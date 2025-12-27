  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Chloraka
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Chloraka, Zypern

Paphos
41
Larnaka
5
Peyia
9
Agia Napa
2
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage Oasis Garden
Wohnanlage Oasis Garden
Wohnanlage Oasis Garden
Wohnanlage Oasis Garden
Wohnanlage Oasis Garden
Alle anzeigen Wohnanlage Oasis Garden
Wohnanlage Oasis Garden
Chloraka, Zypern
von
$405,598
Fläche 138 m²
2 Immobilienobjekte 2
Oasis Garden — Eco-Lifestyle in Chloraka, PaphosOasis Garden ist ein grünes Heiligtum im Herzen von Chloraka, Paphos, entworfen für diejenigen, die Harmonie zwischen Stadtleben und Natur suchen. Der Komplex verfügt über moderne öko-bewusste Architektur, üppige Landschaftsgestaltung, fehlende…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
138.0
414,427
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage The Pearl
Wohnanlage The Pearl
Wohnanlage The Pearl
Wohnanlage The Pearl
Wohnanlage The Pearl
Alle anzeigen Wohnanlage The Pearl
Wohnanlage The Pearl
Chloraka, Zypern
von
$640,000
Fläche 355–359 m²
2 Immobilienobjekte 2
Willkommen in The Pearl, wo außergewöhnliche Handwerkskunst trifft innovatives Design im Herzen von Paphos, Zypern. Unser Engagement für Qualität und Liebe zum Detail zeigt sich in jedem Aspekt unserer atemberaubenden Wohnkomplexe. Jedes Haus ist nach höchsten Standards durchdacht aufgebaut …
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage The Gallery
Wohnanlage The Gallery
Wohnanlage The Gallery
Wohnanlage The Gallery
Wohnanlage The Gallery
Alle anzeigen Wohnanlage The Gallery
Wohnanlage The Gallery
Chloraka, Zypern
von
$1,80M
Fläche 504–1 400 m²
2 Immobilienobjekte 2
Die Galerie ist eine Boutique-Kollektion von sieben zeitgenössischen Privatresidenzen in Paphos, entworfen mit Harmonie, Eleganz und Funktionalität. In der Nähe des Strandes bietet jedes Haus einen atemberaubenden Blick auf das Meer, ein nahtloses Wohnen im Innenbereich und eine anspruchsvol…
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
TekceTekce
Wohnanlage LIBRA
Wohnanlage LIBRA
Wohnanlage LIBRA
Wohnanlage LIBRA
Wohnanlage LIBRA
Alle anzeigen Wohnanlage LIBRA
Wohnanlage LIBRA
Chloraka, Zypern
von
$506,944
Fläche 240 m²
1 Immobilienobjekt 1
LIBRA ist eine gepflegte Wohnanlage von 11 zweistöckigen Villen mit 2 und 3-Zimmer-Optionen, die jeweils einen privaten Pool und einen ungehinderten Blick auf das Mittelmeer bieten. In der sehr wünschenswerten Gegend von Chloraka, nur 1 km vom Strand und 4 km vom Stadtzentrum von Paphos entf…
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage CIRVIS
Wohnanlage CIRVIS
Wohnanlage CIRVIS
Wohnanlage CIRVIS
Wohnanlage CIRVIS
Alle anzeigen Wohnanlage CIRVIS
Wohnanlage CIRVIS
Chloraka, Zypern
von
$251,264
Fläche 62–100 m²
3 Immobilienobjekte 3
CIRVIS ist ein zeitgenössischer Wohnkomplex, der moderne Architektur mit Alltagskomfort verbindet. Helle Innenräume, hochwertige Materialien und gut gestaltete Layouts schaffen ein Gefühl von Harmonie und Leichtigkeit. Ob ein gemütliches Ein-Schlafzimmer oder eine geräumige Zwei-Zimmer-Wohnu…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
62.0
259,017
Wohnung 2 zimmer
89.0 – 100.0
400,299 – 423,846
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Hilltop Villa
Wohnanlage Hilltop Villa
Wohnanlage Hilltop Villa
Wohnanlage Hilltop Villa
Wohnanlage Hilltop Villa
Chloraka, Zypern
von
$1,20M
Fläche 182 m²
1 Immobilienobjekt 1
Exclusive Hilltop Villa in Chloraka stellt die perfekte Mischung aus modernem Stil, Komfort und innovativen intelligenten Technologien dar. Auf einem großzügigen Grundstück von 532 m2 bietet diese Vier-Zimmer-Residenz mit einer überdachten Fläche von 181,95 m2 ein offenes, lichtgefülltes Lay…
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Auf der Karte
Realting.com
Gehen