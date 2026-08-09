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Дома в Милясе, Турция

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виллы
37
48 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Миляс, Турция
Вилла 4 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы с садом в Мугле, Милас, в окружении природы Отдельные виллы расположены в Бо…
$364,174
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Вилла 5 комнат в Миляс, Турция
Вилла 5 комнат
Миляс, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы с системой «умный дом» и частными садами в жилом комплексе в Миласе, Гюллюк …
$870,200
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Вилла 4 комнаты в Миляс, Турция
Вилла 4 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Отдельные каменные дома с концепцией деревенского дома в инвестиционной зоне Кемиклер в Мугл…
$368,684
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LDV InvestLDV Invest
Дом 4 комнаты в Миляс, Турция
Дом 4 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы с системой «умный дом» и частными садами в жилом комплексе в Миласе, Гюллюк …
$653,236
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Вилла 4 комнаты в Миляс, Турция
Вилла 4 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Отдельные виллы в Бодруме в жилом проекте с системой «умный дом» Гюллюк – популярное место о…
$1,05 млн
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Дом 4 комнаты в Миляс, Турция
Дом 4 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Сдвоенные виллы в проекте с развитой инфраструктурой в Адабюкю, Бодрум, Мугла Сдвоенные вилл…
$685,360
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Дом 4 комнаты в Миляс, Турция
Дом 4 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Этаж 1/2
Дома с системой «умный дом» на лоне природы в Бодруме, Адабюкю Дома с системой «умный дом» р…
$352,504
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Вилла 6 комнат в Миляс, Турция
Вилла 6 комнат
Миляс, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 290 м²
Количество этажей 3
Виллы с частным бассейном среди зелени в Бодруме, Мугла Район Дёрттепе в Бодруме — это инвес…
$623,290
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Дом 6 комнат в Миляс, Турция
Дом 6 комнат
Миляс, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Виллы с частным бассейном среди зелени в Бодруме, Мугла Район Дёрттепе в Бодруме — это инвес…
$432,840
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Дом 5 комнат в Миляс, Турция
Дом 5 комнат
Миляс, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Виллы с видом на море в Миласе, Бозбюк Район Бозбюк в Миласе, Мугла, славится живописными бу…
$920,548
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Вилла 5 комнат в Миляс, Турция
Вилла 5 комнат
Миляс, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 267 м²
Отдельные виллы в Бодруме в жилом проекте с системой «умный дом» Гюллюк – популярное место о…
$1,64 млн
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Дом 3 комнаты в Миляс, Турция
Дом 3 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Загородные виллы с системой «умный дом» в Мугле, Милас Загородные виллы расположены в проект…
$531,293
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Вилла в Mentes, Турция
Вилла
Mentes, Турция
Расположенная в престижном районе Бодрум-Адабюкю, эта эксклюзивная вилла с видом на море явл…
$1,16 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 6 комнат в Meselik, Турция
Вилла 6 комнат
Meselik, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Просторная вилла с 4 спальнями и 2 гостиными недалеко от аэропорта в Бодруме Район Мешелик с…
$484,259
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Дом 3 комнаты в Миляс, Турция
Дом 3 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 2
Виллы с видом на озеро и природу рядом с аэропортом в Бодруме, Адабюкю Эти элегантные виллы …
$311,800
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Дом 5 комнат в Миляс, Турция
Дом 5 комнат
Миляс, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Загородные виллы с системой «умный дом» в Мугле, Милас Загородные виллы расположены в проект…
$631,838
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Вилла 6 комнат в Bogazici, Турция
Вилла 6 комнат
Bogazici, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Вилла с 5 спальнями и бассейном-инфинити на продажу в Бодруме Эта великолепная отдельно стоя…
$672,245
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Таунхаус 5 комнат в Миляс, Турция
Таунхаус 5 комнат
Миляс, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 255 м²
Количество этажей 3
Виллы с системой «умный дом» в премиальном проекте в Бодруме, Адабюкю Эти стильные виллы рас…
$2,27 млн
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Дом 6 комнат в Миляс, Турция
Дом 6 комнат
Миляс, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Каменный деревенский дом в окружении природы в Чандыре, Милас Чандыр – уютная деревня, сохра…
$216,629
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Дом 4 комнаты в Миляс, Турция
Дом 4 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
Загородные виллы с системой «умный дом» в Мугле, Милас Загородные виллы расположены в проект…
$605,559
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Вилла 5 комнат в Kargicak, Турция
Вилла 5 комнат
Kargicak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 800 м²
Этаж 1/3
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый проект вилл в комплексе…
$1,11 млн
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Вилла 5 комнат в Kargicak, Турция
Вилла 5 комнат
Kargicak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 247 м²
Этаж 1/6
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы премиум класса с панора…
$844,585
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Вилла 5 комнат в Kargicak, Турция
Вилла 5 комнат
Kargicak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 185 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Вилла 4+1 премиум класса с собственным бассейн…
$834,570
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Вилла 5 комнат в Миляс, Турция
Вилла 5 комнат
Миляс, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 364 м²
Количество этажей 2
Современный комплекс вилл с пляжами, бассейнами и спа-центром, Бодрум, Турция Предлагаются …
$3,82 млн
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Вилла 4 комнаты в Kargicak, Турция
Вилла 4 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 704 м²
Этаж 1/11
Что вы получаете: Две виллы 3+1 и 1+1 в тихом районе Каргыджак с видом на море. Район\пляж:…
$1,32 млн
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Вилла 5 комнат в Kargicak, Турция
Вилла 5 комнат
Kargicak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Что вы получаете: Премиум виллы на этапе строительства в 600 метрах от пляжа в районе Каргыд…
$1,00 млн
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Вилла 5 комнат в Kargicak, Турция
Вилла 5 комнат
Kargicak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 344 м²
Этаж 1/2
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы 4+1 класса люкс с бассе…
$973,665
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Вилла 6 комнат в Kargicak, Турция
Вилла 6 комнат
Kargicak, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 463 м²
Этаж 1/5
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы класса люкс, подходящие…
$1,02 млн
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Вилла 4 комнаты в Gulluk, Турция
Вилла 4 комнаты
Gulluk, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 386 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Гюллюк, Бодрум, Турция Предлагаются виллы с больш…
$1,45 млн
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Вилла 5 комнат в Kargicak, Турция
Вилла 5 комнат
Kargicak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 387 м²
Этаж 1/3
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы 4+1 класса люкс с бассе…
$1,07 млн
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