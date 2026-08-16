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Дома в Черноморском регионе, Турция

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43 объекта найдено
Дом 6 комнат в Ортахисар, Турция
Дом 6 комнат
Ортахисар, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 491 м²
Количество этажей 3
Элегантные дома в обширном комплексе в Трабзоне, Ортахисар Элегантные дома расположены в рай…
$741,469
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Таунхаус 5 комнат в Убе, Турция
Таунхаус 5 комнат
Убе, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 1/4
Что вы получаете: Большой садовый дуплекс планировки 4+1 общей площадью около 170 м², рас…
$389,634
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Дом 5 спален в Karaagac, Турция
Дом 5 спален
Karaagac, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 471 м²
Эти отдельно стоящие виллы расположены в Буюкчекмесе, Стамбул, недалеко от красивого озера Б…
$1,40 млн
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It Is RealtyIt Is Realty
Дом 6 спален в Uzunyurt, Турция
Дом 6 спален
Uzunyurt, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Расположенная в спокойном районе Фаралья, на самом восточном краю знаменитого региона Фетхие…
$2,57 млн
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Вилла в Ийидере, Турция
Вилла
Ийидере, Турция
Количество спален 4
Площадь 290 м²
Вилла в Гёджек — приватность, масштаб и абсолютная легальность Есть дома, которые строят «на…
$925,818
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Дом 4 спальни в Ciftlik, Турция
Дом 4 спальни
Ciftlik, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Расположенные недалеко от культового пляжа Чалис в Фетхие, Мугла, эти роскошные отдельно сто…
$958,504
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TekceTekce
Дуплекс 7 комнат в Ортахисар, Турция
Дуплекс 7 комнат
Ортахисар, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 8
Квартиры с террасами в спокойном и комфортном районе Трабзона Ялынджак Квартиры расположены …
$415,269
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Дуплекс 7 комнат в Osmanbaba, Турция
Дуплекс 7 комнат
Osmanbaba, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 8/8
Двухуровневая квартира в жилом комплексе в Трабзоне, Акчаабат, Сёгютлю Двухуровневая квартир…
$356,275
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Дом 4 спальни в Bogazici, Турция
Дом 4 спальни
Bogazici, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 255 м²
Расположенные в спокойном и живописном Адабуку, эти роскошные виллы являются частью отмеченн…
$2,28 млн
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Вилла в Ийидере, Турция
Вилла
Ийидере, Турция
Количество спален 6
В Гёджеке ценят не показную роскошь. Здесь ценят локацию. Воздух. Вид.   Эта вилла расположе…
$796,341
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Дом 3 спальни в Ciftlik, Турция
Дом 3 спальни
Ciftlik, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Расположенные в безмятежном районе Чифтлик в Фетхие, эти отдельно стоящие виллы предлагают с…
$933,987
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Вилла 5 комнат в Ортахисар, Турция
Вилла 5 комнат
Ортахисар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Дома по специальному проекту с системой газопровода в Ялынджаке, Трабзон Двухэтажные отдельн…
$733,372
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Дом 6 спален в Uzunyurt, Турция
Дом 6 спален
Uzunyurt, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 420 м²
Расположенный в юго-западном регионе Турции, Фетхие является жемчужиной Мугла, привлекая мил…
$1,33 млн
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Дом в Bektas, Турция
Дом
Bektas, Турция
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Для тех, кто ищет эксклюзивный образ жизни в одном из самых желанных прибрежных городов Турц…
$1,58 млн
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Вилла в Ийидере, Турция
Вилла
Ийидере, Турция
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Фаралья — это не про курорт. Это про высоту. Про тишину. Про пространство.   Здесь дома не с…
$515,616
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Дом 7 спален в Omerli, Турция
Дом 7 спален
Omerli, Турция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 538 м²
Эти полуотдельные виллы расположены в мирном районе Чекмекой на анатолийской стороне Стамбул…
$1,86 млн
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Вилла в Ийидере, Турция
Вилла
Ийидере, Турция
Количество спален 5
Площадь 200 м²
Представлена на продажу строящаяся вилла, расположенная в 30 минутах от центра Фетхие, в 25 …
$332,286
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Вилла 5 комнат в Ортахисар, Турция
Вилла 5 комнат
Ортахисар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы в Трабзоне, Ортахисар, в окружении природы и в нескольких минутах ходьбы от …
$950,839
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Вилла 6 комнат в Ортахисар, Турция
Вилла 6 комнат
Ортахисар, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
Шикарные и просторные виллы в комплексе в Ортахисаре, Трабзон Виллы расположены в районе Чук…
$345,865
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Дуплекс 7 комнат в Акчаабат, Турция
Дуплекс 7 комнат
Акчаабат, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Этаж 17/17
Просторная двухуровневая квартира в проекте Panorama 61 в Трабзоне, Акчаабат Этот элегантный…
$356,275
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Вилла в Ийидере, Турция
Вилла
Ийидере, Турция
Количество спален 5
Площадь 200 м²
Современная вилла 4+1 с бассейном в Яныклар, Фетхие — подходит для получения гражданства Тур…
$532,650
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Дом 3 спальни в Bogazici, Турция
Дом 3 спальни
Bogazici, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Адабуку, живописное поселение в Бодруме, предлагает потрясающее сочетание синих заливов, пыш…
$1,10 млн
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Вилла 5 комнат в Арсин, Турция
Вилла 5 комнат
Арсин, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Виллы с 4 спальнями и просторной территорией в Трабзоне, Арсин Район Джудибей в Арсине, Траб…
$451,128
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Вилла 7 комнат в Атакум, Турция
Вилла 7 комнат
Атакум, Турция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 346 м²
Количество этажей 3
$27,90 млн
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Вилла 4 комнаты в Konakli, Турция
Вилла 4 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/5
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы в районе Паяллар с возм…
$1,72 млн
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Вилла в Ийидере, Турция
Вилла
Ийидере, Турция
Количество спален 5
Площадь 220 м²
Новая вилла премиум-класса в одном из самых живописных районов Фетхие — идеальное сочетание …
$503,471
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Дом 6 спален в Kumkoy, Турция
Дом 6 спален
Kumkoy, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
Эта стильная вилла расположена на европейской стороне Стамбула, в одном из самых престижных …
$1,35 млн
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Вилла в Ийидере, Турция
Вилла
Ийидере, Турция
Количество спален 5
Площадь 210 м²
Представлена на продажу замечательная вилла с завораживающими видами на горы, расположенная …
$641,656
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Вилла 4 комнаты в Konakli, Турция
Вилла 4 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/3
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы премиум класса в 200 ме…
$756,395
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Вилла 4 комнаты в Konakli, Турция
Вилла 4 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 1
Что вы получаете: просторную виллу 3+1 площадью 180 м², полностью меблированный дом, част…
$490,275
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Типы недвижимости в Черноморском регионе

виллы
дуплексы

Параметры недвижимости в Черноморском регионе, Турция

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