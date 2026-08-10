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Дома в Айдыне, Турция

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Кушадасы
40
Efeler
11
Didim
4
58 объектов найдено
Дуплекс 4 комнаты в Efeler, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Efeler, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 4/4
$1,83 млн
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Вилла 4 комнаты в Кушадасы, Турция
Вилла 4 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 1/2
Отдельные и сдвоенные виллы с видом на море в пешей доступности от повседневных удобств в Ай…
$358,283
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Вилла 5 комнат в Кушадасы, Турция
Вилла 5 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 1/2
Отдельные дома рядом с пляжем и объектами инфраструктуры в Кушадасы, Айдын Стильные дома рас…
$970,397
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TekceTekce
Дом 5 комнат в Кушадасы, Турция
Дом 5 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Этаж 1/2
Отдельные и сдвоенные виллы с видом на море в пешей доступности от повседневных удобств в Ай…
$506,375
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Вилла 5 комнат в Кушадасы, Турция
Вилла 5 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Новые современные виллы в Кушадасы с террасами и бассейнами Кушадасы — это популярный портов…
$896,870
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Вилла 5 комнат в Кушадасы, Турция
Вилла 5 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 420 м²
Этаж 1/3
Новые виллы с просторными садами рядом с инфраструктурой в Кушадасы Виллы расположены в райо…
$1,88 млн
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Дом 2 комнаты в Кушадасы, Турция
Дом 2 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 5/5
$8,89 млн
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Вилла 4 комнаты в Кушадасы, Турция
Вилла 4 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1/2
Элегантные виллы с бассейном рядом с пляжем и развитой инфраструктурой в Давутларе, Кушадасы…
$358,283
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Вилла 6 комнат в Кушадасы, Турция
Вилла 6 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Этаж 1/2
Отдельные виллы среди природы и рядом с пляжем в Кушадасы Кушадасы — популярный портовый гор…
$640,622
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Вилла 5 комнат в Кушадасы, Турция
Вилла 5 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Этаж 1/2
Просторные отдельные виллы с террасами в окружении природы в Кушадасы Кушадасы — живописный …
$589,433
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Коттедж 3 комнаты в Didim, Турция
Коттедж 3 комнаты
Didim, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 4 000 м²
Количество этажей 5
ЛЮКСУРИВНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ В ДИДИМ СТАНДАРТАХ И МЕРБЛИКЕEXKLUSIVER WOHNKOMPLEX Современный стиль…
$266,095
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Агентство
ISB Global Immobilien
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Вилла 5 комнат в Кушадасы, Турция
Вилла 5 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 1/2
Новая отдельная вилла в Кушадасы, рядом с объектами инфраструктуры Кушадасы – живописный пор…
$381,515
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Дом 4 комнаты в Кушадасы, Турция
Дом 4 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 1/2
Просторные двухквартирные виллы в Кушадасы среди природы Кушадасы — живописный портовый горо…
$389,488
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Дом 5 комнат в Efeler, Турция
Дом 5 комнат
Efeler, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Этаж 3/10
$6,91 млн
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Вилла 7 комнат в Kardeskoy, Турция
Вилла 7 комнат
Kardeskoy, Турция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
$19,47 млн
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Дом 4 комнаты в Efeler, Турция
Дом 4 комнаты
Efeler, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/7
$3,43 млн
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Вилла 5 комнат в Кушадасы, Турция
Вилла 5 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Этаж 1/2
Отдельные и сдвоенные виллы с видом на море в пешей доступности от повседневных удобств в Ай…
$453,054
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Дом 4 комнаты в Efeler, Турция
Дом 4 комнаты
Efeler, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
$9,24 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Кушадасы, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 4/3
Просторные квартиры с видом на поле для гольфа и природу в Кушадасы Кушадасы, расположенный …
$576,791
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Вилла 5 комнат в Кушадасы, Турция
Вилла 5 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 1/2
Просторные отдельные виллы с бассейнами и террасами в окружении природы в Кушадасы, Айдын Ку…
$465,907
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Вилла 6 комнат в Кушадасы, Турция
Вилла 6 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 445 м²
Этаж 1/3
Отдельные виллы с видом на море рядом с пляжем в Кушадасы, Кадынларденизи Виллы на продажу р…
$1,83 млн
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Дуплекс 5 комнат в Efeler, Турция
Дуплекс 5 комнат
Efeler, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Этаж 4/4
$1,22 млн
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Дом 5 комнат в Sogucak, Турция
Дом 5 комнат
Sogucak, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 375 м²
Количество этажей 3
$8,08 млн
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Вилла 5 комнат в Кушадасы, Турция
Вилла 5 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Этаж 1/2
Отдельные виллы с личным бассейном и садом в Кушадасы, Айдын Стильные виллы находятся в комп…
$929,175
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Дом 4 комнаты в Efeler, Турция
Дом 4 комнаты
Efeler, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
Этаж 4/8
$12,96 млн
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Вилла 7 комнат в Кушадасы, Турция
Вилла 7 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Этаж 1/1
Отдельный одноэтажный дом рядом с пляжем в Кушадасы Кушадасы, расположенный рядом с древним …
$1,20 млн
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Вилла 7 комнат в Efeler, Турция
Вилла 7 комнат
Efeler, Турция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 352 м²
Количество этажей 3
$5,58 млн
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Вилла 5 комнат в Кушадасы, Турция
Вилла 5 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Этаж 1/2
Новые меблированные виллы с бассейнами в Гюзельчамлы, Кушадасы Кушадасы — один из самых попу…
$466,434
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Вилла 5 комнат в Герменджик, Турция
Вилла 5 комнат
Герменджик, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
$7,72 млн
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Вилла 4 комнаты в Кушадасы, Турция
Вилла 4 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
$7,85 млн
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Типы недвижимости в Айдыне

виллы
дуплексы

Параметры недвижимости в Айдыне, Турция

с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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