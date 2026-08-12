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Дома с видом на горы в Турции

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Стамбул
96
Анталья
186
Аланья
38
Бодрум
6
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310 объектов найдено
Дуплекс 3 комнаты в Фетхие, Турция
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Дуплекс 3 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 2/4
Симфония природы и современности: Ваш двухэтажный рай в Фетхие Представьте себе место, гд…
$571,996
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Вилла 5 комнат в Олюдениз, Турция
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Вилла 5 комнат
Олюдениз, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Новая вилла премиум-класса в одном из самых живописных районов Фетхие — идеальное сочетание …
$500,000
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Вилла 6 комнат в Narlidere, Турция
Вилла 6 комнат
Narlidere, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 570 м²
Этаж 1/3
Вилла с большим садом и бассейном в проекте в Нарлыдере, Измир Нарлыдере – это прибрежный ра…
$1,78 млн
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LDV InvestLDV Invest
Дуплекс 5 комнат в Алтынова, Турция
Дуплекс 5 комнат
Алтынова, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/4
Квартиры на продажу в проекте с бассейном и парковкой в Кайтаздере, Ялова Ялова, являющаяся …
$177,812
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Дуплекс 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 5/5
Квартиры с уникальным видом на море в современном комплексе в Ялове, Чынарджык Чынарджык — о…
$165,272
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Дом 4 комнаты в Фетхие, Турция
Дом 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Роскошный особняк у моря (ялы) с частным пирсом на острове Шовалье, Фетхие Этот уникальный п…
$2,55 млн
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Вилла 5 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивные виллы с бассейном в Мугле, Фетхие, в окружении природы Ешильузюмлю — тихий райо…
$558,002
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Вилла 6 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 6 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла с 5 спальнями и бассейном-инфинити в Фетхие, Турция, с видом на море Проект …
$1,15 млн
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Вилла 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Вилла 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 221 м²
Отдельные виллы всего в 300 м от моря в Аланье, Конаклы Конаклы — уютный и современный район…
$764,959
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Особняк 10 комнат в Бодрум, Турция
Особняк 10 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 5 000 м²
Количество этажей 3
Вилла для продажи ULTRA-LUXURY MANSION Брокер Bodrum Turkey без комиссии для покупателяОписа…
$15,02 млн
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ISB Global Immobilien
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Бунгало 3 комнаты в Osmangazi, Турция
Бунгало 3 комнаты
Osmangazi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 450 м²
Этаж 1/1
Дома в горах в районе Османгази, Бурса, в окружении леса Эти живописные горные дома располож…
$633,630
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Дуплекс 4 комнаты в Фетхие, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 2/3
Двухуровневые квартиры с 3 спальнями в 500 метрах от пляжа в Фетхие, Чалыш Эти квартиры расп…
$377,562
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Вилла 6 комнат в Чешме, Турция
Вилла 6 комнат
Чешме, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Этаж 1/2
Отдельная вилла с бассейном недалеко от пляжа и моря в Чешме, Измир Вилла находится в районе…
$1,52 млн
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Вилла 4 комнаты в Калкан, Турция
Вилла 4 комнаты
Калкан, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
Есть дома, которые производят впечатление. А есть те, в которые влюбляешься с первого взгляд…
$1,37 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 3/5
Квартиры на первой береговой линии у моря в центре района Чынарджык, Ялова Квартиры с видом …
$176,830
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Вилла 5 комнат в Убе, Турция
Вилла 5 комнат
Убе, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Для гражданства Для инвестиций Что вы получаете: Роскошные виллы в горах района Оба, Алани…
$649,217
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Дуплекс 3 комнаты в Аксу, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 8
Квартиры в благоустроенном районе в центре Алтынташа Алтынташ – перспективный район в округе…
$331,098
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Дом 7 комнат в Sogucak, Турция
Дом 7 комнат
Sogucak, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 300 м²
Этаж 1/4
Сдвоенная вилла в жилом комплексе на лоне природы в Кушадасы, Айдын Эта элегантная вилла рас…
$529,255
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Дом 6 комнат в Кушадасы, Турция
Дом 6 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Этаж 1/2
Отдельные виллы среди природы и рядом с пляжем в Кушадасы Кушадасы — популярный портовый гор…
$524,145
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Вилла 4 комнаты в Кумлуджа, Турция
Вилла 4 комнаты
Кумлуджа, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Вилла с душой в Караёзе — райское место для жизни и отдыха Просторная вилла 310 м² с потр…
$525,000
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Вилла 6 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 350 м²
Трехэтажная вилла с видом на город и море в Алании Район Тепе в Алании знаменит своими роско…
$1,77 млн
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Вилла 4 комнаты в Biyikli, Турция
Вилла 4 комнаты
Biyikli, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Меблированный отдельный дом с бассейном в Дёшемеалты, Анталия Квартал Кованлык, расположенны…
$287,639
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Вилла 5 комнат в Кушадасы, Турция
Вилла 5 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Этаж 1/2
Просторные отдельные виллы с террасами в окружении природы в Кушадасы Кушадасы — живописный …
$586,549
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Дом 6 комнат в Коньяалты, Турция
Дом 6 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 346 м²
Количество этажей 2
Виллы в комплексе с крытой парковкой и видом на лес в Коньяалты Этот эксклюзивный комплекс в…
$1,12 млн
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Вилла 6 комнат в Кушадасы, Турция
Вилла 6 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 391 м²
Этаж 1/3
Отдельные виллы с видом на море, бассейнами и террасами в Кушадасы Кушадасы – один из самых …
$879,823
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Вилла 10 комнат в Серик, Турция
Вилла 10 комнат
Серик, Турция
Число комнат 10
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 380 м²
Количество этажей 3
Просторная вилла с 9 спальнями и собственным садом рядом с полями для гольфа в районе Кадрие…
$1,55 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 1/4
Квартиры с видом на горы рядом с пляжем в Анталии в охраняемом комплексе с бассейном Квартир…
$286,170
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Вилла 4 комнаты в Кушадасы, Турция
Вилла 4 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1/2
Элегантные виллы с бассейном рядом с пляжем и развитой инфраструктурой в Давутларе, Кушадасы…
$355,624
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Вилла 5 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 419 м²
Количество этажей 3
Трехэтажные виллы на природе с видом на море в Аланье Отдельные виллы расположены в Каргыджа…
$1,25 млн
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Вилла 6 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 220 м²
Количество этажей 4
Отдельная вилла с видом на море и город в Аланье, Каргыджак Аланья — один из самых популярны…
$1,85 млн
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