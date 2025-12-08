  1. Realting.com
Wohnanlage Land Of Tomorrow
Wohnanlage Land Of Tomorrow
Wohnanlage Land Of Tomorrow
Wohnanlage Land Of Tomorrow
Wohnanlage Land Of Tomorrow
Wohnanlage Land Of Tomorrow
Wohnanlage Land Of Tomorrow
Larnaka, Zypern
von
$605,936
Fläche 67–191 m²
4 Immobilienobjekte 4
Willkommen bei einer visionären Küstenentwicklung, die Larnakas Zukunft neu definiert – eine nachhaltige Stadt am 21. Jahrhundert, die 300.000 m2 ehemaliges Industrieland in ein lebendiges Lifestyle-Destination verwandelt. Das Projekt verfügt über luxuriöse Residenzen von Studios bis zu 3-Zi…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
89.5
757,331
Wohnung 2 zimmer
161.2
1,51M
Wohnung
190.5
2,05M
Studio
67.0
605,865
Verein
BitProperty
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohngebäude Oak Residence
Wohngebäude Oak Residence
Wohngebäude Oak Residence
Wohngebäude Oak Residence
Wohngebäude Oak Residence
Alle anzeigen Wohngebäude Oak Residence
Wohngebäude Oak Residence
Aradippou, Zypern
von
$164,541
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Fläche 80–208 m²
3 Immobilienobjekte 3
Oak Residence ist eine exklusive neue Entwicklung in einem der gefragtesten Wohngebiete von Larnaca, Aradippou, direkt hinter Lidl und neben einem schönen öffentlichen Garten. Das Projekt umfasst 8 moderne Apartments: sechs geräumige Zwei-Zimmer-Einheiten und zwei Ein-Zimmer-Wohnungen, entwo…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
79.7
168,943
Wohnung 2 zimmer
128.4 – 207.9
215,548 – 285,456
Verein
BitProperty
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage palma livadia
Wohnanlage palma livadia
Wohnanlage palma livadia
Wohnanlage palma livadia
Bezirk Larnaka, Zypern
von
$224,894
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Fläche 77–110 m²
2 Immobilienobjekte 2
Palma Livadia ist ein moderner Wohnkomplex, der elegantes Design, Komfort und gut durchdachte Infrastruktur kombiniert, in einem renommierten Bereich. Der Komplex ist entworfen, um die Bedürfnisse der modernen Bewohner zu erfüllen, bietet moderne Wohnungen, Freizeiteinrichtungen und hohe Sic…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
77.0
150,301
Wohnung 2 zimmer
110.0
284,291
Immobilienagentur
Invest Cafe
Wohngebäude REEF RESIDENCE
Wohngebäude REEF RESIDENCE
Wohngebäude REEF RESIDENCE
Wohngebäude REEF RESIDENCE
Wohngebäude REEF RESIDENCE
Alle anzeigen Wohngebäude REEF RESIDENCE
Wohngebäude REEF RESIDENCE
Larnaka, Zypern
von
$1,09M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Ein geräumiges Apartment mit 3 Schlafzimmern 131 m2 im 5. Stock. Das Projekt befindet sich im renommierten Stadtteil Mackenzie Mackenzie mit seinen berühmten Restaurants, Bars und Tavernen nur 70m vom Meer entfernt. Die Wohnung verfügt über modernes Design, hochwertige Veredelungsmaterialien…
Verein
BitProperty
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Nirvana
Wohnanlage Nirvana
Wohnanlage Nirvana
Wohnanlage Nirvana
Wohnanlage Nirvana
Alle anzeigen Wohnanlage Nirvana
Wohnanlage Nirvana
Kiti, Zypern
von
$831,634
Fläche 1 088 m²
1 Immobilienobjekt 1
Nirvana Residences ist eine Sammlung von stilvollen, zeitgenössischen Villen in einem der wünschenswertsten Gegenden von Paphos, Zypern. Das Projekt verfügt über durchdachte Layouts, hochwertige Oberflächen und eine nahtlose Mischung aus Innen- und Außenleben. Jede geräumige Villa bietet ein…
Verein
BitProperty
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Breeze Residence
Wohnanlage Breeze Residence
Wohnanlage Breeze Residence
Wohnanlage Breeze Residence
Wohnanlage Breeze Residence
Alle anzeigen Wohnanlage Breeze Residence
Wohnanlage Breeze Residence
Bezirk Larnaka, Zypern
von
$181,562
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Fläche 74–241 m²
5 Immobilienobjekte 5
Breeze Residence ist ein Premium-off-plan Wohnkomplex in Livadia, Larnaca, Zypern, mit Lieferung im Dezember 2027. Es verfügt über zwei Dreistöcke, bietet 1-, 2- und 3-Zimmer-Wohnungen von 96 m2 bis 240,5 m2, Preis von 180.000 € bis 410.000 €. Die Penthouses verfügen über private Dachgärten …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
74.0
186,420
Wohnung 2 zimmer
109.5 – 155.0
250,502 – 332,061
Wohnung 3 zimmer
229.8 – 240.5
442,748 – 477,701
Verein
BitProperty
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Helios
Wohnanlage Helios
Wohnanlage Helios
Wohnanlage Helios
Wohnanlage Helios
Alle anzeigen Wohnanlage Helios
Wohnanlage Helios
Bezirk Larnaka, Zypern
von
$387,861
Fläche 92–109 m²
3 Immobilienobjekte 3
Helios ist ein moderner Wohnkomplex im Herzen von Larnaca und bietet 11 geräumige Apartments mit 2 und 3 Schlafzimmern, überdachten Verandas, Parkplätzen und Abstellräumen. Seine einzigartige Lage kombiniert die Ruhe einer grünen Nachbarschaft mit zu Fuß zu Finikoudes Beach, Geschäften und R…
Verein
BitProperty
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage TERRA LIFE
Wohnanlage TERRA LIFE
Wohnanlage TERRA LIFE
Wohnanlage TERRA LIFE
Wohnanlage TERRA LIFE
Alle anzeigen Wohnanlage TERRA LIFE
Wohnanlage TERRA LIFE
Larnaka, Zypern
von
$142,216
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Terra Life in IskeleTricon Development hat sein neues Projekt Terra Life in der Türkei vorgestellt. Der Komplex, bestehend aus mehreren Low-Risiko-Blöcken von Studios, befindet sich im Resort-Bereich von Iskele in Nordzypern. Der geschätzte Abschlusstermin ist der 20. Dezember.Der Hauptvorte…
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Anglisides Gardens Villas
Wohnanlage Anglisides Gardens Villas
Wohnanlage Anglisides Gardens Villas
Wohnanlage Anglisides Gardens Villas
Wohnanlage Anglisides Gardens Villas
Alle anzeigen Wohnanlage Anglisides Gardens Villas
Wohnanlage Anglisides Gardens Villas
Anglisides, Zypern
von
$272,344
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 148–203 m²
3 Immobilienobjekte 3
Anglisides Gardens ist eine Boutique-Kollektion von acht zeitgenössischen 3-Zimmer-Wohnungen, 3-Badezimmer-Wohnungen im ruhigen Dorf Anglisides, direkt vor Larnaca. Jede Villa ist für modernes Wohnen konzipiert und verfügt über hochwertige Materialien, intelligente Layouts, großzügige Verand…
Verein
BitProperty
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Marina-View Residence in Larnaca
Wohnanlage Marina-View Residence in Larnaca
Wohnanlage Marina-View Residence in Larnaca
Wohnanlage Marina-View Residence in Larnaca
Larnaka, Zypern
von
$1,13M
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 10
Erleben Sie die perfekte Mischung aus Luxus, Komfort und modernem Design in dieser außergewöhnlichen Split-Level-Residenz im renommierten neuen Larnaca Marina Bereich. Mit einer Energieeffizienz-Rating A bietet dieses Haus ein nachhaltiges Wohnen neben atemberaubenden 180° Blick auf den Yach…
Immobilienagentur
Invest Cafe
Wohnanlage EOS
Wohnanlage EOS
Wohnanlage EOS
Wohnanlage EOS
Wohnanlage EOS
Alle anzeigen Wohnanlage EOS
Wohnanlage EOS
Larnaka, Zypern
von
$283,033
Fläche 72–101 m²
2 Immobilienobjekte 2
Eos ist ein neues Wohnprojekt von Adwan Real Estate, ideal gelegen im Herzen von Larnaca auf einer ruhigen Straße direkt gegenüber dem Helios-Komplex. Es bietet die perfekte Balance zwischen lebendigem Stadtleben und einem friedlichen Rückzug. Die Entwicklung besteht aus nur 8 geräumigen Apa…
Verein
BitProperty
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohngebäude AQUA RESIDENCE APT 201A
Wohngebäude AQUA RESIDENCE APT 201A
Wohngebäude AQUA RESIDENCE APT 201A
Wohngebäude AQUA RESIDENCE APT 201A
Wohngebäude AQUA RESIDENCE APT 201A
Alle anzeigen Wohngebäude AQUA RESIDENCE APT 201A
Wohngebäude AQUA RESIDENCE APT 201A
Bezirk Larnaka, Zypern
von
$303,333
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Ein beeindruckender Wohnkomplex, der zur Entwicklung des Livadia-Gebiets in eine der beliebtesten Wohngebiete von Larnaka beitragen wird.Es befindet sich perfekt in einem ruhigen Wohnviertel, umgeben von Häusern und Villen und direkt neben einem schönen Park. Während Aqua nur 2 km vom Meer e…
Verein
BitProperty
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
