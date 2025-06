Wohnkomplex Anglisides Gardens Villas

Anglisides Gardens ist eine Boutique-Kollektion von acht zeitgenössischen 3-Zimmer-Wohnungen, 3-Badezimmer-Wohnungen im ruhigen Dorf Anglisides, direkt vor Larnaca. Jede Villa ist für modernes Wohnen konzipiert und verfügt über hochwertige Materialien, intelligente Layouts, großzügige Verandas und private Grundstücke von 200–262 m2 – alle innerhalb einer sorgfältig geplanten Wohnenklave.

Diese Häuser bieten die perfekte Mischung aus Komfort, Privatsphäre und Gemeinschaft – ideal für Familien, Paare oder Investoren, die eine friedliche Basis mit hervorragender Anbindung suchen. Das Projekt liegt nur wenige Minuten von der Autobahn entfernt und bietet schnellen Zugang zu Larnaca, Limassol und Nicosia, während die Strände von Larnaca nur eine 10-minütige Fahrt entfernt sind.

Anglisides selbst ist ein charmantes Dorf, umgeben von sanften Hügeln und Olivenhainen, bietet alle täglichen Wesentliche einschließlich Geschäften, Bäckereien, eine Schule, Apotheke und traditionelle Tavernen. Hier bewegt sich das Leben in einem entspannteren Tempo – aber alles, was Sie brauchen, ist in der Nähe.

Egal, ob Sie eine Familie aufziehen möchten, einen ruhigen Lebensstil genießen oder in ein gut gelegenes Haus investieren möchten, Anglisides Gardens ist ein Ort, an dem der moderne Komfort authentisches zypriotisches Wohnen trifft.