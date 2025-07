WELCOME TO SELARON RESIDENCE wo moderne Eleganz im Herzen von Long Beach, Famagusta, den Küstenzauber trifft. Eingebettet in 500 Meter von unberührten Sandstränden und nur 50 Meter von Long Beach Wald, nur einen einfachen Zugang zu wichtigen Straßen und Autobahnen. Mit 48 exquisiten Wohnungen, einschließlich nachdenklich gestaltete 1 und 2-Zimmer-Optionen, Studios, und exklusive Loft-Stil Residenzen-alle gekrönt mit privaten Dachterrassen bieten faszinierende Meerblick.