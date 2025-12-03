  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Koinoteta Agiou Tychona
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern

Wohnanlage Evergreen
Agios Tychonas, Zypern
von
$768,684
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Fläche 143 m²
2 Immobilienobjekte 2
🌳 Evergreen 2 – Stilvolle Apartments mit Panoramablick in Agios Tychonas, Limassol 1–3 Schlafzimmer | Wohnfläche: 68–130 m² | Großzügige Terrassen | Energieklasse A | VRF-System | Fußbodenheizung 🏡 Evergreen 2 ist ein modernes Projekt mit energiesparender Architektur in der prestigeträch…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
143.0
775,778 – 1,16M
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
Bauherr
Coastal Edge Development LTD
Sprachen
English, Русский
Agios Tychonas, Zypern
von
$466,903
Fläche 96–174 m²
2 Immobilienobjekte 2
Cypress Grove ist ein exklusives Wohnprojekt in einem der begehrtesten Gegenden von Limassol – Agios Tychonas. Umgeben von Ruhe bietet die Entwicklung ein modernes architektonisches Design, ein gemeinsames Schwimmbad und angelegte Gärten. Nur 2 Fahrminuten vom renommierten Four Seasons Hotel…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
95.8
315,196
Wohnung 3 zimmer
174.1
721,113
Verein
BitProperty
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Agios Tychonas, Zypern
von
$1,21M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Fläche 223–255 m²
3 Immobilienobjekte 3
Luxuriöse Wohnanlage im Zentrum von Limassol, in einer privilegierten und ruhigen Gegend des touristischen Bereichs, etwa einen halben Kilometer vom Meer entfernt. Das Gebäude erreicht bis zu 8 Stockwerke in der Höhe. Die Gebäude befinden sich rund um den angelegten Garten im Zentrum des Pro…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
223.2 – 232.0
2,68M – 2,98M
Wohnung 4 zimmer
255.0
2,97M
Verein
BitProperty
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
