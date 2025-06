Wohnkomplex LA BELLA

La Bella ist eine moderne Wohnanlage nur 2 km vom Meer entfernt, in der charmanten Stadt Geroskipou an der Südküste von Zypern. Das Projekt verfügt über 16 stilvolle Apartments in drei 2-stöckigen Gebäuden und bietet Studios, 1- und 2-Zimmer-Einheiten. Die Bewohner genießen einen Gemeinschaftspool, angelegte Gärten, Dachterrassen, einen Kinderspielplatz und eine Snackbar, die alle innerhalb einer sicheren gepflegten Gemeinschaft liegen. Mit elegantem Design, hochwertigen Oberflächen und in unmittelbarer Nähe zum Strand, Flughafen und Stadtzentrum ist La Bella perfekt für Wohn- und Urlaubsausflüge.