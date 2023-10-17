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Дома в Кемер, Турция

виллы
7
21 объект найдено
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Beycik, Турция
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Beycik, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Город: Кемер Район: Чамьюва  Комнат: 3+1  Санузел: 1  Балкон: 1  Площадь: 270  Дата сд…
€109,800
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Кемер, Турция
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Кемер, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Регион: Кемер/Бейджик Комнат: 2+1 Санузел: 2   Балкон: 2 + 1 терраса  Площадь: 150кв/м …
€66,890
Вилла 3 спальни в Кемер, Турция
Вилла 3 спальни
Кемер, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Чамьюва. До моря 750 м. До школы и рынка 350 м. До остановки 100 м. Подходит для…
€470,000
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Кемер, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Кемер, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 650 м²
Этаж 3
Отдельные Виллы с Роскошным Дизайном на Продажу в Кемере, Арсланбуджак Просторные виллы нахо…
€1,95 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Кемер, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Кемер, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 550 м²
Этаж 3
Отдельные Виллы с Роскошным Дизайном на Продажу в Кемере, Арсланбуджак Просторные виллы нахо…
€1,54 млн
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, с c ремонтом в Кемер, Турция
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, с c ремонтом
Кемер, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 2/2
Инвестиционные Квартиры в Комплексе Среди Природы в Кемере, Арсланбуджак Предлагаемые на про…
€205,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Кемер, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Кемер, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Роскошные Виллы в 200 Метрах от Пляжа в Кемере, Анталия Виллы расположены в Кемере – одном и…
€890,000
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Кемер, Турция
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Кемер, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Сдвоенная Двухэтажная Вилла с Видом на Горы в Комплексе с Бассейном в Арсланбуджаке, Кемер С…
€365,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Кемер, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Кемер, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Количество этажей 3
Новая Квартира с Видом на Горы в Комплексе с Бассейном в Кемере Предлагаемая на продажу квар…
€193,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Кемер, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Кемер, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Роскошная Отдельная Вилла с Видом на Горы Рядом с Морем в Кемере Кемер – один из самых попул…
€650,000
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Кемер, Турция
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Кемер, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Сдвоенная Вилла в Анталии, Кемер, Подходящая для Инвестиций Сдвоенная вилла расположена в ра…
€420,000
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном в Кемер, Турция
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Кемер, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Переезжайте в ультра-роскошный, мечтательный современный и умный дом, где вы будете загипнот…
Цена по запросу
Дом 5 спален с лифтом, с бассейном, с садом в Кемер, Турция
Дом 5 спален с лифтом, с бассейном, с садом
Кемер, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Welcome home with this spacious villa where you will be surrounded by nature and mountain vi…
Цена по запросу
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном в Кемер, Турция
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Кемер, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Добро пожаловать домой на современную и изысканную виллу для продажи в Анталии, переполненну…
Цена по запросу
Дом 4 спальни с бассейном, с садом, с видом на горы в Кемер, Турция
Дом 4 спальни с бассейном, с садом, с видом на горы
Кемер, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Возможность приобрести красивую виллу для продажи в Анталии, отличном жилом районе, с четырь…
Цена по запросу
Дом 3 спальни с бассейном, с садом, с видом на горы в Кемер, Турция
Дом 3 спальни с бассейном, с садом, с видом на горы
Кемер, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
We offer you the house of your dreams with the villa for sale in Antalya !  The project, whi…
Цена по запросу
Дом 6 спален с кондиционером, с бассейном, с садом в Кемер, Турция
Дом 6 спален с кондиционером, с бассейном, с садом
Кемер, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Villa for sale in Antalya offers you a life alone with nature.  This villa, which has a wond…
Цена по запросу
Дом 6 спален с мебелью, с бассейном, с садом в Кемер, Турция
Дом 6 спален с мебелью, с бассейном, с садом
Кемер, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 780 м²
Would you like to have the luxury of your dreams with a villa for sale in Antalya? The ultra…
Цена по запросу
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Кемер, Турция
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Кемер, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Чем больше вы проводите время, тем больше вы влюбитесь в эту великолепную виллу для продажи …
Цена по запросу
Вилла 5 комнат в Кемер, Турция
Вилла 5 комнат
Кемер, Турция
Комнаты 5
ИНТЕРЬЕРКондиционерБалконАнкастре набор из 3ТеррасаГазовое отоплениеОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТАФитне…
€385,000
Вилла 7 комнат в Кемер, Турция
Вилла 7 комнат
Кемер, Турция
Комнаты 7
ИНТЕРЬЕР#nbsp;Кондиционер#nbsp;С мебелью#nbsp;Кабельное телевидение#nbsp;Балкон#nbsp;Анкастр…
€850,000

Параметры недвижимости в Кемер, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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