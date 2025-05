Wohnung in einem Neubau La Mer

La Mer ist ein luxuriöses Wohnprojekt in der Nähe der UNESCO-geschützten Gräber der Könige in Paphos. Die Entwicklung bietet einen atemberaubenden Meerblick und ist nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt, so dass es eine erstklassige Lage, um die berühmten Sonnenuntergänge von Paphos zu genießen. Die Bewohner profitieren von nahe gelegenen Annehmlichkeiten, darunter die Aspire Private British School, Supermärkte, Restaurants und einen Busbahnhof. Das Projekt besteht aus 16 hochwertigen Apartments mit wunderschön gestalteten Innen- und Außenbereichen und bietet sowohl Komfort und Stil in einem der begehrtesten Gegenden der Stadt.