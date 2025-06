Wohnkomplex Olivia IV

Olivia IV — Moderne Wohnanlage in Paphos, in der Nähe des Meeres und aller Einrichtungen

Olivia IV ist ein zeitgenössischer Wohnkomplex, nur 900 Meter vom Meer entfernt, in einer erstklassigen Gegend von Paphos. Umgeben von Luxushotels, Geschäften, Schulen und allen wichtigen Infrastrukturen verbindet das Projekt moderne Architektur, hochwertige Oberflächen und einen sicheren Zugang zu gated. Mit einem gut gestalteten Layout und elegantem Design bietet Olivia IV die perfekte Balance von Komfort und Stil – ideal für dauerhafte Wohn- und Hochreturn-Investitionen.