Zypern
von
$453,039
Fläche 98 m²
2 Immobilienobjekte 2
Pine Park ist eine Boutique-Entwicklung von 12 modernen 2-Zimmer-Luxus-Apartments, in den begehrten Gräbern der Könige von Kato Paphos - nur wenige Minuten vom Meer, Restaurants und kulturellen Sehenswürdigkeiten entfernt.Jede Wohnung verfügt über geräumige Innenräume, große überdachte Balko…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
98.0
444,317 – 502,020
Verein
BitProperty
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Wohnanlage City View Villas
Wohnanlage City View Villas
Wohnanlage City View Villas
Wohnanlage City View Villas
Wohnanlage City View Villas
Alle anzeigen Wohnanlage City View Villas
Wohnanlage City View Villas
Bezirk Paphos, Zypern
von
$221,400
Fläche 59–254 m²
2 Immobilienobjekte 2
Stadt Views ist eine Boutique-Kollektion von 12 luxuriösen 3-Zimmer-Villen mit privaten Pools, eingebettet in den ruhigen Hügeln von Konia, Paphos. Mit moderner Architektur und Premium-Finishs gestaltet, genießt jede Villa einen Panoramablick auf das Meer und eine außergewöhnliche Privatsphä…
Verein
BitProperty
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Wohnanlage ORION
Wohnanlage ORION
Wohnanlage ORION
Wohnanlage ORION
Wohnanlage ORION
Wohnanlage ORION
Wohnanlage ORION
Paphos, Zypern
von
$986,217
Fläche 410–455 m²
2 Immobilienobjekte 2
ORION VILLAS ist eine exklusive Wohnanlage mit 10 Villen (4 Bungalows und 6 zweistöckige Häuser), im renommierten Dorf Tala, nur 4 Minuten vom Stadtzentrum von Paphos, dem Strand und dem Golfplatz entfernt. Jede Villa verfügt über 3 bis 4 Schlafzimmer und befindet sich auf einem großzügigen …
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BitProperty
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Wohnanlage SEAVIEW
Wohnanlage SEAVIEW
Wohnanlage SEAVIEW
Wohnanlage SEAVIEW
Wohnanlage SEAVIEW
Alle anzeigen Wohnanlage SEAVIEW
Wohnanlage SEAVIEW
Kissonerga, Zypern
von
$1,04M
Fläche 268–324 m²
2 Immobilienobjekte 2
MITO Seaview — Moderne Wohnanlage mit atemberaubenden Meerblick, PaphosMITTEL Seaview ist eine stilvolle Entwicklung zeitgenössischer Apartments, Stadthäuser und Villen, auf einer erhöhten Lage mit unverbautem Meerblick. Die mit minimalistischer Architektur und funktionalen Layouts gestaltet…
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Wohnanlage Baia
Wohnanlage Baia
Wohnanlage Baia
Wohnanlage Baia
Wohnanlage Baia
Alle anzeigen Wohnanlage Baia
Wohnanlage Baia
Geroskipou, Zypern
von
$746,999
Fläche 202–334 m²
2 Immobilienobjekte 2
Baia ist eine exklusive Strandentwicklung am Ufer des Strandes Geroskipou in Paphos und bietet 17 zeitgenössische Villen mit direktem Zugang zum Meer. Jede Residenz verfügt über moderne mediterrane Architektur, einen privaten Pool, angelegte Gärten, geräumige Terrassen und hochwertige Oberfl…
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Wohnanlage AQUARIUS
Wohnanlage AQUARIUS
Wohnanlage AQUARIUS
Wohnanlage AQUARIUS
Wohnanlage AQUARIUS
Alle anzeigen Wohnanlage AQUARIUS
Wohnanlage AQUARIUS
Kissonerga, Zypern
von
$456,844
Fläche 100 m²
1 Immobilienobjekt 1
Inspiriert von zeitgenössischer Architektur und hochwertigen Oberflächen bietet AQUARIUS eine raffinierte Mischung aus Eleganz und Komfort. Geräumige Innenräume, fortschrittliche Wärme- und Schalldämmung, bodendeckende Fenster und schlanke Designelemente schaffen eine ruhige und anspruchsvol…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
100.0
461,628
Verein
BitProperty
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Wohnanlage MARE
Wohnanlage MARE
Wohnanlage MARE
Wohnanlage MARE
Wohnanlage MARE
Wohnanlage MARE
Wohnanlage MARE
Geroskipou, Zypern
von
$595,288
Fläche 200–245 m²
2 Immobilienobjekte 2
MARE ist ein exklusives Wohnprojekt mit 37 freistehenden und semi-entschlossenen Villen mit drei Schlafzimmern, nur 200 Meter von der atemberaubenden Küste von Kato Paphos entfernt. Jede Villa bietet eine raffinierte Mischung aus modernem Design, Energieeffizienz (Klasse A) und Alltagskomfor…
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Wohnanlage Olivia III
Wohnanlage Olivia III
Wohnanlage Olivia III
Wohnanlage Olivia III
Wohnanlage Olivia III
Alle anzeigen Wohnanlage Olivia III
Wohnanlage Olivia III
Kissonerga, Zypern
von
$666,553
Fläche 412 m²
2 Immobilienobjekte 2
Olivia III — Wohnkomplex in Paphos mit starkem InvestitionspotenzialOlivia III ist ideal gelegen, nur 900 Meter vom Meer, in der Nähe des Stadtzentrums, und umgeben von Luxushotels und wichtigen Annehmlichkeiten. Das Projekt verfügt über ein zeitloses architektonisches Design, hochwertige Ob…
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Wohnanlage Almond Villas
Wohnanlage Almond Villas
Wohnanlage Almond Villas
Wohnanlage Almond Villas
Wohnanlage Almond Villas
Episkopi, Zypern
von
$564,000
Fläche 199–369 m²
2 Immobilienobjekte 2
Almond Villas ist eine exklusive Sammlung von 9 Luxusvillen eingebettet zwischen Mandeln und Olivenbäumen in den malerischen Hügeln von Episkopi, Paphos. Jede Villa mit geräumigen, lichtdurchfluteten Innenräumen verfügt über VRV-Klimakontrolle, Fußbodenheizung und raumhohe Fenster, die atemb…
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Wohnanlage Coral Bay
Wohnanlage Coral Bay
Wohnanlage Coral Bay
Wohnanlage Coral Bay
Wohnanlage Coral Bay
Alle anzeigen Wohnanlage Coral Bay
Wohnanlage Coral Bay
Peyia, Zypern
von
$781,476
Fläche 278 m²
1 Immobilienobjekt 1
Coral Bay Villas — Seaside Living in One of Paphos’ Finest LocationsNur 500 Meter vom berühmten Coral Bay Beach entfernt bieten diese Villen die perfekte Mischung aus Privatsphäre, Naturschönheiten und erstklassigem Komfort. Nur wenige Gehminuten von Restaurants, Geschäften, einem Yachtclub …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 4 zimmer
278.2
784,767
Verein
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Wohnanlage Azure Vista
Wohnanlage Azure Vista
Wohnanlage Azure Vista
Wohnanlage Azure Vista
Wohnanlage Azure Vista
Wohnanlage Azure Vista
Wohnanlage Azure Vista
Geroskipou, Zypern
von
$718,269
Fläche 185 m²
1 Immobilienobjekt 1
Azure Vista Villas — Contemporary Living mit Panoramablick auf das Meer in Yeroskipou, PaphosAzure Vista Villas ist ein modernes Wohnprojekt in der erhöhten Gegend von Yeroskipou–Ayia Marinouda, nur 5 Minuten von den Sandstränden von Paphos und dem Stadtzentrum entfernt. Jede Villa mit drei …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
185.0
721,293
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Eden Bay
Wohnanlage Eden Bay
Wohnanlage Eden Bay
Wohnanlage Eden Bay
Wohnanlage Eden Bay
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Wohnanlage Eden Bay
Paphos, Zypern
von
$409,280
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 81–282 m²
5 Immobilienobjekte 5
atemberaubender, ungehinderter MeerblickGated Wohnkomplex priorisiert Sicherheit und Komfortdynamische Stadt mit reichem historischem Erbegegenüber der Küste von Kato Paphos - 5 Minuten zu Fuß zu unberührten Strändengünstig gelegene Nachbarschaft mit einfachem Zugang zu nützlicher Infrastruk…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
81.3 – 111.6
415,465 – 553,953
Wohnung 3 zimmer
160.3 – 282.0
877,093 – 1,08M
Wohnung
110.6
484,709
Verein
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Wohnanlage Universal Park III
Wohnanlage Universal Park III
Wohnanlage Universal Park III
Wohnanlage Universal Park III
Wohnanlage Universal Park III
Wohnanlage Universal Park III
Paphos, Zypern
von
$605,496
Fläche 120 m²
1 Immobilienobjekt 1
Willkommen im Universal Park III, wo sich Luxus und Raffinesse in perfekter Harmonie im friedlichen Universalviertel Paphos treffen. Diese außergewöhnliche Entwicklung bietet eine Auswahl an sorgfältig gestalteten Apartments und Penthäusern, die jeweils den höchsten Standards des modernen Le…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
120.0
611,657
Verein
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Wohnanlage DOWNTOWN
Wohnanlage DOWNTOWN
Wohnanlage DOWNTOWN
Wohnanlage DOWNTOWN
Wohnanlage DOWNTOWN
Wohnanlage DOWNTOWN
Wohnanlage DOWNTOWN
Paphos, Zypern
von
$488,423
Fläche 96–150 m²
2 Immobilienobjekte 2
Downtown Residences — Modernes Leben im Herzen von Kato PaphosDas Downtown Residences liegt im Zentrum von Kato Paphos und bietet stilvolle 2- und 3-Zimmer-Wohnungen nur 5 Gehminuten vom Strand, Hafen und touristischen Bereich und nur 10 Minuten vom Einkaufszentrum Kings Avenue Mall entfernt…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
96.0
490,480
Wohnung 3 zimmer
150.0
571,264
Verein
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Wohnanlage Olivia IV
Wohnanlage Olivia IV
Wohnanlage Olivia IV
Wohnanlage Olivia IV
Wohnanlage Olivia IV
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Wohnanlage Olivia IV
Kissonerga, Zypern
von
$471,184
Fläche 372 m²
2 Immobilienobjekte 2
Olivia IV — Moderne Wohnanlage in Paphos, in der Nähe des Meeres und aller EinrichtungenOlivia IV ist ein zeitgenössischer Wohnkomplex, nur 900 Meter vom Meer entfernt, in einer erstklassigen Gegend von Paphos. Umgeben von Luxushotels, Geschäften, Schulen und allen wichtigen Infrastrukturen …
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Cypress Park
Wohnanlage Cypress Park
Wohnanlage Cypress Park
Wohnanlage Cypress Park
Wohnanlage Cypress Park
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Wohnanlage Cypress Park
Geroskipou, Zypern
von
$218,306
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 53–156 m²
16 Immobilienobjekte 16
🏡 Cypress Park ist ein exklusives Wohnprojekt mit 104 Apartments von 50 m² bis 122 m² mit 1–3 Schlafzimmern in der malerischen Küstenregion Geroskipou, Paphos. Die Anlage vereint modernes Design, energieeffiziente Bauweise (Klasse A) und erstklassige Annehmlichkeiten — der ideale Ort zum Leb…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
53.0 – 63.0
219,273 – 259,666
Wohnung 2 zimmer
94.5 – 99.5
380,843 – 415,465
Wohnung 3 zimmer
153.0 – 155.5
507,791 – 530,872
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
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Wohnanlage Horizon
Wohnanlage Horizon
Wohnanlage Horizon
Wohnanlage Horizon
Wohnanlage Horizon
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Wohnanlage Horizon
Paphos, Zypern
von
$277,393
Fläche 75–175 m²
3 Immobilienobjekte 3
Horizon ist ein Designer-Wohnungskomplex mit nur 10 exklusiven Apartments – 1, 2 und 3-Zimmer-Einheiten – verteilt auf drei Etagen. Mit modernen Open-Plan-Layouts, Smart Home Features und High-End-Finishs verbindet jede Wohnung natürliches Licht mit elegantem Design. Die Bewohner genießen ei…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
75.0
276,977
Wohnung 2 zimmer
100.0
357,762
Wohnung 3 zimmer
175.0
473,168
Verein
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Wohnanlage Jewel Of The Seacaves
Wohnanlage Jewel Of The Seacaves
Wohnanlage Jewel Of The Seacaves
Wohnanlage Jewel Of The Seacaves
Wohnanlage Jewel Of The Seacaves
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Wohnanlage Jewel Of The Seacaves
Peyia, Zypern
von
$2,59M
Fläche 3 000 m²
1 Immobilienobjekt 1
Juwel der Meereshöhlen — Luxusvilla in einer der prestigiössten Küstengebiete von PaphosDas Juwel der Seacaves befindet sich in der atemberaubenden Gegend von Sea Caves, nur einen 4-minütigen Spaziergang vom Meer und eine 5-minütige Fahrt von Coral Bay, lokalen Geschäften und Peyia Dorfzentr…
Verein
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Wohnanlage Infinity
Wohnanlage Infinity
Wohnanlage Infinity
Wohnanlage Infinity
Wohnanlage Infinity
Wohnanlage Infinity
Wohnanlage Infinity
Paphos, Zypern
von
$456,370
Fläche 120–160 m²
2 Immobilienobjekte 2
Infinity ist eine innovative Entwicklung im Zentrum von Paphos, in der Nähe des Rathauses, des Stadtparks, der Schulen und allen wichtigen Stadteinrichtungen. Inspiriert von der Form eines chinesischen Drachen, zeichnet sich die Architektur mit ihrem futuristischen Design aus. Der Komplex ve…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
120.0 – 159.7
457,011 – 620,888
Verein
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Wohnanlage Harmony
Wohnanlage Harmony
Wohnanlage Harmony
Wohnanlage Harmony
Wohnanlage Harmony
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Wohnanlage Harmony
Paphos, Zypern
von
$404,531
Fläche 118–206 m²
2 Immobilienobjekte 2
Harmony ist eine moderne Boutique-Entwicklung mit 1, 2 und 3-Zimmer-Wohnungen mit einem markanten Design und offenen Layouts, die Raum und natürliches Licht maximieren. Nur 700m vom Strand entfernt und nur wenige Gehminuten von den Gräbern der Könige, der Universität AUB und allen wichtigen …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
117.6
403,924
Wohnung 3 zimmer
206.3
646,278
Verein
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Wohnanlage ELYSIAN HOMES II
Wohnanlage ELYSIAN HOMES II
Wohnanlage ELYSIAN HOMES II
Wohnanlage ELYSIAN HOMES II
Wohnanlage ELYSIAN HOMES II
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Wohnanlage ELYSIAN HOMES II
Geroskipou, Zypern
von
$774,971
Fläche 300 m²
1 Immobilienobjekt 1
Elysian Homes II — Moderne Villen im Gebiet Yeroskipou, PaphosElysische Häuser II ist ein neues Wohnprojekt mit zeitgenössischen Villen mit 3, 4, 5 und 6 Schlafzimmern, befindet sich im renommierten Yeroskipou–Ayia Marinouda Bereich in der Nähe des Elea Golf Estate. Nur 5 Minuten von den San…
Verein
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Wohnanlage Noble
Wohnanlage Noble
Wohnanlage Noble
Wohnanlage Noble
Wohnanlage Noble
Wohnanlage Noble
Paphos, Zypern
von
$321,784
Fläche 107–108 m²
3 Immobilienobjekte 3
Nur wenige Minuten vom Strand und der Altstadt entfernt bietet dieses stilvolle Apartment mit 2 Schlafzimmern die perfekte Mischung aus Charme und urbanem Komfort. Ein Teil eines Boutique-Gebäudes mit nur sechs Residenzen, es verfügt über offenes Wohnen, Balkone mit Meerblick, High-End-Finis…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
107.0
323,139
Wohnung 2 zimmer
108.0
432,776 – 467,398
Verein
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Wohnanlage Cypress Park
Wohnanlage Cypress Park
Wohnanlage Cypress Park
Wohnanlage Cypress Park
Wohnanlage Cypress Park
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Wohnanlage Cypress Park
Geroskipou, Zypern
von
$216,485
Fläche 53–154 m²
3 Immobilienobjekte 3
Cypress Park Retirement Village ist die erste 5-Sterne-unabhängige Senior-Gemeinschaft Zyperns und bietet außergewöhnlichen Komfort, Sicherheit und Pflege in einer verzierten Umgebung. Mit 24/7 CCTV, patrouillierende Sicherheit und Panik-Tasten in jedem Zimmer, Bewohner genießen vollständige…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
99.5
415,465
Wohnung 3 zimmer
154.0
530,872
Studio
53.0
219,273
Verein
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Wohnanlage Apollo Court
Wohnanlage Apollo Court
Wohnanlage Apollo Court
Wohnanlage Apollo Court
Geroskipou, Zypern
von
$442,453
Fläche 150 m²
1 Immobilienobjekt 1
Apollo Court — Contemporary 3-Schlafzimmer Residences in Geroskipou, PaphosApollo Court ist eine stilvolle Entwicklung von nur vier modernen Doppelhaushälften, jedes mit drei Schlafzimmern, befindet sich im renommierten Koloni Bereich von Geroskipou, in der Nähe des Golfplatzes Elea. Diese g…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
150.0
444,317
Verein
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Wohnanlage UNIVERSAL ARIAD
Wohnanlage UNIVERSAL ARIAD
Wohnanlage UNIVERSAL ARIAD
Wohnanlage UNIVERSAL ARIAD
Wohnanlage UNIVERSAL ARIAD
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Wohnanlage UNIVERSAL ARIAD
Paphos, Zypern
von
$268,396
Fläche 59 m²
1 Immobilienobjekt 1
UNIVERSAL ARIAD — Modernes Studio im Herzen von PaphosDas UNIVERSAL ARIAD befindet sich im sehr wünschenswerten Universalbereich von Paphos und bietet eine stilvolle Studiowohnung, die ideal für Wohnen, Urlaub oder Investitionen ist. Diese moderne Entwicklung verfügt über einen überfluteten …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
59.0
271,206
Verein
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Wohnanlage INFINITY
Wohnanlage INFINITY
Wohnanlage INFINITY
Wohnanlage INFINITY
Wohnanlage INFINITY
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Wohnanlage INFINITY
Peyia, Zypern
von
$639,769
Fläche 293–800 m²
3 Immobilienobjekte 3
INFINITY ist eine exklusive Entwicklung von 20 luxuriösen Villen in der ruhigen Stadt Peyia, bietet 3–5 Schlafzimmer Häuser mit privaten Pools, Fußbodenheizung und erweiterte VRF-Systeme. Für Eleganz und Nachhaltigkeit entworfen, bietet jede Villa einen Panoramablick auf das Mittelmeer, eine…
Verein
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Wohnanlage Green Heaven
Wohnanlage Green Heaven
Wohnanlage Green Heaven
Wohnanlage Green Heaven
Wohnanlage Green Heaven
Wohnanlage Green Heaven
Wohnanlage Green Heaven
Bezirk Paphos, Zypern
von
$526,980
2 Immobilienobjekte 2
Grüner Himmel — Moderne Villen im Gebiet Prestigious Yeroskipou, PaphosGreen Heaven ist ein exklusives Wohnprojekt von nur vier modernen freistehenden Villen mit 3 Schlafzimmern, in der Ayia Marinouda Gegend von Yeroskipou, in der Nähe des renommierten Elea Golf Estate. Diese Häuser bieten g…
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Wohnanlage ABSOLUTE
Wohnanlage ABSOLUTE
Wohnanlage ABSOLUTE
Wohnanlage ABSOLUTE
Wohnanlage ABSOLUTE
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Wohnanlage ABSOLUTE
Mesogi, Zypern
von
$513,950
Fläche 320–345 m²
2 Immobilienobjekte 2
ABSOLUTE ist eine Sammlung von 14 geräumigen Drei-Zimmer-, Drei-Badezimmer-Villen in der ruhigen Wohngegend von Mesogi, nur 500 Meter von der International School of Paphos entfernt. Jede Villa verfügt über eine große Dachterrasse mit einer integrierten Bar und bietet einen atemberaubenden P…
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Wohnanlage Cap St Georges
Wohnanlage Cap St Georges
Wohnanlage Cap St Georges
Wohnanlage Cap St Georges
Wohnanlage Cap St Georges
Wohnanlage Cap St Georges
Peyia, Zypern
von
$1,74M
Fläche 620–800 m²
2 Immobilienobjekte 2
Cap St Georges ist ein renommierter Badeort an der Südwestküste Zyperns, in der Nähe von Paphos. Mit luxuriösen Villen und Residenzen mit Panoramablick auf das Meer kombiniert es elegante Architektur, High-End-Finishs und 5-Sterne-Annehmlichkeiten – darunter ein privater Strand, Spa, Restaur…
Verein
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Wohnanlage Oasis Garden
Wohnanlage Oasis Garden
Wohnanlage Oasis Garden
Wohnanlage Oasis Garden
Wohnanlage Oasis Garden
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Wohnanlage Oasis Garden
Chloraka, Zypern
von
$405,598
Fläche 138 m²
2 Immobilienobjekte 2
Oasis Garden — Eco-Lifestyle in Chloraka, PaphosOasis Garden ist ein grünes Heiligtum im Herzen von Chloraka, Paphos, entworfen für diejenigen, die Harmonie zwischen Stadtleben und Natur suchen. Der Komplex verfügt über moderne öko-bewusste Architektur, üppige Landschaftsgestaltung, fehlende…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
138.0
406,232
Verein
BitProperty
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Wohnanlage TWINS
Wohnanlage TWINS
Wohnanlage TWINS
Wohnanlage TWINS
Wohnanlage TWINS
Wohnanlage TWINS
Paphos, Zypern
von
$438,319
Fläche 98 m²
1 Immobilienobjekt 1
TWINS ist ein stilvolles Wohnprojekt bestehend aus zwei Wohnungsbauten mit insgesamt 25 Wohneinheiten, nur wenige Gehminuten von der Altstadt von Paphos und nur eine 3-minütige Fahrt von den Sandstränden von Kato Paphos entfernt. Diese energieeffizienten Apartments verfügen über raumhohe Fen…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
98.0
438,546
Verein
BitProperty
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Wohnanlage City 9
Wohnanlage City 9
Wohnanlage City 9
Wohnanlage City 9
Wohnanlage City 9
Alle anzeigen Wohnanlage City 9
Wohnanlage City 9
Paphos, Zypern
von
$557,984
Fläche 132 m²
1 Immobilienobjekt 1
City 9 ist ein zeitgenössischer Wohnkomplex im Herzen von Paphos, Zypern, mit modernen Wohnungen und Stadthäusern für urbanen Komfort und Stil. Das City 9 liegt nur wenige Minuten vom Stadtzentrum, Schulen, Geschäften und dem Meer entfernt und vereint elegante Architektur, hochwertige Oberfl…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
132.0
553,952
Verein
BitProperty
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Wohnanlage CIRVIS
Wohnanlage CIRVIS
Wohnanlage CIRVIS
Wohnanlage CIRVIS
Wohnanlage CIRVIS
Alle anzeigen Wohnanlage CIRVIS
Wohnanlage CIRVIS
Chloraka, Zypern
von
$251,264
Fläche 62–100 m²
3 Immobilienobjekte 3
CIRVIS ist ein zeitgenössischer Wohnkomplex, der moderne Architektur mit Alltagskomfort verbindet. Helle Innenräume, hochwertige Materialien und gut gestaltete Layouts schaffen ein Gefühl von Harmonie und Leichtigkeit. Ob ein gemütliches Ein-Schlafzimmer oder eine geräumige Zwei-Zimmer-Wohnu…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
62.0
253,895
Wohnung 2 zimmer
89.0 – 100.0
392,384 – 415,465
Verein
BitProperty
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Wohnanlage City Landmark
Wohnanlage City Landmark
Wohnanlage City Landmark
Wohnanlage City Landmark
Wohnanlage City Landmark
Alle anzeigen Wohnanlage City Landmark
Wohnanlage City Landmark
Paphos, Zypern
von
$453,362
Fläche 104–166 m²
3 Immobilienobjekte 3
City Landmark ist eine Premium-Wohnanlage im pulsierenden Zentrum von Paphos, Zypern. Entworfen mit Eleganz und Funktionalität im Auge, bietet der Komplex moderne Wohnungen mit geräumigen Layouts, High-End-Finishes und Panorama-Stadtblick. Nur wenige Schritte von Geschäften, Restaurants und …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
103.7
450,086
Wohnung 2 zimmer
129.8
600,115
Wohnung 3 zimmer
166.4
819,389
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Panorama apartments
Wohnanlage Panorama apartments
Wohnanlage Panorama apartments
Wohnanlage Panorama apartments
Wohnanlage Panorama apartments
Alle anzeigen Wohnanlage Panorama apartments
Wohnanlage Panorama apartments
Geroskipou, Zypern
von
$328,448
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 67–133 m²
11 Immobilienobjekte 11
🇩🇪 Panorama Apartments – Moderne Apartments mit Meerblick in Geroskipou, Paphos 1–3 Schlafzimmer | Fläche: 66–137 m² | Gemeinschaftspool & Fitnessraum | Fußbodenheizung und VRF-System inklusive Panorama Apartments ist ein modernes Wohnprojekt im unteren Teil von Geroskipou, nur wenige …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
67.0 – 69.0
328,910 – 351,991
Wohnung 2 zimmer
95.0 – 133.0
392,384 – 715,523
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
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Aparthotel Olivia Homes
Aparthotel Olivia Homes
Aparthotel Olivia Homes
Aparthotel Olivia Homes
Aparthotel Olivia Homes
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Aparthotel Olivia Homes
Paphos, Zypern
von
$387,592
Fläche 50–332 m²
14 Immobilienobjekte 14
Olivia Homes sind elegante Villen in Zypern, die Luxus mit der Natur verbinden. Jede Villa verfügt über geräumige Zimmer, moderne Annehmlichkeiten und hochwertige Oberflächen. Mit herrlichem Blick auf die umliegende Landschaft, weitläufige Terrassen und private Pools bieten diese Häuser Komf…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
50.0
1,04M
Villa
264.0 – 332.0
571,264 – 617,427
Wohnung
79.0 – 90.0
444,317 – 507,791
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Oleander Homes
Wohnanlage Oleander Homes
Wohnanlage Oleander Homes
Wohnanlage Oleander Homes
Wohnanlage Oleander Homes
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Wohnanlage Oleander Homes
Bezirk Paphos, Zypern
von
$2,79M
Fläche 730 m²
1 Immobilienobjekt 1
Oleander Homes ist eine exklusive Sammlung von 8 High-End-Villen in der erhöhten Gegend von Armou–Konia von Paphos und bietet einen atemberaubenden Panoramablick auf die Stadt und das Mittelmeer. Diese 4-Zimmer-Villa verfügt über Fußbodenheizung mit einer Wärmepumpe, versteckte VRV-Kühlung, …
Verein
BitProperty
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Wohnanlage AQUILA VILLAS
Wohnanlage AQUILA VILLAS
Wohnanlage AQUILA VILLAS
Wohnanlage AQUILA VILLAS
Wohnanlage AQUILA VILLAS
Wohnanlage AQUILA VILLAS
Wohnanlage AQUILA VILLAS
Tala, Zypern
von
$892,913
Fläche 685 m²
1 Immobilienobjekt 1
AQUILA VILLAS ist eine exklusive Entwicklung von nur 9 zweistöckigen Villen mit 3 oder 4 Schlafzimmern, befindet sich im hochbegehrten Dorf Tala, Paphos. Jede Villa befindet sich auf einem großzügigen Grundstück und bietet einen unverbauten Panoramablick auf das Meer und die Bucht von Peyia.…
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Olivelia Homes
Wohnanlage Olivelia Homes
Wohnanlage Olivelia Homes
Wohnanlage Olivelia Homes
Wohnanlage Olivelia Homes
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Wohnanlage Olivelia Homes
Geroskipou, Zypern
von
$558,945
Fläche 236–277 m²
2 Immobilienobjekte 2
Oliven Häuser bietet 19 luxuriöse 3-Zimmer-Villen im wünschenswerten Geroskipou Bereich von Paphos, entworfen für modernes Wohnen und langfristigen Komfort. Jede Villa verfügt über 3.10m Decken, geräumige Innenräume und reichlich natürliches Licht. Inklusive fortschrittlicher Wasserunterflur…
Verein
BitProperty
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Wohnanlage LIBRA
Wohnanlage LIBRA
Wohnanlage LIBRA
Wohnanlage LIBRA
Wohnanlage LIBRA
Alle anzeigen Wohnanlage LIBRA
Wohnanlage LIBRA
Chloraka, Zypern
von
$506,944
Fläche 240 m²
1 Immobilienobjekt 1
LIBRA ist eine gepflegte Wohnanlage von 11 zweistöckigen Villen mit 2 und 3-Zimmer-Optionen, die jeweils einen privaten Pool und einen ungehinderten Blick auf das Mittelmeer bieten. In der sehr wünschenswerten Gegend von Chloraka, nur 1 km vom Strand und 4 km vom Stadtzentrum von Paphos entf…
Verein
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Wohnanlage Tenera Homes
Wohnanlage Tenera Homes
Wohnanlage Tenera Homes
Wohnanlage Tenera Homes
Wohnanlage Tenera Homes
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Wohnanlage Tenera Homes
Bezirk Paphos, Zypern
von
$882,544
Fläche 362–370 m²
2 Immobilienobjekte 2
Diese elegante Villa mit 3 Schlafzimmern im Tenera Homes befindet sich in den malerischen Hügeln von Geroskipou und bietet einen Panoramablick auf das Meer, die Stadt und die umliegende Natur. Entwickelt für modernes Wohnen, verfügt das Haus über 3,1 m hohe Decken, bodentiefe Fenster und nah…
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Wohnanlage KONIA THEA
Wohnanlage KONIA THEA
Wohnanlage KONIA THEA
Wohnanlage KONIA THEA
Wohnanlage KONIA THEA
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Wohnanlage KONIA THEA
Konia, Zypern
von
$1,24M
Fläche 475 m²
2 Immobilienobjekte 2
KONIA THEA ist eine luxuriöse Wohnentwicklung bestehend aus nur zwei einzigartig gestalteten Villen, die in der prestigeträchtigen und ruhigen Gegend von Konia am westlichen Rand von Paphos gelegen sind. Jede Villa bietet unverbauten Panoramablick auf das Meer und atemberaubende Sonnenunterg…
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Sea Caves Villas
Wohnanlage Sea Caves Villas
Wohnanlage Sea Caves Villas
Wohnanlage Sea Caves Villas
Wohnanlage Sea Caves Villas
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Wohnanlage Sea Caves Villas
Peyia, Zypern
von
$673,908
Fläche 136–565 m²
3 Immobilienobjekte 3
Sea Caves Villas ist eine exklusive Sammlung von Luxushäusern in einer der renommiertesten Gegenden von Paphos, in der Nähe der berühmten Meereshöhlen und der Akamas-Halbinsel. Diese geräumigen Villen bieten 3 bis 5 Schlafzimmer, private Pools, Landschaftsgärten und einen atemberaubenden Mee…
Verein
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Wohnanlage ALSOS
Wohnanlage ALSOS
Wohnanlage ALSOS
Wohnanlage ALSOS
Wohnanlage ALSOS
Alle anzeigen Wohnanlage ALSOS
Wohnanlage ALSOS
Paphos, Zypern
von
$319,884
Fläche 94 m²
1 Immobilienobjekt 1
ALSOS ist ein Projekt bestehend aus sechs luxuriösen Zwei-Zimmer-Wohnungen im vielversprechenden Wohngebiet von Anavargos in Paphos. Die Umgebung bietet zahlreiche Annehmlichkeiten, darunter Schulen und ein allgemeines Krankenhaus. Mit bequemem Zugang zur Autobahn, zum Stadtzentrum und zum M…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
94.0
323,139
Verein
BitProperty
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Wohnanlage Avakas Residences 2
Wohnanlage Avakas Residences 2
Wohnanlage Avakas Residences 2
Wohnanlage Avakas Residences 2
Wohnanlage Avakas Residences 2
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Wohnanlage Avakas Residences 2
Paphos, Zypern
von
$1,14M
Fläche 740 m²
1 Immobilienobjekt 1
Avakas Residences 2 ist ein exklusiver Komplex von drei modernen Villen in der ruhigen Landschaft von Paphos, Zypern. Umgeben von natürlicher Schönheit und nur eine kurze Fahrt von der berühmten Avakas-Schlucht und dem Meer entfernt, bietet jede Villa ein geräumiges Interieur, private Pools …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
740.0
1,13M
Verein
BitProperty
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Wohnanlage T House
Wohnanlage T House
Wohnanlage T House
Wohnanlage T House
Wohnanlage T House
Wohnanlage T House
Paphos, Zypern
von
$1,68M
Fläche 762 m²
1 Immobilienobjekt 1
T House — Contemporary 4-Schlafzimmer Bungalow in Geroskipou, PafosDieser wunderschön gestaltete Bungalow verbindet moderne Architektur mit durchdachtem Design und Premium-Finish. Mit einem geräumigen, offenen Wohnbereich, einer eleganten Küche, Fußbodenheizung und einem gemütlichen Kamin bi…
Verein
BitProperty
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Wohnanlage ELYSIAN HOMES I
Wohnanlage ELYSIAN HOMES I
Wohnanlage ELYSIAN HOMES I
Wohnanlage ELYSIAN HOMES I
Wohnanlage ELYSIAN HOMES I
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Wohnanlage ELYSIAN HOMES I
Ayia Marina Chrysochous, Zypern
von
$528,129
Fläche 230 m²
1 Immobilienobjekt 1
Elysische Häuser I — Zeitgenössisches Leben in Geroskipou, PaphosElysische Häuser Ich bin eine Premium-Sammlung von freistehenden Villen mit 3 und 4 Schlafzimmern in der ruhigen Wohngegend von Yeroskipou-Ayia Marinouda, nur 5 Minuten von den Sandstränden von Paphos und dem Stadtzentrum entfe…
Verein
BitProperty
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Wohnanlage The Triangle House
Wohnanlage The Triangle House
Wohnanlage The Triangle House
Wohnanlage The Triangle House
Paphos, Zypern
von
$870,777
Fläche 317 m²
1 Immobilienobjekt 1
Das Triangle House ist eine einzigartige 3-Zimmer-Villa in den renommierten Tombs der Kings-Bereich, nur wenige Minuten vom Venus Beach und lokalen Annehmlichkeiten entfernt. Mit ikonischer dreieckiger Architektur, Fußbodenheizung, VRV-Kühlung, 5.2k W Solarkollektoren und A-bewertete Energie…
Verein
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Wohnanlage Adonidos Gardens
Wohnanlage Adonidos Gardens
Wohnanlage Adonidos Gardens
Wohnanlage Adonidos Gardens
Wohnanlage Adonidos Gardens
Wohnanlage Adonidos Gardens
Geroskipou, Zypern
von
$218,965
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 59–113 m²
12 Immobilienobjekte 12
Adonidos Gardens – Stilvolle Apartments in Geroskipou, Paphos Studios, 1- und 2-Schlafzimmer-Apartments | Wohnfläche: 36–88 m² | Veranden: 7–26 m² | Dachpool & BBQ-Bereich | Private Parkplätze & Abstellräume | Energieklasse A | Fertigstellung in 18 Monaten Adonidos Gardens ist ein neue…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
59.0 – 64.0
219,273 – 276,977
Wohnung 2 zimmer
97.5 – 112.7
334,680 – 346,221
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
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Wohnanlage Luma Genesis
Wohnanlage Luma Genesis
Wohnanlage Luma Genesis
Wohnanlage Luma Genesis
Wohnanlage Luma Genesis
Alle anzeigen Wohnanlage Luma Genesis
Wohnanlage Luma Genesis
Geroskipou, Zypern
von
$194,160
Fläche 63–90 m²
2 Immobilienobjekte 2
Luma Genesis ist eine Boutique-Wohnungsentwicklung, die 24 stilvolle 1- und 2-Zimmer-Wohnungen in einem der beliebtesten Gegenden von Paphos bietet. Diese 2-Zimmer-Wohnung befindet sich in idealer Lage in der Nähe von Geroskipou Beach und dem Stadtzentrum, verfügt über ein intelligentes Layo…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
62.8
190,421
Wohnung 2 zimmer
90.4
317,369
Verein
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Wohnanlage Paramount
Wohnanlage Paramount
Wohnanlage Paramount
Wohnanlage Paramount
Wohnanlage Paramount
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Wohnanlage Paramount
Paphos, Zypern
von
$396,149
3 Immobilienobjekte 3
MITTEL Paramount — Sophisticated Urban Living im Herzen von PaphosDas MITO Paramount befindet sich im aufstrebenden Universitätsviertel von Paphos und ist ein markantes architektonisches Wahrzeichen, das raffiniertes Leben für diejenigen bietet, die Kultur, Design und Bequemlichkeit schätzen…
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Wohnanlage ATRIUM
Wohnanlage ATRIUM
Wohnanlage ATRIUM
Wohnanlage ATRIUM
Wohnanlage ATRIUM
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Wohnanlage ATRIUM
Geroskipou, Zypern
von
$264,090
Fläche 40 m²
1 Immobilienobjekt 1
Atrium ist ein Projekt, das Sicherheit, Nachhaltigkeit und modernste Technologie für modernes, komfortables Wohnen kombiniert. Es verfügt über 24/7-Sicherheit, Überwachungssysteme, Tiefgaragen, Grünflächen, ein Fitnessstudio, volle Zugänglichkeit und Lärmminderungsmaßnahmen. Innovative Mater…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
40.0
275,407
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Wohnanlage The Gallery
Wohnanlage The Gallery
Wohnanlage The Gallery
Wohnanlage The Gallery
Wohnanlage The Gallery
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Wohnanlage The Gallery
Chloraka, Zypern
von
$1,80M
Fläche 504–1 400 m²
2 Immobilienobjekte 2
Die Galerie ist eine Boutique-Kollektion von sieben zeitgenössischen Privatresidenzen in Paphos, entworfen mit Harmonie, Eleganz und Funktionalität. In der Nähe des Strandes bietet jedes Haus einen atemberaubenden Blick auf das Meer, ein nahtloses Wohnen im Innenbereich und eine anspruchsvol…
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Wohnanlage Golden View
Wohnanlage Golden View
Wohnanlage Golden View
Wohnanlage Golden View
Wohnanlage Golden View
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Wohnanlage Golden View
Peyia, Zypern
von
$598,384
Fläche 152–201 m²
2 Immobilienobjekte 2
Gold View ist eine exklusive Entwicklung von 57 luxuriösen 3-Zimmer-Villen mit privaten Pools, im Herzen von Pegeia, Paphos. Diese Villen sind nach hohen Standards gebaut und bieten einen atemberaubenden Blick auf das Meer und die Stadt. Das Projekt ist umgeben von allen wichtigen Annehmlich…
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Wohnanlage ZEUS
Wohnanlage ZEUS
Wohnanlage ZEUS
Wohnanlage ZEUS
Wohnanlage ZEUS
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Wohnanlage ZEUS
Peyia, Zypern
von
$1,79M
Fläche 1 166 m²
1 Immobilienobjekt 1
ZEUGE Meer Caves ist ein exklusives Wohnprojekt im renommierten Küstengebiet von Paphos. Diese zeitgenössischen Villen kombinieren architektonische Eleganz mit Panoramablick auf das Meer und hohen Komfort. Geräumige Layouts, private Pools, hohe Decken, raumhohe Fenster, benutzerdefinierte Kü…
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Wohnanlage Quattro
Wohnanlage Quattro
Wohnanlage Quattro
Wohnanlage Quattro
Wohnanlage Quattro
Wohnanlage Quattro
Wohnanlage Quattro
Paphos, Zypern
von
$415,249
Fläche 110 m²
1 Immobilienobjekt 1
QUATRRO ist ein Boutique-Wohnungsprojekt, das über vier Ebenen eine exklusive Wohnung pro Etage bietet und maximale Privatsphäre und Komfort gewährleistet. Jedes Apartment mit zwei Schlafzimmern verfügt über ein geräumiges, offenes Layout, raumhohe Fenster, versteckte A/C, optionale Fußboden…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
110.0
415,465
Verein
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Wohnanlage Blue Horizon Villa
Wohnanlage Blue Horizon Villa
Wohnanlage Blue Horizon Villa
Wohnanlage Blue Horizon Villa
Wohnanlage Blue Horizon Villa
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Wohnanlage Blue Horizon Villa
Peyia, Zypern
von
$1,27M
Fläche 582 m²
1 Immobilienobjekt 1
Blue Horizon ist eine luxuriöse 4-Zimmer-Wohnung, 5-Badezimmer-Villa in der prestigeträchtigen Gegend von Sea Caves, nur 200m vom Meer entfernt. Umgeben von Naturschönheiten und berühmten Nachbarn bietet dieses 237 m2 Designer-Home auf einem 582 m2 Grundstück offenes Wohnen, Panoramablick au…
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Wohnanlage FAIRVIEW
Wohnanlage FAIRVIEW
Wohnanlage FAIRVIEW
Konia, Zypern
von
$516,648
3 Immobilienobjekte 3
Fairview — Zeitgenössisch Villen in der renommierten Konia Area, PaphosFairview ist eine Sammlung von modernen und energieeffizienten Villen mit 3 und 4 Schlafzimmern in der begehrten Wohngegend von Konia, nur 5 Minuten vom Stadtzentrum von Paphos und dem Meer entfernt. Jede Villa verfügt üb…
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Wohnanlage MESOYI RESIDENCES 7
Wohnanlage MESOYI RESIDENCES 7
Wohnanlage MESOYI RESIDENCES 7
Wohnanlage MESOYI RESIDENCES 7
Wohnanlage MESOYI RESIDENCES 7
Wohnanlage MESOYI RESIDENCES 7
Wohnanlage MESOYI RESIDENCES 7
Tremithousa, Zypern
von
$502,816
Fläche 300 m²
1 Immobilienobjekt 1
MESOYI RESIDENCES ist eine groß angelegte Wohnentwicklung in mehr als 35.000 m2 ruhiger ländlicher Landschaft, nur wenige Minuten vom Stadtzentrum von Paphos und den wichtigsten Annehmlichkeiten entfernt. Das Projekt verfügt über 80 moderne Villen mit 3 bis 6 Schlafzimmern, Grundstücksgrößen…
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Wohnanlage EMBLEM
Wohnanlage EMBLEM
Wohnanlage EMBLEM
Wohnanlage EMBLEM
Wohnanlage EMBLEM
Wohnanlage EMBLEM
Bezirk Paphos, Zypern
von
$419,059
Fläche 100–150 m²
2 Immobilienobjekte 2
Emblem — Modernes Leben im Herzen von Paphos Tourist AreaEmblem ist ein hochwertiges Wohnprojekt im begehrten Universalbereich von Paphos, nur wenige Schritte von der Kings Avenue Mall, dem Strand, Bars, Restaurants und der American University of Beirut entfernt. Die Entwicklung umfasst 7 mo…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
100.0
421,235
Wohnung 3 zimmer
150.0
778,997
Verein
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Wohnanlage Luma Genesis
Wohnanlage Luma Genesis
Wohnanlage Luma Genesis
Wohnanlage Luma Genesis
Paphos, Zypern
von
$187,818
Fläche 63–91 m²
2 Immobilienobjekte 2
Luma Genesis ist eine moderne Wohnanlage in einer der vielversprechendsten Gegenden von Paphos, nur wenige Minuten vom Sandstrand Geroskipou entfernt. Das Projekt besteht aus 24 elegant gestalteten 1- und 2-Zimmer-Wohnungen, die zeitgenössische Architektur mit intelligenten Layouts kombinier…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
62.6
190,421
Wohnung 2 zimmer
90.6
317,369
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Wohnanlage Lofos Heights
Wohnanlage Lofos Heights
Wohnanlage Lofos Heights
Wohnanlage Lofos Heights
Wohnanlage Lofos Heights
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Wohnanlage Lofos Heights
Tala, Zypern
von
$936,278
Fläche 785–1 180 m²
2 Immobilienobjekte 2
LOFOS HEIGHTS ist eine gehobene Wohnentwicklung in der Elite Lofos Gebiet von Tala, einer der gefragtesten Vororte von Paphos. Das Projekt verfügt über eine Sammlung von 2- und 3-stöckigen Villen mit 3 bis 4 Schlafzimmern, die jeweils auf einem großzügigen Grundstück gebaut werden und einen …
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Wohnanlage PREMIER
Wohnanlage PREMIER
Wohnanlage PREMIER
Wohnanlage PREMIER
Wohnanlage PREMIER
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Wohnanlage PREMIER
Paphos, Zypern
von
$530,596
Fläche 355–390 m²
2 Immobilienobjekte 2
Premier Residences ist eine Sammlung von 20 modernen Villen in der charmanten Nachbarschaft von Emba, Paphos. Das Projekt bietet eine perfekte Mischung aus Vororten Ruhe und städtischen Bequemlichkeit, mit Schulen, Geschäften und Freizeiteinrichtungen nur wenige Minuten entfernt. Jedes Zuhau…
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Wohnanlage Elite Residences
Wohnanlage Elite Residences
Wohnanlage Elite Residences
Wohnanlage Elite Residences
Wohnanlage Elite Residences
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Wohnanlage Elite Residences
Geroskipou, Zypern
von
$971,078
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 255–615 m²
3 Immobilienobjekte 3
Elite Residences befindet sich in einer atemberaubenden Küstenumgebung und ist eine differenzierte gated Community, die die Essenz des ruhigen Luxus neu definiert. Diese exklusive Enklave besteht aus opulenten Villen und bietet den Bewohnern einen Lebensstil jenseits des Vergleichs. Jenseits…
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Wohnanlage Nadia Park
Wohnanlage Nadia Park
Wohnanlage Nadia Park
Wohnanlage Nadia Park
Paphos, Zypern
von
$416,992
Fläche 97 m²
1 Immobilienobjekt 1
Der Nadia Park bietet eine exklusive Sammlung von sechs stilvollen Apartments mit zwei Schlafzimmern im begehrten Universalbereich von Paphos. Entwickelt für zeitgenössisches Wohnen, verfügt jede Residenz über ein offenes Layout, Premium-Oberflächen und private Balkone, die natürliches Licht…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
97.5
421,235
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Wohnanlage Davanti Mare
Wohnanlage Davanti Mare
Wohnanlage Davanti Mare
Wohnanlage Davanti Mare
Wohnanlage Davanti Mare
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Wohnanlage Davanti Mare
Paphos, Zypern
von
$1,59M
Fläche 610 m²
1 Immobilienobjekt 1
Entdecken Sie Davanti Mare, eine exklusive Residenz am Meer für diejenigen, die Eleganz, Privatsphäre und einen ungehinderten Blick auf das Mittelmeer suchen. Diese luxuriöse Entwicklung kombiniert moderne Architektur mit zeitlosem Komfort und bietet geräumige Apartments und Penthäuser nur w…
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Wohnanlage EVO Homes
Wohnanlage EVO Homes
Wohnanlage EVO Homes
Wohnanlage EVO Homes
Wohnanlage EVO Homes
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Wohnanlage EVO Homes
Konia, Zypern
von
$947,264
Fläche 582–662 m²
2 Immobilienobjekte 2
EVO Die Häuser stellen einen neuen Luxusstandard dar, der im Herzen von Konia, Paphos, lebt. Diese modernen Villen sind durchdacht mit High-End-Finishs, Fußbodenheizung, VRV-Klimaanlage und energieeffizienten Systemen, einschließlich Photovoltaik-Panels. Geräumige Innenräume, elegante Küchen…
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Wohnanlage Sunset Breeze
Wohnanlage Sunset Breeze
Wohnanlage Sunset Breeze
Wohnanlage Sunset Breeze
Wohnanlage Sunset Breeze
Kissonerga, Zypern
von
$1,44M
Fläche 240–245 m²
2 Immobilienobjekte 2
Sunset Breeze — Zeitgenössisches Küstenleben in ZypernSunset Breeze ist eine moderne Wohnentwicklung in einem der begehrtesten Küstengebiete Zyperns. Mit eleganter Architektur, geräumigen Layouts, privaten Terrassen und Panoramablick auf das Meer bietet es eine perfekte Mischung aus Komfort …
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Wohnanlage LA BELLA
Wohnanlage LA BELLA
Wohnanlage LA BELLA
Wohnanlage LA BELLA
Wohnanlage LA BELLA
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Wohnanlage LA BELLA
Geroskipou, Zypern
von
$239,843
Fläche 63–88 m²
2 Immobilienobjekte 2
La Bella ist eine moderne Wohnanlage nur 2 km vom Meer entfernt, in der charmanten Stadt Geroskipou an der Südküste von Zypern. Das Projekt verfügt über 16 stilvolle Apartments in drei 2-stöckigen Gebäuden und bietet Studios, 1- und 2-Zimmer-Einheiten. Die Bewohner genießen einen Gemeinschaf…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
63.0
242,355
Wohnung 2 zimmer
88.0
351,991
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Wohnanlage La Reina
Wohnanlage La Reina
Wohnanlage La Reina
Wohnanlage La Reina
Wohnanlage La Reina
Wohnanlage La Reina
Wohnanlage La Reina
Geroskipou, Zypern
von
$205,580
Fläche 66 m²
1 Immobilienobjekt 1
La Reina ist ein Boutique-Wohnungsprojekt mit nur 9 stilvollen Appartements auf drei Etagen, zwischen dem lebendigen Universal-Bereich und dem traditionellen Dorf Geroskipou in Paphos. Jede Einheit ist mit moderner Architektur und hochwertigen Oberflächen ausgestattet und verfügt über Privat…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
66.0
207,732
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Wohngebäude La Mer
Wohngebäude La Mer
Wohngebäude La Mer
Wohngebäude La Mer
Wohngebäude La Mer
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Wohngebäude La Mer
Paphos, Zypern
von
$404,444
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 66–99 m²
2 Immobilienobjekte 2
La Mer ist ein luxuriöses Wohnprojekt in der Nähe der UNESCO-geschützten Gräber der Könige in Paphos. Die Entwicklung bietet einen atemberaubenden Meerblick und ist nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt, so dass es eine erstklassige Lage, um die berühmten Sonnenuntergänge von Paphos zu g…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
66.0
409,695
Wohnung 2 zimmer
99.0
507,791
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Wohnanlage Lyra Villas
Wohnanlage Lyra Villas
Wohnanlage Lyra Villas
Wohnanlage Lyra Villas
Wohnanlage Lyra Villas
Kissonerga, Zypern
von
$501,062
Fläche 137–208 m²
2 Immobilienobjekte 2
Lyra Villas ist eine exklusive Sammlung von 12 eleganten Häusern mit 3 Schlafzimmern und 3 Badezimmern im charmanten Dorf Kissonerga, nur 400 m vom Strand entfernt. Jede Villa verfügt über einen privaten Pool, A / C-Split-Einheiten, weiße Waren, BBQ-Bereich, 5kW-Solaranlage, Alarmsystem und …
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Wohnanlage ARTEMIS VILLAS
Wohnanlage ARTEMIS VILLAS
Wohnanlage ARTEMIS VILLAS
Wohnanlage ARTEMIS VILLAS
Wohnanlage ARTEMIS VILLAS
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Wohnanlage ARTEMIS VILLAS
Geroskipou, Zypern
von
$794,980
Fläche 300–350 m²
2 Immobilienobjekte 2
ARTEMIS ist eine exklusive Entwicklung von 23 luxuriösen Drei-Zimmer-, Drei-Badezimmer-Villen nur 200 Meter vom Strand entfernt in der sehr wünschenswerten Gegend von Kato Paphos. Jede Villa verfügt über einen privaten Pool, Dachgarten mit optionalem Jacuzzi, Elektroautoladegerät und High-Te…
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