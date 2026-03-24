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Neubauwohnungen in Demos Akama, Zypern

Peyia
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Koinoteta Kissonergas
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Wohnanlage Blue Horizon Villa
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Wohnanlage Blue Horizon Villa
Wohnanlage Blue Horizon Villa
Wohnanlage Blue Horizon Villa
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Wohnanlage Blue Horizon Villa
Peyia, Zypern
von
$1,27M
Fläche 582 m²
1 Immobilienobjekt 1
Blue Horizon ist eine luxuriöse 4-Zimmer-Wohnung, 5-Badezimmer-Villa in der prestigeträchtigen Gegend von Sea Caves, nur 200m vom Meer entfernt. Umgeben von Naturschönheiten und berühmten Nachbarn bietet dieses 237 m2 Designer-Home auf einem 582 m2 Grundstück offenes Wohnen, Panoramablick au…
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Wohnanlage Coral Bay
Wohnanlage Coral Bay
Wohnanlage Coral Bay
Wohnanlage Coral Bay
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Wohnanlage Coral Bay
Peyia, Zypern
von
$781,476
Fläche 278 m²
1 Immobilienobjekt 1
Coral Bay Villas — Seaside Living in One of Paphos’ Finest LocationsNur 500 Meter vom berühmten Coral Bay Beach entfernt bieten diese Villen die perfekte Mischung aus Privatsphäre, Naturschönheiten und erstklassigem Komfort. Nur wenige Gehminuten von Restaurants, Geschäften, einem Yachtclub …
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Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 4 zimmer
278.2
788,023
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Wohnanlage SEAVIEW
Wohnanlage SEAVIEW
Wohnanlage SEAVIEW
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Wohnanlage SEAVIEW
Kissonerga, Zypern
von
$1,04M
Fläche 268–324 m²
2 Immobilienobjekte 2
MITO Seaview — Moderne Wohnanlage mit atemberaubenden Meerblick, PaphosMITTEL Seaview ist eine stilvolle Entwicklung zeitgenössischer Apartments, Stadthäuser und Villen, auf einer erhöhten Lage mit unverbautem Meerblick. Die mit minimalistischer Architektur und funktionalen Layouts gestaltet…
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Wohnanlage Olivia IV
Wohnanlage Olivia IV
Wohnanlage Olivia IV
Wohnanlage Olivia IV
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Wohnanlage Olivia IV
Kissonerga, Zypern
von
$471,184
Fläche 372 m²
2 Immobilienobjekte 2
Olivia IV — Moderne Wohnanlage in Paphos, in der Nähe des Meeres und aller EinrichtungenOlivia IV ist ein zeitgenössischer Wohnkomplex, nur 900 Meter vom Meer entfernt, in einer erstklassigen Gegend von Paphos. Umgeben von Luxushotels, Geschäften, Schulen und allen wichtigen Infrastrukturen …
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Wohnanlage Jewel Of The Seacaves
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Wohnanlage Jewel Of The Seacaves
Peyia, Zypern
von
$2,59M
Fläche 3 000 m²
1 Immobilienobjekt 1
Juwel der Meereshöhlen — Luxusvilla in einer der prestigiössten Küstengebiete von PaphosDas Juwel der Seacaves befindet sich in der atemberaubenden Gegend von Sea Caves, nur einen 4-minütigen Spaziergang vom Meer und eine 5-minütige Fahrt von Coral Bay, lokalen Geschäften und Peyia Dorfzentr…
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Wohnanlage AQUARIUS
Wohnanlage AQUARIUS
Wohnanlage AQUARIUS
Wohnanlage AQUARIUS
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Wohnanlage AQUARIUS
Kissonerga, Zypern
von
$456,844
Fläche 100 m²
1 Immobilienobjekt 1
Inspiriert von zeitgenössischer Architektur und hochwertigen Oberflächen bietet AQUARIUS eine raffinierte Mischung aus Eleganz und Komfort. Geräumige Innenräume, fortschrittliche Wärme- und Schalldämmung, bodendeckende Fenster und schlanke Designelemente schaffen eine ruhige und anspruchsvol…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
100.0
463,543
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Wohnanlage Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Wohnanlage Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
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Kissonerga, Zypern
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$290,829
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
📍 Kissonerga District (Kissonerga)Kissonerga ist ein gemütliches Küstendorf 8 km nördlich des Zentrums von Paphos (Cyprus). Es befindet sich auf einem Hügel mit Panoramablick auf das Mittelmeer und kombiniert eine ruhige Atmosphäre mit bequemer Zugänglichkeit zur städtischen Infrastruktur. D…
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Wohnanlage Sea Caves Villas
Wohnanlage Sea Caves Villas
Wohnanlage Sea Caves Villas
Wohnanlage Sea Caves Villas
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Wohnanlage Sea Caves Villas
Peyia, Zypern
von
$673,908
Fläche 136–565 m²
3 Immobilienobjekte 3
Sea Caves Villas ist eine exklusive Sammlung von Luxushäusern in einem der renommiertesten Gegenden von Paphos, in der Nähe der berühmten Seehöhlen und Akamas Halbinsel. Diese geräumigen Villen bieten 3 bis 5 Schlafzimmer, private Pools, angelegte Gärten und einen atemberaubenden Meerblick. …
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Wohnanlage Vista Gardens
Wohnanlage Vista Gardens
Wohnanlage Vista Gardens
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Wohnanlage Vista Gardens
Kissonerga, Zypern
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$231,161
Fläche 71–175 m²
3 Immobilienobjekte 3
Vista Gardens ist eine Premium-Entwicklung mit 14 luxuriösen 1, 2 und 3-Zimmer-Wohnungen und Penthäusern über zwei elegante Blöcke. Jede Residenz mit moderner Ästhetik und intelligenter Heimtechnologie verfügt über geräumige Innenräume mit natürlichem Licht und atemberaubendem Meerblick. Die…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
71.3
231,771
Wohnung 2 zimmer
98.5
330,274
Wohnung 3 zimmer
174.6
486,720
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Wohnanlage Amber Homes
Wohnanlage Amber Homes
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Kissonerga, Zypern
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$546,909
Fläche 222–288 m²
2 Immobilienobjekte 2
Amber Homes ist ein Premium-Immobilienprojekt von Medousa Developers, mit 10 modernen 3-Zimmer-Villen in der malerischen Gegend von Kissonerga, Paphos. Diese stilvollen Villen bieten atemberaubenden Meerblick und außergewöhnlichen Komfort mit LG VRF Klimasystemen und Fußbodenheizung. Ideal g…
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Wohnanlage Olivia III
Wohnanlage Olivia III
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Wohnanlage Olivia III
Kissonerga, Zypern
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$666,553
Fläche 412 m²
2 Immobilienobjekte 2
Olivia III — Wohnkomplex in Paphos mit starkem InvestitionspotenzialOlivia III ist ideal gelegen, nur 900 Meter vom Meer, in der Nähe des Stadtzentrums, und umgeben von Luxushotels und wichtigen Annehmlichkeiten. Das Projekt verfügt über ein zeitloses architektonisches Design, hochwertige Ob…
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Wohnanlage Sentire Park
Wohnanlage Sentire Park
Wohnanlage Sentire Park
Wohnanlage Sentire Park
Wohnanlage Sentire Park
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Peyia, Zypern
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$935,497
Fläche 607–624 m²
2 Immobilienobjekte 2
Diese 4-Zimmer-Villa im Sentire Park bietet eine perfekte Mischung aus Luxus, Komfort und Verbindung zur Natur im renommierten Sea Caves Bereich von Peyia. Entwickelt mit hohen Decken, offener Wohnfläche und ausgedehnten Außenbereichen, verfügt es über eine Master-Suite und drei weitere Schl…
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Wohnanlage Sunset Breeze
Wohnanlage Sunset Breeze
Wohnanlage Sunset Breeze
Wohnanlage Sunset Breeze
Wohnanlage Sunset Breeze
Kissonerga, Zypern
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$1,44M
Fläche 240–245 m²
2 Immobilienobjekte 2
Sunset Breeze — Zeitgenössisches Küstenleben in ZypernSunset Breeze ist eine moderne Wohnentwicklung in einem der begehrtesten Küstengebiete Zyperns. Mit eleganter Architektur, geräumigen Layouts, privaten Terrassen und Panoramablick auf das Meer bietet es eine perfekte Mischung aus Komfort …
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Wohnanlage Golden View
Wohnanlage Golden View
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Peyia, Zypern
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$598,384
Fläche 152–201 m²
2 Immobilienobjekte 2
Gold View ist eine exklusive Entwicklung von 57 luxuriösen 3-Zimmer-Villen mit privaten Pools, im Herzen von Pegeia, Paphos. Diese Villen sind nach hohen Standards gebaut und bieten einen atemberaubenden Blick auf das Meer und die Stadt. Das Projekt ist umgeben von allen wichtigen Annehmlich…
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Wohnanlage Lyra Villas
Wohnanlage Lyra Villas
Wohnanlage Lyra Villas
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Kissonerga, Zypern
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$501,062
Fläche 137–208 m²
2 Immobilienobjekte 2
Lyra Villas ist eine exklusive Sammlung von 12 eleganten 3-Zimmer-Wohnungen, 3-Badezimmer-Wohnungen im charmanten Dorf Kissonerga, nur 400m vom Strand entfernt. Jede Villa verfügt über einen privaten Pool, A/C Split-Einheiten, weiße Güter, BBQ-Bereich, 5kW Solaranlage, Alarmanlage und Bestim…
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Wohnanlage ZEUS
Wohnanlage ZEUS
Wohnanlage ZEUS
Wohnanlage ZEUS
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Wohnanlage ZEUS
Peyia, Zypern
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$1,79M
Fläche 1 166 m²
1 Immobilienobjekt 1
ZEUGE Meer Caves ist ein exklusives Wohnprojekt im renommierten Küstengebiet von Paphos. Diese zeitgenössischen Villen kombinieren architektonische Eleganz mit Panoramablick auf das Meer und hohen Komfort. Geräumige Layouts, private Pools, hohe Decken, raumhohe Fenster, benutzerdefinierte Kü…
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Wohnanlage INFINITY
Wohnanlage INFINITY
Wohnanlage INFINITY
Wohnanlage INFINITY
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Wohnanlage INFINITY
Peyia, Zypern
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$639,769
Fläche 293–800 m²
3 Immobilienobjekte 3
INFINITY ist eine exklusive Entwicklung von 20 luxuriösen Villen in der ruhigen Stadt Peyia, bietet 3–5 Schlafzimmer Häuser mit privaten Pools, Fußbodenheizung und erweiterte VRF-Systeme. Für Eleganz und Nachhaltigkeit entworfen, bietet jede Villa einen Panoramablick auf das Mittelmeer, eine…
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Wohnanlage Cap St Georges
Wohnanlage Cap St Georges
Wohnanlage Cap St Georges
Wohnanlage Cap St Georges
Wohnanlage Cap St Georges
Wohnanlage Cap St Georges
Peyia, Zypern
von
$1,74M
Fläche 620–800 m²
2 Immobilienobjekte 2
Cap St Georges ist ein renommierter Badeort an der Südwestküste Zyperns, in der Nähe von Paphos. Mit luxuriösen Villen und Residenzen mit Panoramablick auf das Meer kombiniert es elegante Architektur, High-End-Finishs und 5-Sterne-Annehmlichkeiten – darunter ein privater Strand, Spa, Restaur…
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