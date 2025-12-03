  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Episkopi Pafou
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Episkopi Pafou, Zypern

häuser
2
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage Almond Villas
Wohnanlage Almond Villas
Wohnanlage Almond Villas
Wohnanlage Almond Villas
Wohnanlage Almond Villas
Episkopi, Zypern
von
$564,000
Fläche 199–369 m²
2 Immobilienobjekte 2
Almond Villas ist eine exklusive Sammlung von 9 Luxusvillen eingebettet zwischen Mandeln und Olivenbäumen in den malerischen Hügeln von Episkopi, Paphos. Jede Villa mit geräumigen, lichtdurchfluteten Innenräumen verfügt über VRV-Klimakontrolle, Fußbodenheizung und raumhohe Fenster, die atemb…
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Auf der Karte
Realting.com
Gehen