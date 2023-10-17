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Дома в Doesemealti, Турция

виллы
24
70 объектов найдено
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Дома с Гардеробной и Частным Садом в Анталии Дошемеалты Дома расположены в проекте, состояще…
€648,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Дома с Гардеробной и Частным Садом в Анталии Дошемеалты Дома расположены в проекте, состояще…
€648,000
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Doesemealti, Турция
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Площадь 271 м²
С красивыми виллами в районе Дёшемеалты, Антальи, вы перенесетесь в удивительный мир роскоши…
€1,14 млн
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Виллы в Комплексе Возле Леса в Анталии, Дёшемеалты. Сдвоенные виллы расположены в окружении …
€505,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Элегантная вилла с бассейном рядом с лесом в Дёшемеалты в Анталии Откройте для себя эту элег…
€803,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Отдельные Дома со Стильным Дизайном и Бассейнами в Дошемеалты, Анталия Дома состоят из 4 спа…
€598,000
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Дома с хобби-садом и частным бассейном в Анталии Дошемеалты Дома расположены в проекте, сост…
€522,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 276 м²
Количество этажей 2
Дома с хобби-садом и частным бассейном в Анталии Дошемеалты Дома расположены в проекте, сост…
€752,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Изысканная вилла, уютно устроившаяся среди природы в Анталии Дёшемеалты Откройте для себя эт…
€1,03 млн
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Количество этажей 2
Полудетачированные дома с зимним садом и видом на лес в Дюзлерчамы, Анталья Эти полудетачиро…
€560,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с сауной, с детской площадкой в Doesemealti, Турция
Вилла 4 спальни с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 296 м²
Количество этажей 2
Новый элитный комплекс вилл в Дёшемеалты Представляем Вашему вниманию новый новый эли…
€752,000
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Количество этажей 2
Шикарная Вилла в Алтынкале, Анталия, с 4 Ванными Комнатами. Вилла расположена в Дёшемеалты –…
€786,000
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Роскошные Виллы с Видом на Природу в Анталии, Дюзлерчамы Виллы в Анталии расположены в район…
€593,000
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 194 м²
Количество этажей 2
Роскошные Виллы с Видом на Природу в Анталии, Дюзлерчамы Виллы в Анталии расположены в район…
€665,000
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
Количество этажей 2
Сдвоенные Виллы с Исключительной Мастер-Спальней в Анталии, Дёшемеалты, Ешильбайыр Эти виллы…
€598,000
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Количество этажей 2
Виллы с Большим Садом и Главной Спальней с Высокими Потолками в Дёшемеалты, Анталия Роскошны…
€584,000
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 244 м²
Количество этажей 2
Шикарная Вилла с Личным Бассейном и Отдельным Садом в Дёшемеалты Дёшемеалты – востребованное…
€612,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 246 м²
Количество этажей 2
Виллы с Видом на Лес в Спокойном Месте Дёшемеалты, Анталия. Отдельные виллы в Анталии находя…
€738,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 435 м²
Отдельная Эковилла с Роскошными Элементами в Дёшемеалты Вилла расположена в одном из быстро …
€2,25 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Современная Вилла с Персональным Садом в Дёшемеалты, Анталия Вилла с современным дизайном ра…
€500,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
Новый Дом с Собственным Бассейном и Садом в Дёшемеалты Отдельностоящий дом находится в район…
€615,000
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Doesemealti, Турция
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Doesemealti, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 312 м²
Количество этажей 3
Виллы с Индивидуальным Бассейном в Районе Йеникёй, Дёшемеалты Виллы расположены в микрорайон…
€675,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Новые Виллы с Подогревом Полов в Районе Ешильбайыр, Дёшемеалты Виллы расположены в Ешилбайыр…
€769,000
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Новые Виллы с Подогревом Полов в Районе Ешильбайыр, Дёшемеалты Виллы расположены в Ешилбайыр…
€598,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Количество этажей 2
Отдельные Виллы Рядом с Лесом в Дёшемеалты, Анталия Виллы в комплексе расположены в микрорай…
€1,14 млн
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Роскошные Виллы с Личными Бассейнами и Лифтами в Дёшемеалты, Анталия Виллы на продажу распол…
€478,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 489 м²
Дома с Крытой Автостоянкой в Комплексе Рядом с Лесом в Дёшемеалты, Дюзлерджами Дома располож…
€1,14 млн
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 462 м²
Дома с Крытой Автостоянкой в Комплексе Рядом с Лесом в Дёшемеалты, Дюзлерджами Дома располож…
€926,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 374 м²
Количество этажей 2
Просторные Виллы Рядом с Главной Дорогой в Дёшемеалты, Анталия Виллы на продажу расположены …
€1,14 млн
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Сдвоенные Дома с Личными Бассейнами и Садами в Анталии, Дёшемеалты Дома в Анталии расположен…
€615,000
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