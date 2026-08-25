Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Серик
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Серике, Турция

;
виллы
44
таунхаусы
3
дуплексы
21
85 объектов найдено
Вилла 9 комнат в Серик, Турция
Вилла 9 комнат
Серик, Турция
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 117 м²
Количество этажей 3
$1,05 млн
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram
Вилла 9 комнат в Серик, Турция
Вилла 9 комнат
Серик, Турция
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 088 м²
Количество этажей 3
1088 м2 земли 9 комнат 1 турецкая баня 1 гостиная  Здание площадью 350 м2 Кам…
$1,40 млн
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram
Вилла 4 комнаты в Серик, Турция
Вилла 4 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Отдельная вилла с 3 спальнями и частным бассейном в Кадрие, Анталия Кадрие располагается в р…
$510 163
Оставить заявку
DD CO DEDD CO DE
Вилла 5 комнат в Серик, Турция
Вилла 5 комнат
Серик, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Отдельный меблированный дом с 3 спальнями и собственным бассейном в Белеке, Анталия Этот пре…
$447 325
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Серик, Турция
Вилла 6 комнат
Серик, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Отдельностоящая вилла с бассейном на продажу в Белеке, Анталия Белек, один из самых престижн…
$478 643
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Серик, Турция
Вилла 5 комнат
Серик, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
$8,08 млн
Оставить заявку
International Property AlertsInternational Property Alerts
Вилла 4 комнаты в Серик, Турция
Вилла 4 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Отдельная вилла с бассейном рядом с пляжем и полями для гольфа в Белеке Вилла расположена в …
$370 285
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Серик, Турция
Вилла 6 комнат
Серик, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/3
Отдельная вилла в Белеке, Анталия, с большим садом и террасой, недалеко от пляжа Белек, попу…
$558 027
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты в Серик, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 3/4
Благоустроенные квартиры на продажу в престижном месте в Белеке, Анталия Белек – одно из сам…
$218 308
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты в Серик, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 2/3
Инвестиционные квартиры в Белеке, Анталия, рядом со всей городской инфраструктурой Современн…
$296 072
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Серик, Турция
Вилла 5 комнат
Серик, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 209 м²
Количество этажей 3
Отдельностоящая вилла с 4 спальнями, частным бассейном и садом в Белеке, Анталия Вилла распо…
$519 414
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Серик, Турция
Дом 5 комнат
Серик, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Отремонтированная меблированная вилла на продажу в Кадрие, Анталия Кадрие – одно из самых из…
$197 384
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Серик, Турция
Дом 5 комнат
Серик, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Сдвоенная видда с собственным бассейном в Белеке Белек – один из самых престижных районов Ан…
$348 261
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Серик, Турция
Дом 3 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Меблированная трехэтажная вилла в комплексе с бассейном в Белеке Белек – один из самых прест…
$185 805
Оставить заявку
Вилла 10 комнат в Серик, Турция
Вилла 10 комнат
Серик, Турция
Число комнат 10
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 380 м²
Количество этажей 3
Просторная вилла с 9 спальнями и собственным садом рядом с полями для гольфа в районе Кадрие…
$1,55 млн
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Серик, Турция
Дом 4 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Сдвоенная вилла с собственным садом в комплексе с бассейном в Белеке, Анталия Двухквартирная…
$213 503
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Серик, Турция
Дом 4 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Меблированная сдвоенная вилла рядом с пляжем и полями для гольфа в Белеке Сдвоенная вилла ра…
$222 711
Оставить заявку
Дуплекс 5 комнат в Серик, Турция
Дуплекс 5 комнат
Серик, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 5/5
$5,70 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Серик, Турция
Вилла 5 комнат
Серик, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 277 м²
Количество этажей 3
Отдельные виллы в «Neovilla Papatya» – самом престижном проекте в Кадрие Трехэтажные виллы с…
$576 888
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты в Серик, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 7/8
Квартиры с 2 и 3 спальнями и инфраструктурой в закрытом комплексе в Гедике, Серик, Анталия К…
$166 941
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Серик, Турция
Вилла 5 комнат
Серик, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Этаж 1/3
Элитные отдельные виллы рядом с пляжем и полями для гольфа в Анталии, Кадрие Виллы расположе…
$520 670
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Серик, Турция
Вилла 5 комнат
Серик, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Отдельная вилла с бассейном недалеко от пляжа и социальных объектов в Белеке, Серик Эта стил…
$546 683
Оставить заявку
Дуплекс 3 комнаты в Серик, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/3
Квартиры в комплексе с бассейном рядом с полями для гольфа в Белеке, Анталия Квартиры распол…
$164 606
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Серик, Турция
Вилла 4 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Количество этажей 2
Виллы с 3 спальнями рядом с парком «The Land of Legends» в Анталии, Кадрие Виллы расположены…
$676 244
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Серик, Турция
Дом 4 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Меблированная сдвоенная вилла в комплексе с бассейном в Белеке Белек – один из самых популяр…
$210 047
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Серик, Турция
Дом 5 комнат
Серик, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Количество этажей 3
Меблированная сдвоенная вилла с большим садом рядом с полями для гольфа в Кадрие, Анталия Сд…
$183 580
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Серик, Турция
Вилла 4 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
$7,27 млн
Оставить заявку
Дуплекс 5 комнат в Серик, Турция
Дуплекс 5 комнат
Серик, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 3/3
Меблированная двухуровневая квартира с 4 спальнями в комплексе с бассейном в Белеке, Анталия…
$253 943
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Серик, Турция
Дом 4 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 196 м²
Количество этажей 3
Меблированный двухквартирный дом с садом в Белеке, Анталия Этот уютный двухквартирный дом на…
$218 308
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Серик, Турция
Вилла 5 комнат
Серик, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Отдельные виллы рядом с объектами социальной инфраструктуры в Белеке, Анталия Белек – извест…
$728 170
Оставить заявку
Realting.com
Перейти