Neubauwohnungen in Aradippou, Zypern

Wohngebäude Oak Residence
Aradippou, Zypern
von
$164,541
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Fläche 80–208 m²
3 Immobilienobjekte 3
Oak Residence ist eine exklusive neue Entwicklung in einem der gefragtesten Wohngebiete von Larnaca, Aradippou, direkt hinter Lidl und neben einem schönen öffentlichen Garten. Das Projekt umfasst 8 moderne Apartments: sechs geräumige Zwei-Zimmer-Einheiten und zwei Ein-Zimmer-Wohnungen, entwo…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
79.7
170,716
Wohnung 2 zimmer
128.4 – 207.9
217,810 – 288,451
