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Дома в Манавгат, Турция

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дуплексы
3
8 объектов найдено
Дом 5 комнат в Манавгат, Турция
Дом 5 комнат
Манавгат, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
Виллы с собственными бассейнами и садами в Манавгате, Анталия, рядом с инфраструктурой Район…
$433,927
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Дуплекс 4 комнаты в Манавгат, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Манавгат, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Этаж 9/10
Квартиры в жилом комплексе с развитой инфраструктурой в Манавгате, Сиде Сиде, расположенный …
$392,132
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Дуплекс 4 комнаты в Манавгат, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Манавгат, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 2/3
Квартиры на продажу в центральной части Сиде, Манавгат Сиде – один из самых известных турист…
$223,339
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TekceTekce
Дом 6 комнат в Манавгат, Турция
Дом 6 комнат
Манавгат, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Виллы с собственными бассейнами и садами в Манавгате, Анталия, рядом с инфраструктурой Район…
$451,706
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Дуплекс 4 комнаты в Манавгат, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Манавгат, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/3
Просторная двухуровневая квартира с 3 спальнями в жилом комплексе в Манавгате, Эвренсеки Эвр…
$160,357
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Вилла 6 комнат в Манавгат, Турция
Вилла 6 комнат
Манавгат, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 292 м²
Количество этажей 3
Отдельная вилла с бассейном и теплыми полами в центре Сиде, Манавгат Сиде – один из самых по…
$832,397
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Дом 3 комнаты в Манавгат, Турция
Дом 3 комнаты
Манавгат, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
Вилла с 2 спальнями и садом в Ореншехире, Манавгат, на берегу моря Эта уютная вилла располож…
$332,856
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Вилла 4 комнаты в Манавгат, Турция
Вилла 4 комнаты
Манавгат, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 246 м²
Количество этажей 2
Просторная двухэтажная вилла с 3 спальнями в шаговой доступности от моря в Манавгате, Антали…
$527,185
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