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Дома в Яловой, Турция

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дуплексы
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10 объектов найдено
Дуплекс 3 комнаты в Ялова, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Этаж 4/5
Роскошные квартиры в современном комплексе с премиальной инфраструктурой в Ялове Ялова — оди…
$147,667
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Дуплекс 6 комнат в Ялова, Турция
Дуплекс 6 комнат
Ялова, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 269 м²
Этаж 4/4
Квартиры на берегу моря с потрясающим видом и инфраструктурой в центре Яловы Ялова — один из…
$602,332
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Дуплекс 4 комнаты в Ялова, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 194 м²
Этаж 4/5
Роскошные квартиры в современном комплексе с премиальной инфраструктурой в Ялове Ялова — оди…
$204,799
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LDV InvestLDV Invest
Дуплекс 9 комнат в Ялова, Турция
Дуплекс 9 комнат
Ялова, Турция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 495 м²
Этаж 4/4
Квартиры на берегу моря с потрясающим видом и инфраструктурой в центре Яловы Ялова — один из…
$1,50 млн
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Вилла 6 комнат в Ялова, Турция
Вилла 6 комнат
Ялова, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 375 м²
Этаж 1/3
Трехэтажная вилла с собственным бассейном и лифтом в Ялове, Кадыкёй Трехэтажная вилла находи…
$682,103
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Дуплекс 6 комнат в Ялова, Турция
Дуплекс 6 комнат
Ялова, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 271 м²
Этаж 5/5
Квартиры в комплексе с бассейном в Ялове Ялова – популярное туристическое направление благод…
$294,716
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Дуплекс 5 комнат в Ялова, Турция
Дуплекс 5 комнат
Ялова, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 278 м²
Этаж 4/5
Роскошные квартиры в современном комплексе с премиальной инфраструктурой в Ялове Ялова — оди…
$327,178
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Дуплекс 5 комнат в Ялова, Турция
Дуплекс 5 комнат
Ялова, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Этаж 5/5
Квартиры в комплексе с бассейном в Ялове Ялова – популярное туристическое направление благод…
$199,945
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Дом 6 комнат в Ялова, Турция
Дом 6 комнат
Ялова, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 265 м²
Количество этажей 3
Виллы с 5 спальнями в развивающемся районе Саманлы, Ялова Ялова становится все более популяр…
$286,626
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Дуплекс 3 комнаты в Ялова, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 4
Двухуровневая квартира рядом с морем в Ялове   Проект представляет собой бутик-проект,…
$100,957
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Параметры недвижимости в Яловой, Турция

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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