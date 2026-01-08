  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Pano Polemidia Community
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Pano Polemidia Community, Zypern

Paphos
40
Larnaka
5
Peyia
9
Agia Napa
2
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage ADIGER
Wohnanlage ADIGER
Wohnanlage ADIGER
Wohnanlage ADIGER
Wohnanlage ADIGER
Pano Polemidia, Zypern
von
$233,350
Fläche 50–113 m²
4 Immobilienobjekte 4
ADIGER ist ein modernes Wohnprojekt im Herzen von Limassol, entworfen für diejenigen, die Stil, Komfort und Lebensqualität schätzen. Mit eleganter Architektur, durchdachten Layouts, High-End-Finishs und Panoramafenstern bietet es ein Gefühl von Raum und Licht. Perfekt ausbalancieren urbane E…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
50.0 – 69.0
210,159 – 239,348
Wohnung 2 zimmer
83.0 – 112.7
309,401 – 361,940
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Auf der Karte
Realting.com
Gehen