  2. Zypern
  3. East Limassol Municiplaity
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in East Limassol Municiplaity, Zypern

Germasogeia
6
Koinoteta Agiou Tychona
3
Demos Agiou Athanasiou
3
Koinoteta Phoinikarion
1
Wohnanlage Azalea
Wohnanlage Azalea
Wohnanlage Azalea
Wohnanlage Azalea
Wohnanlage Azalea
Wohnanlage Azalea
Germasogeia, Zypern
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Fläche 62–114 m²
3 Immobilienobjekte 3
Neuer Komplex mit 10 Wohnungen
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
62.0
447,788
Wohnung 2 zimmer
77.0
686,215
Wohnung 3 zimmer
114.0
1,02M
Verein
BitProperty
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Evergreen
Wohnanlage Evergreen
Wohnanlage Evergreen
Wohnanlage Evergreen
Wohnanlage Evergreen
Wohnanlage Evergreen
Agios Tychonas, Zypern
von
$768,684
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Fläche 143 m²
2 Immobilienobjekte 2
🌳 Evergreen 2 – Stilvolle Apartments mit Panoramablick in Agios Tychonas, Limassol 1–3 Schlafzimmer | Wohnfläche: 68–130 m² | Großzügige Terrassen | Energieklasse A | VRF-System | Fußbodenheizung 🏡 Evergreen 2 ist ein modernes Projekt mit energiesparender Architektur in der prestigeträch…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
143.0
775,778 – 1,16M
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Fremont Park
Wohnanlage Fremont Park
Wohnanlage Fremont Park
Wohnanlage Fremont Park
Wohnanlage Fremont Park
Wohnanlage Fremont Park
Limassol District, Zypern
von
$256,797
Fläche 96 m²
2 Immobilienobjekte 2
Fremont Park ist eine moderne Wohnanlage in einer renommierten, schnell ausgebauten Gegend von Limassol. Das Hotel liegt nur 2 Minuten von einem neuen 18-Loch-Golfplatz und neben der City of Dreams — Cyprus’ nur Casino Resort. Die Bewohner genießen hauseigene Annehmlichkeiten wie Pool, Fitne…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
95.8
315,196
Verein
BitProperty
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Vision
Wohnanlage Vision
Wohnanlage Vision
Wohnanlage Vision
Wohnanlage Vision
Wohnanlage Vision
Germasogeia, Zypern
von
$402,197
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Vision Apartments ist eine moderne Wohnanlage in Zypern, perfekt für komfortables Wohnen oder einen erholsamen Urlaub. Der Komplex verfügt über einen Pool, einen Fitnessraum, eine Sauna und einen bequemen Parkplatz, der allen Bewohnern Komfort und Entspannung bietet. Seine ausgezeichnete Lag…
Verein
BitProperty
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Cypress Grove
Wohnanlage Cypress Grove
Wohnanlage Cypress Grove
Wohnanlage Cypress Grove
Wohnanlage Cypress Grove
Wohnanlage Cypress Grove
Agios Tychonas, Zypern
von
$466,903
Fläche 96–174 m²
2 Immobilienobjekte 2
Cypress Grove ist ein exklusives Wohnprojekt in einem der begehrtesten Gegenden von Limassol – Agios Tychonas. Umgeben von Ruhe bietet die Entwicklung ein modernes architektonisches Design, ein gemeinsames Schwimmbad und angelegte Gärten. Nur 2 Fahrminuten vom renommierten Four Seasons Hotel…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
95.8
315,196
Wohnung 3 zimmer
174.1
721,113
Verein
BitProperty
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Flow
Wohnanlage Flow
Wohnanlage Flow
Wohnanlage Flow
Wohnanlage Flow
Wohnanlage Flow
Foinikaria, Zypern
von
$385,195
Fläche 96–174 m²
2 Immobilienobjekte 2
Flow ist eine Premium-Live-Work-Entwicklung, die Elite-Wohnungen und moderne Büros in einem einzigen stilvollen Gebäude in der Nähe des Stadtzentrums von Limassol kombiniert. Das Hotel liegt nur 600 m von sandigen Stränden und umgeben von Geschäften, Restaurants, Schulen und kulturellen Orte…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
95.8
315,196
Wohnung 3 zimmer
174.1
721,113
Verein
BitProperty
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Ace
Wohnanlage Ace
Wohnanlage Ace
Wohnanlage Ace
Wohnanlage Ace
Limassol District, Zypern
von
$327,424
Fläche 78–153 m²
3 Immobilienobjekte 3
Entdecken Sie einen modernen gated Komplex in einem der vielversprechendsten Gegenden von Limassol, nur wenige Minuten vom Strand, dem neuen 18-Loch-Golfplatz und dem legendären Casino-Resort „City of Dreams“. Genießen Sie erstklassige hauseigene Einrichtungen wie Pool, Fitnessraum und Sauna…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
78.2
325,664
Wohnung 2 zimmer
124.8
511,758
Wohnung 3 zimmer
153.2
616,435
Verein
BitProperty
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage City Palm Residence
Wohnanlage City Palm Residence
Wohnanlage City Palm Residence
Wohnanlage City Palm Residence
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
von
$369,945
Fläche 107–236 m²
2 Immobilienobjekte 2
Stadt Palm Residence ist ein moderner Wohnkomplex im Herzen der Stadt, kombiniert elegante Architektur, hochwertige Bauqualität und durchdachtes Design. Geräumige Apartments mit Panoramafenstern, stilvollen Oberflächen und Balkonen umgeben von Palmen. Die perfekte Wahl für diejenigen, die ur…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
106.9
273,325
Wohnung 3 zimmer
236.2
756,006
Verein
BitProperty
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Vision
Wohnanlage Vision
Wohnanlage Vision
Wohnanlage Vision
Wohnanlage Vision
Wohnanlage Vision
Germasogeia, Zypern
von
$797,653
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Vision Apartments ist eine moderne Wohnanlage in Zypern, perfekt für komfortables Wohnen oder einen erholsamen Urlaub. Der Komplex verfügt über einen Pool, einen Fitnessraum, eine Sauna und einen bequemen Parkplatz, der allen Bewohnern Komfort und Entspannung bietet. Seine ausgezeichnete Lag…
Verein
BitProperty
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Eden Rock
Wohnanlage Eden Rock
Wohnanlage Eden Rock
Wohnanlage Eden Rock
Wohnanlage Eden Rock
Wohnanlage Eden Rock
Agios Tychonas, Zypern
von
$1,21M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Fläche 223–255 m²
3 Immobilienobjekte 3
Luxuriöse Wohnanlage im Zentrum von Limassol, in einer privilegierten und ruhigen Gegend des touristischen Bereichs, etwa einen halben Kilometer vom Meer entfernt. Das Gebäude erreicht bis zu 8 Stockwerke in der Höhe. Die Gebäude befinden sich rund um den angelegten Garten im Zentrum des Pro…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
223.2 – 232.0
2,68M – 2,98M
Wohnung 4 zimmer
255.0
2,97M
Verein
BitProperty
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Eden Roc
Wohnanlage Eden Roc
Wohnanlage Eden Roc
Wohnanlage Eden Roc
Wohnanlage Eden Roc
Wohnanlage Eden Roc
Germasogeia, Zypern
von
$1,23M
Fläche 96–174 m²
2 Immobilienobjekte 2
Eden Roc ist ein Landmark Wohnprojekt in einem der gefragtesten Gegenden von Limassol. Mit 2, 3 und 4-Zimmer-Wohnungen mit atemberaubendem Design und High-End-Innenräumen von weltbekannten Designern. Das Gebäude verfügt über Innen- und Außenpools, Spa, Fitnessraum, Kinderspielzimmer, Clubhau…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
95.8
315,196
Wohnung 3 zimmer
174.1
721,113
Verein
BitProperty
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Imperio Skyline
Wohnanlage Imperio Skyline
Wohnanlage Imperio Skyline
Wohnanlage Imperio Skyline
Wohnanlage Imperio Skyline
Wohnanlage Imperio Skyline
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
von
$339,701
Fläche 77–286 m²
3 Immobilienobjekte 3
Imperio Skyline ist eine exklusive gated Gemeinde in den Hügeln von Agios Athanasios, Limassol. Diese nachhaltige Entwicklung bietet 3-Zimmer-Villen und moderne Apartments, kombiniert elegantes Design mit Komfort und umweltfreundlichen Features. Nur 3 km vom Stadtzentrum und den Stränden ent…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
77.0
336,132
Wohnung 2 zimmer
193.0
575,727
Villa
286.0
944,425
Verein
BitProperty
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohngebäude VOS Residences
Wohngebäude VOS Residences
Wohngebäude VOS Residences
Wohngebäude VOS Residences
Wohngebäude VOS Residences
Wohngebäude VOS Residences
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
von
$780,802
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Fläche 121 m²
1 Immobilienobjekt 1
VOS ist nur wenige Gehminuten von den Supermärkten, Geschäften und Boutiquen der Kolonakiou Street entfernt. Gehen Sie etwas weiter und Sie erreichen die Strandpromenade und den Sandstrand für einen Spaziergang entlang des Wassers, während das Stadtzentrum nur 1 km entfernt ist. Mit dem Auto…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
121.0
808,344
Verein
BitProperty
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Vision
Wohnanlage Vision
Wohnanlage Vision
Wohnanlage Vision
Wohnanlage Vision
Wohnanlage Vision
Germasogeia, Zypern
von
$797,653
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Serdivo Apartments ist eine moderne Wohnanlage in Zypern, perfekt für komfortables Wohnen oder einen erholsamen Urlaub. Der Komplex verfügt über einen Pool, einen Fitnessraum, eine Sauna und einen bequemen Parkplatz, der allen Bewohnern Komfort und Entspannung bietet. Seine ausgezeichnete La…
Verein
BitProperty
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Queens
Wohnanlage Queens
Wohnanlage Queens
Wohnanlage Queens
Wohnanlage Queens
Wohnanlage Queens
Germasogeia, Zypern
von
$763,830
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Fläche 100–475 m²
12 Immobilienobjekte 12
Ein angesehener Wohnkomplex für ExzellenzErleben Sie eine nahtlose Mischung aus Luxus, Komfort und Investitionspotenzial mit diesem exklusiven Wohnkomplex in einem der beliebtesten Orte Zyperns. Entwickelt für anspruchsvolle Käufer bietet diese Entwicklung einen unübertroffenen Lebensstil mi…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
100.0 – 101.0
860,683 – 907,207
Wohnung 2 zimmer
143.0 – 175.0
1,51M – 1,74M
Wohnung 3 zimmer
238.0 – 348.0
2,33M – 3,95M
Wohnung 4 zimmer
423.0
4,42M
Wohnung 5 zimmer
475.0
5,23M
Bauherr
Livein
Bauherr
Livein
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
