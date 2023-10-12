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Дома в Мугла, Турция

Бодрум
60
Фетхие
9
Dalaman
3
Мармарис
3
305 объектов найдено
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с Blagoustroennaya territoriya kompleksa в Бодрум, Турция
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с Blagoustroennaya territoriya kompleksa
Бодрум, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Этаж 1
Проект вилл с панорамным видом на заливы Гюмбет и Бодрум, спроектированы как одноэтажные стр…
€1,15 млн
Вилла 3 комнаты с парковкой, с бассейном в Бодрум, Турция
Вилла 3 комнаты с парковкой, с бассейном
Бодрум, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 1
Новый проект вилл планировки 2+1 (146-188 м2) строится в самом сердце Бодрума. На Ваш выбор …
€369,000
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с садом в Бодрум, Турция
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с садом
Бодрум, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 247 м²
Этаж 1
Шикарный проект вилл расположен в гавани Гюллюк, между апельсиновыми и оливковыми деревьями.…
€1,20 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Роскошная вилла с частным пирсом в Ялыкаваке, Бодрум Ялыкавак, престижный район, расположенн…
€548,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Karakecililer, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/3
Очаровательный Дом с Частным Бассейном в Мугла Фетхие В этом очаровательном доме есть систем…
€1,10 млн
Дом в центре города в Goeltuerkbuekue, Турция
Дом в центре города
Goeltuerkbuekue, Турция
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Цена по запросу
Дом в центре города в Goeltuerkbuekue, Турция
Дом в центре города
Goeltuerkbuekue, Турция
Уединенная вилла, где несравненная роскошь встречается с красотой природы и шумом моря и все…
Цена по запросу
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Бодрум, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Бодрум, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 177 м²
Количество этажей 2
Виллы с Видом на Природу в Тихой Торбе в Бодруме Эти изысканные виллы являются частью бутико…
€936,000
Вилла в Бодрум, Турция
Вилла
Бодрум, Турция
Madnasa Turkbuku - это роскошный комплекс вилл, расположенный в красивых бухтах Бодрума, отк…
€2,81 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Бодрум, Турция
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Бодрум, Турция
Комнаты 4
Площадь 151 м²
Отдельная вилла с частным бассейном в жилом комплексе на берегу моря.Комплекс, где расположе…
€690,000
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Бодрум, Турция
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Бодрум, Турция
Комнаты 4
Площадь 156 м²
Новый проект вилл в Бодруме с собственной береговой линией.Каждая вилла имеет свой сад и вид…
€1,10 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Бодрум, Турция
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Бодрум, Турция
Комнаты 4
Площадь 151 м²
Отдельная вилла с частным бассейном в жилом комплексе на берегу моря. Комплекс, где располож…
€640,000
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Фетхие, Турция
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Площадь 250 м²
Эти новые современные виллы расположены в самом популярном курортном районе Фетхие ,Чалыш. О…
€617,825
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Фетхие, Турция
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Фетхие, Турция
Комнаты 4
Площадь 250 м²
Эти виллы с тремя спальнями, расположенные в Коджа Чалыш, Фетхие, были построены по самым вы…
€661,142
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Фетхие, Турция
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Площадь 180 м²
Дом расположен в комплексе состоящего с 11 одинаковых вилл, в поселке Оваджик- Олюдениз пляж…
€336,270
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Фетхие, Турция
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Площадь 250 м²
Современные новые виллы на продажу в Фетхие,расположенны всего в 200 метров от пляжа. Общая…
€667,981
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Фетхие, Турция
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Фетхие, Турция
Комнаты 4
Площадь 180 м²
Благодаря тому, что пляж Чалыш находится в нескольких минутах ходьбы, а множество супермарке…
€547,152
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Фетхие, Турция
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Площадь 250 м²
Новые современные виллы на продажу в Фетхие ,в пешей доступности к знаменитому пляжу и набер…
€746,634
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Бодрум, Турция
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бодрум, Турция
Комнаты 4
Площадь 130 м²
Этот великолепный комплекс вилл расположен в городе Бодрум. Данный проект будет построен на …
€1,14 млн
Вилла 4 спальни с basseyn в Бодрум, Турция
Вилла 4 спальни с basseyn
Бодрум, Турция
Комнаты 5
Площадь 255 м²
Новый жилой комплекс от проверенного застройщика. Отличный интерьерный дизайн, экстерьер в с…
€900,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Бодрум, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Бодрум, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 185 м²
Количество этажей 1
Отдельные Дома с Индивидуальными Бассейнами и Садами в Конаджике, Бодрум Современные частные…
€1,45 млн
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фетхие, Турция
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Представляем Вашему вниманию восхитительную виллу, которая сочетает в себе роскошь, комфорт …
€560,000
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Фетхие, Турция
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Представлена на продажу строящаяся вилла, расположенная в 30 минутах от центра Фетхие, в 25 …
€220,000
Вилла 10 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Вилла 10 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 850 м²
Количество этажей 4
Виллы с Видом на Море Рядом с Пляжем в Бодруме, Ялыкавак. Две виллы в общем саду в Бодруме, …
€2,15 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kiyikislacik, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kiyikislacik, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Отдельные Виллы в 500 м от Пляжа в Бодруме, Кыйикышладжык. Виллы расположены в бутик-комплек…
€351,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 530 м²
Количество этажей 3
Вилла с Мебелью и Видом на Море в Бодруме с Личным Пляжем. Вилла в Бодруме, Ялыкавак, с боль…
€6,32 млн
Вилла 3 спальни с кондиционером в Kadikoey, Турция
Вилла 3 спальни с кондиционером
Kadikoey, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Виллы с 3 Спальнями и Личными Бассейнами в Мугле, Сейдикемер. Одноэтажные отдельные виллы в …
€278,000
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Akyarlar, Турция
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Akyarlar, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Отдельная Вилла в Комплексе с Частным Пляжем в Бодруме. Вилла в Бодруме находится в престижн…
€2,51 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Derekoey, Турция
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Derekoey, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 497 м²
Количество этажей 1
Дома с Великолепным Видом на Море в Бодруме, Тургутрейс. Дома в Бодруме с облицовкой из нату…
€3,28 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бодрум, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Частный Дом с Личным Бассейном и Садом в Бодруме. Отдельный двухэтажный дом в Бодруме с видо…
€1,47 млн

Типы недвижимости в Мугла

виллы
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Мугла, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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