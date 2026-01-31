  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Agia Napa
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Agia Napa, Zypern

häuser
1
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage Pliades Leaflet
Wohnanlage Pliades Leaflet
Wohnanlage Pliades Leaflet
Wohnanlage Pliades Leaflet
Wohnanlage Pliades Leaflet
Alle anzeigen Wohnanlage Pliades Leaflet
Wohnanlage Pliades Leaflet
Agia Napa, Zypern
von
$1,74M
Fläche 601 m²
1 Immobilienobjekt 1
Diese 5-Zimmer-Villa in der exklusiven Pliades-Entwicklung befindet sich nur wenige Schritte vom Meer in der Serene Ayia Thekla, in der Nähe von Ayia Napa Marina und Blue Flag Strände. Mit überdachten Flächen bis 272 m2 und Infinity-Pools bis 66 m2, jede Villa verfügt über moderne Architektu…
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage Ionion Leaflet
Wohnanlage Ionion Leaflet
Wohnanlage Ionion Leaflet
Wohnanlage Ionion Leaflet
Wohnanlage Ionion Leaflet
Wohnanlage Ionion Leaflet
Wohnanlage Ionion Leaflet
Agia Napa, Zypern
von
$1,92M
Fläche 773 m²
1 Immobilienobjekt 1
Diese 5-Zimmer-Villa in Ionion Seafront Villas bietet elegantes Wohnen nur wenige Schritte vom Mittelmeer entfernt. Mit überdachten Flächen von bis zu 265 m2 und Grundstücken bis zu 861 m2 bietet jede Villa klassisches griechisch inspiriertes Design, einen privaten Überlaufpool, einen geräum…
Verein
BitProperty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Auf der Karte
Realting.com
Gehen