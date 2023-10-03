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Дома с видом на горы в Турции

Эгейский регион
390
Мугла
304
Центральная Анатолия
194
Бурса
75
Анкара
70
Измир
59
Doesemealti
57
Бодрум
57
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984 объекта найдено
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€234,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€291,000
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€186,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€214,000
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Деревня калкан, Турция
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Деревня калкан, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Вилла представляет собой потрясающе красивый новый дом в современном стиле, расположенный на…
€1,45 млн
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Белек, Турция
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Белек, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Представлена на продажу вилла, расположенная в курортном городе Белек, находящийся к востоку…
€400,000
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Yenibagarasi Mahallesi, Турция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Yenibagarasi Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
  Г. Измир Район Фоча Енибаарасы   С невероятно красивым видом и бассейном На…
€715,652
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Средиземноморский регион, Турция
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Средиземноморский регион, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Представляем вашему вниманию роскошную виллу в современном стиле, расположенную в живописном…
€1,10 млн
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Анталья, Турция
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Анталья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Представляем вам новый инвестиционный проект под гражданство  в Дошемеалты. Дошемалты — это…
€738,000
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фетхие, Турция
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Представляем Вашему вниманию восхитительную виллу, которая сочетает в себе роскошь, комфорт …
€560,000
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Фетхие, Турция
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Представлена на продажу строящаяся вилла, расположенная в 30 минутах от центра Фетхие, в 25 …
€220,000
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Деревня калкан, Турция
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Деревня калкан, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Представьте себе шикарную виллу с полной панорамой на море. Эта вилла обладает захватывающим…
€1,68 млн
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Аланья, Турция
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Аланья, расположенная на потрясающем средиземноморском побережье Турции, стала популярным ме…
€475,000
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Kemalpasa, Турция
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Kemalpasa, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Наша ферма находится в районе Кемальпаша Орен Яка. Есть два отдельных пронумерованных 2-х эт…
€1,34 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море в Инжекум, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Инжекум, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 000 м²
Расположенная на очаровательной Турецкой Ривьере, Аланья издавна славилась своей пленительно…
€440,000
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Niluefer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Niluefer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 213 м²
Этаж 1/2
Просторные Отдельные Виллы с 4 Спальнями в Бурсе, Нилюфер. Отдельные виллы в Бурсе расположе…
€690,000
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Махмутлар центр, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Махмутлар центр, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
3 + 1 Вилла на продажу в Алании Каргичакской области с гарантией собственности Redtower. Кв…
€355,000
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Алания, Турция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Алания, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 282 м²
Количество этажей 2
Райские виллы ARCADIA VIEW в самом сердце Алании от NSM Construction.   С огромным удо…
€1,55 млн
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Алания, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Алания, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 1
Роскошная Недвижимость в Центре Аланьи с Видом на Море и Крепость Квартиры находятся в центр…
€445,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Geyikbayiri, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Geyikbayiri, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
Частный Дом с Бассейном и Автостоянкой в Анталии, Коньяалты. Частный дом расположен в Антали…
€3,08 млн
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Авсаллар, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Авсаллар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 6/8
Квартиры в Алании, Авсаллар в Комплексе с Бассейном Предлагаем купить квартиры в Алании, рас…
€171,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Payallar, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Количество этажей 4
Современная Недвижимость в Благоустроенном Комплексе в Тихом Районе Паяллар Новые квартиры р…
€144,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Payallar, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Современные Квартиры в Комплексе с Богатой Инфраструктурой и в Паяллар, Аланья Стильные квар…
€200,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Payallar, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Недвижимость в Шаговой Доступности от Моря в Аланье, Паяллар Паяллар – относительно новый ра…
€242,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Payallar, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Payallar, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Квартиры с Видом на Море в Аланье, Паяллар, для Роскошного и Качественного Образа Жизни Квар…
€267,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Payallar, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Роскошные Квартиры с Видом на Город в Паялларе, Аланья Район Паяллар, где расположены кварти…
€199,000
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
3-Этажный Дом с Гарантированным Доходом от Аренды в Фетхие, Оваджик Дом с планировкой 6+1 ра…
€1,16 млн
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Авсаллар, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Авсаллар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Роскошная Недвижимость Рядом с Морем в Аланье, Авсаллар Просторная недвижимость расположена …
€190,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Авсаллар, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Авсаллар, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Роскошная Недвижимость Рядом с Морем в Аланье, Авсаллар Просторная недвижимость расположена …
€246,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Mudanya, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 3/3
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Бурсе, Муданья. Новые двухуровневые квартиры с большим…
€154,000

Типы недвижимости в Турции

виллы
особняки
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Турции

с видом на море
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недорогая
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