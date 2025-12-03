  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Koinoteta Phoinikarion
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Koinoteta Phoinikarion, Zypern

Paphos
41
Larnaka
5
Peyia
9
Agia Napa
2
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage Flow
Wohnanlage Flow
Wohnanlage Flow
Wohnanlage Flow
Wohnanlage Flow
Wohnanlage Flow
Foinikaria, Zypern
von
$385,195
Fläche 96–174 m²
2 Immobilienobjekte 2
Flow ist eine Premium-Live-Work-Entwicklung, die Elite-Wohnungen und moderne Büros in einem einzigen stilvollen Gebäude in der Nähe des Stadtzentrums von Limassol kombiniert. Das Hotel liegt nur 600 m von sandigen Stränden und umgeben von Geschäften, Restaurants, Schulen und kulturellen Orte…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
95.8
315,196
Wohnung 3 zimmer
174.1
721,113
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Auf der Karte
Realting.com
Gehen