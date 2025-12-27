  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Polemidia Municipality, Zypern

Pano Polemidia Community
Wohnanlage Lake View
Kato Polemidia, Zypern
$280,649
Fläche 96–174 m²
2 Immobilienobjekte 2
Lake View Residence ist ein moderner Wohnkomplex im Zentrum von Polemidia, Limassol. Mit eleganter Architektur, geräumigen Layouts und privaten Balkonen bietet es einen ruhigen urbanen Lebensstil nur 10 Minuten vom Meer entfernt. Die Bewohner genießen erstklassige Annehmlichkeiten und hervor…
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
95.8
319,062
Wohnung 3 zimmer
174.1
729,957
Wohnanlage ADIGER
Pano Polemidia, Zypern
$233,350
Fläche 50–113 m²
4 Immobilienobjekte 4
ADIGER ist ein modernes Wohnprojekt im Herzen von Limassol, entworfen für diejenigen, die Stil, Komfort und Lebensqualität schätzen. Mit eleganter Architektur, durchdachten Layouts, High-End-Finishs und Panoramafenstern bietet es ein Gefühl von Raum und Licht. Perfekt ausbalancieren urbane E…
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
50.0 – 69.0
211,923 – 241,357
Wohnung 2 zimmer
83.0 – 112.7
311,998 – 364,979
