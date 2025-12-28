  1. Realting.com
  Zypern
  Demos Agiou Athanasiou
  Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Demos Agiou Athanasiou, Zypern

Wohngebäude VOS Residences
Wohngebäude VOS Residences
Wohngebäude VOS Residences
Wohngebäude VOS Residences
Wohngebäude VOS Residences
Wohngebäude VOS Residences
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
von
$780,802
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Fläche 121 m²
1 Immobilienobjekt 1
VOS ist nur wenige Gehminuten von den Supermärkten, Geschäften und Boutiquen der Kolonakiou Street entfernt. Gehen Sie etwas weiter und Sie erreichen die Strandpromenade und den Sandstrand für einen Spaziergang entlang des Wassers, während das Stadtzentrum nur 1 km entfernt ist. Mit dem Auto…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
121.0
818,328
Verein
BitProperty
Wohnanlage City Palm Residence
Wohnanlage City Palm Residence
Wohnanlage City Palm Residence
Wohnanlage City Palm Residence
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
von
$369,945
Fläche 107–236 m²
2 Immobilienobjekte 2
Stadt Palm Residence ist ein moderner Wohnkomplex im Herzen der Stadt, kombiniert elegante Architektur, hochwertige Bauqualität und durchdachtes Design. Geräumige Apartments mit Panoramafenstern, stilvollen Oberflächen und Balkonen umgeben von Palmen. Die perfekte Wahl für diejenigen, die ur…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
106.9
276,701
Wohnung 3 zimmer
236.2
765,342
Verein
BitProperty
Wohnanlage Imperio Skyline
Wohnanlage Imperio Skyline
Wohnanlage Imperio Skyline
Wohnanlage Imperio Skyline
Wohnanlage Imperio Skyline
Wohnanlage Imperio Skyline
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
von
$339,701
Fläche 77–286 m²
3 Immobilienobjekte 3
Imperio Skyline ist eine exklusive gated Gemeinde in den Hügeln von Agios Athanasios, Limassol. Diese nachhaltige Entwicklung bietet 3-Zimmer-Villen und moderne Apartments, kombiniert elegantes Design mit Komfort und umweltfreundlichen Features. Nur 3 km vom Stadtzentrum und den Stränden ent…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
77.0
340,283
Wohnung 2 zimmer
193.0
582,838
Villa
286.0
956,089
Verein
BitProperty
