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Дома в Коджаэли, Турция

Fatih Mahallesi
8
Sahil Mahallesi
6
Измит
6
Basiskele
4
Balaban Mahallesi
3
34 объекта найдено
Вилла 9 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Sahil Mahallesi, Турция
Вилла 9 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Sahil Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
Количество этажей 4
Marmara Kocaeli Başiskele'de denize 500 metre, full deniz manzaralı, kapalı ve açık otoparkl…
€2,50 млн
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, в центре города в Sarimese, Турция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, в центре города
Sarimese, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
New modern villa for sale in Kocaeli,Turkey 4 rooms 3 bedrooms,fully open windows with ga…
€183,886
Дуплекс 2 спальни с балконом, с парковка в Balaban, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с парковка
Balaban, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 4
Недвижимость с Современным Дизайном в Тихом Комплексе с Видом на Природу в Коджаэли, Картепе…
€138,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка в Balaban, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка
Balaban, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 227 м²
Количество этажей 4
Недвижимость с Современным Дизайном в Тихом Комплексе с Видом на Природу в Коджаэли, Картепе…
€185,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка в Balaban, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка
Balaban, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 4
Недвижимость с Современным Дизайном в Тихом Комплексе с Видом на Природу в Коджаэли, Картепе…
€147,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€292,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€235,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€215,000
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€186,000
Дом 8 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Damlar Mahallesi, Турция
Дом 8 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Damlar Mahallesi, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 964 м²
Количество этажей 3
Новые Виллы в Комплексе с Охраной в Коджаэли, Башискеле Современные виллы расположены в Кодж…
€1,61 млн
Вилла 5 спален с балконом, с парковка в Guendogdu, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с парковка
Guendogdu, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 411 м²
Виллы с Личным Бассейном и Отдельным Садом в Окружении Природы в Коджаэли, Измит Коджаэли, г…
€755,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка в Pasadag Mahallesi, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка
Pasadag Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Квартиры с Особым Дизайном в Окружении Природы в Коджаэли, Измит Квартиры расположены в Изми…
€242,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка в Pasadag Mahallesi, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка
Pasadag Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Квартиры с Особым Дизайном в Окружении Природы в Коджаэли, Измит Квартиры расположены в Изми…
€176,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Panayir, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Panayir, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 277 м²
Этаж 3/4
Новые Квартиры в Привилегированном Комплексе в Коджаэли Коджаэли – провинция Турции, извест…
€337,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Panayir, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Panayir, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Этаж 2/4
Новые Квартиры в Привилегированном Комплексе в Коджаэли Коджаэли – провинция Турции, извест…
€173,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Guendogdu, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Guendogdu, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
Квартиры с Живописным Видом на Лес в Коджаэли, Измит Коджаэли – один из важнейших коммерческ…
€195,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Guendogdu, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Guendogdu, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Квартиры с Живописным Видом на Лес в Коджаэли, Измит Коджаэли – один из важнейших коммерческ…
€124,000
Дуплекс 1 спальня с балконом, с видом на море, с парковка в Guendogdu, Турция
Дуплекс 1 спальня с балконом, с видом на море, с парковка
Guendogdu, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Квартиры с Живописным Видом на Лес в Коджаэли, Измит Коджаэли – один из важнейших коммерческ…
€100,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом в Karaabduelbaki, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Karaabduelbaki, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 411 м²
Количество этажей 2
Наш проект позиционируется как 35 вилл на площади 26.000 м2 с чистым воздухом, великолепной…
€994,058
Вилла 6 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной в Измит, Турция
Вилла 6 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной
Измит, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 227 м²
Этаж 1
Виллы в районе Акмеше - город Коджаэли. На благоустроенной территории распланировано 24 2-х …
€1,06 млн
Вилла с лифтом, с бассейном, с сауной в Servetiye Karsi Mahalle, Турция
Вилла с лифтом, с бассейном, с сауной
Servetiye Karsi Mahalle, Турция
Площадь 600 м²
Этаж 1/3
Роскошная вилла в неповторимом загородном комплексе 8+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискел…
€1,53 млн
Дуплекс 4 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной в Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 4 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 4
Площадь 134 м²
Этаж 5/5
Шикарный дуплекс 3+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и социальные об…
€388,100
Дуплекс 2 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной в Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 2 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 2
Площадь 68 м²
Этаж 1/1
Замечательные апартаменты 1+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и соци…
€235,700
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с сауной, с охраной в Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с сауной, с охраной
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 5
Площадь 134 м²
Этаж 5/5
Роскошный дуплекс 4+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и социальные о…
€384,900
Дуплекс 3 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной в Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 3 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 3
Площадь 85 м²
Этаж 5/5
Комфортабельный дуплекс 2+1 в BaşiskeleРайон: Коджаели, Башискеле, ФатихЛандшафтные и социал…
€284,100
Дуплекс 5 комнат с лифтом, с бассейном, с сауной в Ataevler Mahallesi, Турция
Дуплекс 5 комнат с лифтом, с бассейном, с сауной
Ataevler Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Площадь 254 м²
Этаж 6/6
Элитный пентхаус с террасой 4+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе…
€416,200
Дуплекс 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Ataevler Mahallesi, Турция
Дуплекс 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Ataevler Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Площадь 166 м²
Этаж 6/6
Элитный пентхаус с террасой 3+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе…
€175,100
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с видеонаблюдением, с сауной в Измит, Турция
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с видеонаблюдением, с сауной
Измит, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 1
Проект жилого комплекса в районе Чайыркей - город Коджаэли. Проект распланирован на территор…
€170,599
Дуплекс 5 комнат с лифтом, с бассейном, с сауной в Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 5 комнат с лифтом, с бассейном, с сауной
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 5
Площадь 229 м²
Этаж 5/5
Новый дуплекс 4+1 с террасой в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на п…
€334,000
Дуплекс 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Cavusciftligi, Турция
Дуплекс 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 4
Площадь 152 м²
Этаж 5/5
Новый дуплекс 3+1 с террасой в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на п…
€175,800

Типы недвижимости в Коджаэли

виллы
дуплексы

Параметры недвижимости в Коджаэли, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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