Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Черноморский регион
  5. Дома

Дома в Черноморский регион, Турция

Трабзон
13
Ортахисар
9
16 объектов найдено
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Karsiyaka, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Karsiyaka, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Виллы с Видом на Море в Большом Комплексе в Трабзоне. Виллы на продажу в Араклы в Трабзоне. …
€523,000
Таунхаус 6 спален с балконом, с видом на горы, с центральным отоплением в Ortakoey, Турция
Таунхаус 6 спален с балконом, с видом на горы, с центральным отоплением
Ortakoey, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Элитная Каменная Вилла с Видом на Природу в Трабзоне, Мачка. Стильная каменная вилла располо…
€1,14 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ортахисар, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ортахисар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 177 м²
Количество этажей 3
Элитные Виллы с Видом на Море и Природу в Трабзоне Ортахисар. Виллы на продажу находятся в р…
€480,000
Вилла 5 спален с балконом, с видом на море, с видом на горы в Akyazi, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с видом на море, с видом на горы
Akyazi, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 390 м²
Количество этажей 3
Роскошные Дома с Видом на Море и Частными Садами в Ортахисаре, Трабзон. Элитные дома располо…
€512,000
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yalincak, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yalincak, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Количество этажей 3
Виллы с Видом на Море в Ортахисаре, Трабзон, Рядом с Аэропортом. Шикарные виллы расположены …
€1,12 млн
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ортахисар, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ортахисар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 335 м²
Количество этажей 10
Новые Квартиры в Комплексе с Бассейном в Трабзоне. Современные квартиры расположены в жилом …
€323,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ортахисар, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ортахисар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 276 м²
Количество этажей 10
Новые Квартиры в Комплексе с Бассейном в Трабзоне. Современные квартиры расположены в жилом …
€285,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка в Ортахисар, Турция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка
Ортахисар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 343 м²
Количество этажей 3
Виллы с Видом на Море и Природу в Ортахисар, Трабзон. Роскошные виллы расположены в тихом ме…
€484,000
Дом 5 спален с видом на море, с видом на горы, с парковка в Ортахисар, Турция
Дом 5 спален с видом на море, с видом на горы, с парковка
Ортахисар, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 491 м²
Количество этажей 3
Виллы с Видом на Море и Природу в Ортахисар, Трабзон. Роскошные виллы расположены в тихом ме…
€480,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yalincak, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yalincak, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 8
Просторные Квартиры с Видом на Море в Трабзоне, Ялынджак. Квартиры расположены в Трабзоне, Я…
€512,000
Дуплекс 7 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Arakli, Турция
Дуплекс 7 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Arakli, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 410 м²
Количество этажей 8
Недорогая Квартира с Видом на Море в Сюрмене, Трабзон. Двухуровневая квартира находится неда…
€142,000
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Karsiyaka, Турция
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Karsiyaka, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 5
Квартира-Дуплекс 4+1 с Уникальным Видом на Море в Трабзоне. Двухуровневая квартира 4+1 с сов…
€192,000
Дом 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с центральным отоплением в Aksakli, Турция
Дом 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с центральным отоплением
Aksakli, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 7
Целое Здание Рядом с Пляжем в Трабзоне, Бешикдюзю. Продается многоквартирный дом с инвестици…
€902,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yalincak, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yalincak, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Просторные Частные Дома на Лоне Природы в Трабзоне. Отдельные дома расположены в районе Орта…
€683,000
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом в Kocaali, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом
Kocaali, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
€145,000
Бунгало 4 спальни с террасой, с садом, с ванной в Амасра, Турция
Бунгало 4 спальни с террасой, с садом, с ванной
Амасра, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€64,287

Типы недвижимости в Черноморский регион

виллы
дуплексы

Параметры недвижимости в Черноморский регион, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти