  Zypern
  Koinoteta Talas
  Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Koinoteta Talas, Zypern

Tala, Zypern
von
$892,913
Fläche 685 m²
1 Immobilienobjekt
AQUILA VILLAS ist eine exklusive Entwicklung von nur 9 zweistöckigen Villen mit 3 oder 4 Schlafzimmern, befindet sich im hochbegehrten Dorf Tala, Paphos. Jede Villa befindet sich auf einem großzügigen Grundstück und bietet einen unverbauten Panoramablick auf das Meer und die Bucht von Peyia.
Tala, Zypern
von
$936,278
Fläche 785–1 180 m²
2 Immobilienobjekte
LOFOS HEIGHTS ist eine gehobene Wohnentwicklung in der Elite Lofos Gebiet von Tala, einer der gefragtesten Vororte von Paphos. Das Projekt verfügt über eine Sammlung von 2- und 3-stöckigen Villen mit 3 bis 4 Schlafzimmern, die jeweils auf einem großzügigen Grundstück gebaut werden und einen
