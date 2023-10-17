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Дома в Doesemealti, Турция
виллы
24
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70 объектов найдено
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Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
4
2
155 м²
2
Дома с Гардеробной и Частным Садом в Анталии Дошемеалты Дома расположены в проекте, состояще…
€648,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
4
2
155 м²
2
Дома с Гардеробной и Частным Садом в Анталии Дошемеалты Дома расположены в проекте, состояще…
€648,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Doesemealti, Турция
5
271 м²
С красивыми виллами в районе Дёшемеалты, Антальи, вы перенесетесь в удивительный мир роскоши…
€1,14 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
4
2
220 м²
2
Виллы в Комплексе Возле Леса в Анталии, Дёшемеалты. Сдвоенные виллы расположены в окружении …
€505,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
5
4
400 м²
2
Элегантная вилла с бассейном рядом с лесом в Дёшемеалты в Анталии Откройте для себя эту элег…
€803,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
5
4
270 м²
2
Отдельные Дома со Стильным Дизайном и Бассейнами в Дошемеалты, Анталия Дома состоят из 4 спа…
€598,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
5
4
230 м²
2
Дома с хобби-садом и частным бассейном в Анталии Дошемеалты Дома расположены в проекте, сост…
€522,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
5
4
276 м²
2
Дома с хобби-садом и частным бассейном в Анталии Дошемеалты Дома расположены в проекте, сост…
€752,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
6
4
400 м²
2
Изысканная вилла, уютно устроившаяся среди природы в Анталии Дёшемеалты Откройте для себя эт…
€1,03 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
5
3
169 м²
2
Полудетачированные дома с зимним садом и видом на лес в Дюзлерчамы, Анталья Эти полудетачиро…
€560,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Doesemealti, Турция
5
2
296 м²
2
Новый элитный комплекс вилл в Дёшемеалты Представляем Вашему вниманию новый новый эли…
€752,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
7
5
360 м²
2
Шикарная Вилла в Алтынкале, Анталия, с 4 Ванными Комнатами. Вилла расположена в Дёшемеалты –…
€786,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
4
3
170 м²
2
Роскошные Виллы с Видом на Природу в Анталии, Дюзлерчамы Виллы в Анталии расположены в район…
€593,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
5
4
194 м²
2
Роскошные Виллы с Видом на Природу в Анталии, Дюзлерчамы Виллы в Анталии расположены в район…
€665,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
5
4
255 м²
2
Сдвоенные Виллы с Исключительной Мастер-Спальней в Анталии, Дёшемеалты, Ешильбайыр Эти виллы…
€598,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
5
4
225 м²
2
Виллы с Большим Садом и Главной Спальней с Высокими Потолками в Дёшемеалты, Анталия Роскошны…
€584,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
5
4
244 м²
2
Шикарная Вилла с Личным Бассейном и Отдельным Садом в Дёшемеалты Дёшемеалты – востребованное…
€612,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
5
4
246 м²
2
Виллы с Видом на Лес в Спокойном Месте Дёшемеалты, Анталия. Отдельные виллы в Анталии находя…
€738,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
5
4
435 м²
Отдельная Эковилла с Роскошными Элементами в Дёшемеалты Вилла расположена в одном из быстро …
€2,25 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
6
4
230 м²
2
Современная Вилла с Персональным Садом в Дёшемеалты, Анталия Вилла с современным дизайном ра…
€500,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
6
3
380 м²
2
Новый Дом с Собственным Бассейном и Садом в Дёшемеалты Отдельностоящий дом находится в район…
€615,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Doesemealti, Турция
6
4
312 м²
3
Виллы с Индивидуальным Бассейном в Районе Йеникёй, Дёшемеалты Виллы расположены в микрорайон…
€675,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
5
4
280 м²
2
Новые Виллы с Подогревом Полов в Районе Ешильбайыр, Дёшемеалты Виллы расположены в Ешилбайыр…
€769,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
4
3
180 м²
2
Новые Виллы с Подогревом Полов в Районе Ешильбайыр, Дёшемеалты Виллы расположены в Ешилбайыр…
€598,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
6
3
271 м²
2
Отдельные Виллы Рядом с Лесом в Дёшемеалты, Анталия Виллы в комплексе расположены в микрорай…
€1,14 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
5
4
240 м²
3
Роскошные Виллы с Личными Бассейнами и Лифтами в Дёшемеалты, Анталия Виллы на продажу распол…
€478,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
5
4
489 м²
Дома с Крытой Автостоянкой в Комплексе Рядом с Лесом в Дёшемеалты, Дюзлерджами Дома располож…
€1,14 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
5
4
462 м²
Дома с Крытой Автостоянкой в Комплексе Рядом с Лесом в Дёшемеалты, Дюзлерджами Дома располож…
€926,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
5
4
374 м²
2
Просторные Виллы Рядом с Главной Дорогой в Дёшемеалты, Анталия Виллы на продажу расположены …
€1,14 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
5
4
300 м²
3
Сдвоенные Дома с Личными Бассейнами и Садами в Анталии, Дёшемеалты Дома в Анталии расположен…
€615,000
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