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Neubauwohnungen in Germasogeia, Zypern

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Wohnanlage Azalea
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Wohnanlage Azalea
Germasogeia, Zypern
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Fläche 62–114 m²
3 Immobilienobjekte 3
Neuer Komplex mit 10 Wohnungen
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
62.0
447,456
Wohnung 2 zimmer
77.0
685,707
Wohnung 3 zimmer
114.0
1,02M
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Wohnanlage Vision
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Wohnanlage Vision
Germasogeia, Zypern
von
$797,653
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Vision Apartments ist eine moderne Wohnanlage in Zypern, perfekt für komfortables Wohnen oder einen erholsamen Urlaub. Der Komplex verfügt über einen Pool, einen Fitnessraum, eine Sauna und einen bequemen Parkplatz, der allen Bewohnern Komfort und Entspannung bietet. Seine ausgezeichnete Lag…
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Wohnanlage Vision
Wohnanlage Vision
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Germasogeia, Zypern
von
$402,197
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Vision Apartments ist eine moderne Wohnanlage in Zypern, perfekt für komfortables Wohnen oder einen erholsamen Urlaub. Der Komplex verfügt über einen Pool, einen Fitnessraum, eine Sauna und einen bequemen Parkplatz, der allen Bewohnern Komfort und Entspannung bietet. Seine ausgezeichnete Lag…
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Wohnanlage Eden Roc
Wohnanlage Eden Roc
Wohnanlage Eden Roc
Wohnanlage Eden Roc
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Wohnanlage Eden Roc
Germasogeia, Zypern
von
$1,23M
Fläche 96–174 m²
2 Immobilienobjekte 2
Eden Roc ist ein Landmark Wohnprojekt in einem der gefragtesten Gegenden von Limassol. Mit 2, 3 und 4-Zimmer-Wohnungen mit atemberaubendem Design und High-End-Innenräumen von weltbekannten Designern. Das Gebäude verfügt über Innen- und Außenpools, Spa, Fitnessraum, Kinderspielzimmer, Clubhau…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
95.8
314,963
Wohnung 3 zimmer
174.1
720,579
Verein
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Germasogeia, Zypern
von
$797,653
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Serdivo Apartments ist eine moderne Wohnanlage in Zypern, perfekt für komfortables Wohnen oder einen erholsamen Urlaub. Der Komplex verfügt über einen Pool, einen Fitnessraum, eine Sauna und einen bequemen Parkplatz, der allen Bewohnern Komfort und Entspannung bietet. Seine ausgezeichnete La…
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Wohnanlage Queens
Wohnanlage Queens
Wohnanlage Queens
Wohnanlage Queens
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Wohnanlage Queens
Germasogeia, Zypern
von
$763,830
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Fläche 100–475 m²
12 Immobilienobjekte 12
Ein angesehener Wohnkomplex für ExzellenzErleben Sie eine nahtlose Mischung aus Luxus, Komfort und Investitionspotenzial mit diesem exklusiven Wohnkomplex in einem der beliebtesten Orte Zyperns. Entwickelt für anspruchsvolle Käufer bietet diese Entwicklung einen unübertroffenen Lebensstil mi…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
100.0 – 101.0
860,046 – 906,535
Wohnung 2 zimmer
143.0 – 175.0
1,51M – 1,74M
Wohnung 3 zimmer
238.0 – 348.0
2,32M – 3,95M
Wohnung 4 zimmer
423.0
4,42M
Wohnung 5 zimmer
475.0
5,23M
Bauherr
Livein
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Bauherr
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