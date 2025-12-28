  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Larnaka
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Larnaka, Zypern

Paphos
41
Peyia
9
Agia Napa
2
Paralimni
13
Wohnanlage EOS
Wohnanlage EOS
Wohnanlage EOS
Wohnanlage EOS
Wohnanlage EOS
Alle anzeigen Wohnanlage EOS
Wohnanlage EOS
Larnaka, Zypern
von
$283,033
Fläche 72–101 m²
2 Immobilienobjekte 2
Eos ist ein neues Wohnprojekt von Adwan Real Estate, ideal gelegen im Herzen von Larnaca auf einer ruhigen Straße direkt gegenüber dem Helios-Komplex. Es bietet die perfekte Balance zwischen lebendigem Stadtleben und einem friedlichen Rückzug. Die Entwicklung besteht aus nur 8 geräumigen Apa…
BitProperty
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohngebäude REEF RESIDENCE
Wohngebäude REEF RESIDENCE
Wohngebäude REEF RESIDENCE
Wohngebäude REEF RESIDENCE
Wohngebäude REEF RESIDENCE
Alle anzeigen Wohngebäude REEF RESIDENCE
Wohngebäude REEF RESIDENCE
Larnaka, Zypern
von
$1,09M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Ein geräumiges Apartment mit 3 Schlafzimmern 131 m2 im 5. Stock. Das Projekt befindet sich im renommierten Stadtteil Mackenzie Mackenzie mit seinen berühmten Restaurants, Bars und Tavernen nur 70m vom Meer entfernt. Die Wohnung verfügt über modernes Design, hochwertige Veredelungsmaterialien…
BitProperty
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage TERRA LIFE
Wohnanlage TERRA LIFE
Wohnanlage TERRA LIFE
Wohnanlage TERRA LIFE
Wohnanlage TERRA LIFE
Alle anzeigen Wohnanlage TERRA LIFE
Wohnanlage TERRA LIFE
Larnaka, Zypern
von
$142,216
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Terra Life in IskeleTricon Development hat sein neues Projekt Terra Life in der Türkei vorgestellt. Der Komplex, bestehend aus mehreren Low-Risiko-Blöcken von Studios, befindet sich im Resort-Bereich von Iskele in Nordzypern. Der geschätzte Abschlusstermin ist der 20. Dezember.Der Hauptvorte…
THE HUB PROPERTY LTD
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
Wohnanlage Marina-View Residence in Larnaca
Wohnanlage Marina-View Residence in Larnaca
Wohnanlage Marina-View Residence in Larnaca
Wohnanlage Marina-View Residence in Larnaca
Larnaka, Zypern
von
$1,13M
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 10
Erleben Sie die perfekte Mischung aus Luxus, Komfort und modernem Design in dieser außergewöhnlichen Split-Level-Residenz im renommierten neuen Larnaca Marina Bereich. Mit einer Energieeffizienz-Rating A bietet dieses Haus ein nachhaltiges Wohnen neben atemberaubenden 180° Blick auf den Yach…
Invest Cafe
Wohnanlage Land Of Tomorrow
Wohnanlage Land Of Tomorrow
Wohnanlage Land Of Tomorrow
Wohnanlage Land Of Tomorrow
Wohnanlage Land Of Tomorrow
Wohnanlage Land Of Tomorrow
Wohnanlage Land Of Tomorrow
Larnaka, Zypern
von
$605,936
Fläche 67–191 m²
4 Immobilienobjekte 4
Willkommen bei einer visionären Küstenentwicklung, die Larnakas Zukunft neu definiert – eine nachhaltige Stadt am 21. Jahrhundert, die 300.000 m2 ehemaliges Industrieland in ein lebendiges Lifestyle-Destination verwandelt. Das Projekt verfügt über luxuriöse Residenzen von Studios bis zu 3-Zi…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
89.5
765,342
Wohnung 2 zimmer
161.2
1,53M
Wohnung
190.5
2,07M
Studio
67.0
612,274
BitProperty
BitProperty
Sprachen
English, Русский
