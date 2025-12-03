  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Lakatameia Municipality
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Lakatameia Municipality, Zypern

Lakatamia
1
Residenz Epoque
Residenz Epoque
Lakatamia, Zypern
von
$305,398
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
2 Immobilienobjekte 2
For sale 12 villas in Epoque Residences in Lakatamia, Nicosia   Epoque Residences is a contemporary residential complex located in the peaceful area of Lakatamia, combining elegant design with everyday comfort. The project consists of spacious 3- and 4-bedroom homes that blend modern a…
