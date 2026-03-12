  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Demos Polis Chrysochous
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Demos Polis Chrysochous, Zypern

Paphos
42
Larnaka
5
Peyia
9
Agia Napa
2
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage ELYSIAN HOMES I
Wohnanlage ELYSIAN HOMES I
Wohnanlage ELYSIAN HOMES I
Wohnanlage ELYSIAN HOMES I
Wohnanlage ELYSIAN HOMES I
Alle anzeigen Wohnanlage ELYSIAN HOMES I
Wohnanlage ELYSIAN HOMES I
Ayia Marina Chrysochous, Zypern
von
$528,129
Fläche 230 m²
1 Immobilienobjekt 1
Elysische Häuser I — Zeitgenössisches Leben in Geroskipou, PaphosElysische Häuser Ich ist eine Premium-Kollektion von 3- und 4-Zimmer-Wohnungen in der ruhigen Wohngegend von Yeroskipou–Ayia Marinouda, nur 5 Minuten von den Sandstränden von Paphos und dem Stadtzentrum entfernt. Jedes Zuhause …
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Auf der Karte
Realting.com
Gehen