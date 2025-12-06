  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Mesogi
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Mesogi, Zypern

Paphos
41
Larnaka
5
Peyia
9
Agia Napa
2
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage ABSOLUTE
Wohnanlage ABSOLUTE
Wohnanlage ABSOLUTE
Wohnanlage ABSOLUTE
Wohnanlage ABSOLUTE
Alle anzeigen Wohnanlage ABSOLUTE
Wohnanlage ABSOLUTE
Mesogi, Zypern
von
$513,950
Fläche 320–345 m²
2 Immobilienobjekte 2
ABSOLUTE ist eine Sammlung von 14 geräumigen Drei-Zimmer-, Drei-Badezimmer-Villen in der ruhigen Wohngegend von Mesogi, nur 500 Meter von der International School of Paphos entfernt. Jede Villa verfügt über eine große Dachterrasse mit einer integrierten Bar und bietet einen atemberaubenden P…
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Auf der Karte
Realting.com
Gehen