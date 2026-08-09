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Дома в Дёшемеалты, Турция

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виллы
46
62 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Biyikli, Турция
Вилла 4 комнаты
Biyikli, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Меблированный отдельный дом с бассейном в Дёшемеалты, Анталия Квартал Кованлык, расположенны…
$287,639
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Вилла 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Вилла 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 489 м²
Виллы с видом на лес в комплексе в Дюзлерчамы, Дёшемеалты Виллы с комнатами паники расположе…
$913,324
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Дом в Дёшемеалты, Турция
Дом
Дёшемеалты, Турция
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Откройте для себя очарование этой элегантной отдельно стоящей виллы, расположенной в желател…
$723,840
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Вилла 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Строительство виллы, расположенной в районе Дошмеалти в Анталье, было завершено в 2025 году.…
$239,204
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Таунхаус 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Таунхаус 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 251 м²
Количество этажей 3
Роскошные виллы с сауной и зимним садом в Анталии, Алтынкале в Дёшемеалты Виллы в Анталии, р…
$521,243
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Вилла 6 комнат в Дёшемеалты, Турция
Вилла 6 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Отдельная вилла с зимним садом и собственным бассейном в Дёшемеалты, Анталия Дёшемеалты – од…
$2,31 млн
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Дом 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Дом 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Двухквартирная вилла с 4 спальнями, бассейном и зоной барбекю в Дёшемеалты, Анталия Эта сдво…
$398,857
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Вилла 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Вилла 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 254 м²
Количество этажей 3
$20,35 млн
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Вилла 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Вилла 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 395 м²
Количество этажей 2
$45,34 млн
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Вилла 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Вилла 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Количество этажей 2
$24,19 млн
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Вилла 6 комнат в Дёшемеалты, Турция
Вилла 6 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Отдельная вилла с собственным садом в комплексе в Дёшемеалты, Анталия Вилла расположена в ох…
$517,808
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Дом 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Дом 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 1/2
Дома в тихом и спокойном районе Алтынкале в Анталии Сблокированные дома в Анталии расположен…
$632,390
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Вилла 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Вилла 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 293 м²
Количество этажей 2
Вилла с 4 спальнями, собственным бассейном и садом в Дёшемеалты, Анталия Вилла расположена в…
$542,214
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Дом 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Дом 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 462 м²
Виллы с видом на лес в комплексе в Дюзлерчамы, Дёшемеалты Виллы с комнатами паники расположе…
$838,177
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Вилла 6 комнат в Ayanlar, Турция
Вилла 6 комнат
Ayanlar, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
ЦенаВилла, 5+1Этаж: 1, , 250m², €956,989
$1,10 млн
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Вилла 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Вилла 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Количество этажей 2
Просторные виллы с собственным бассейном в Анталии в районе Дёшемеалты Просторные виллы расп…
$1,00 млн
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Вилла 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Вилла 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Количество этажей 2
Отдельная вилла с 4 спальнями, садом и бассейном в Анталии с видом на горы Дёшемеалты — это …
$752,626
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Дом 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Дом 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 194 м²
Количество этажей 2
Дома в комплексе с собственными бассейнами в районе Дёшемеалты в Анталии Отдельностоящие и с…
$516,780
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Дом в Дёшемеалты, Турция
Дом
Дёшемеалты, Турция
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Откройте для себя очарование роскошных отдельно стоящих вилл, расположенных в безмятежном ра…
$1,45 млн
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Вилла 6 комнат в Дёшемеалты, Турция
Вилла 6 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Виллы с 5 спальнями и частными бассейнами в Алтынкале, Дёшемеалты, Анталия Район Алтынкале в…
$733,803
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Дом 4 комнаты в Дёшемеалты, Турция
Дом 4 комнаты
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Дома в комплексе с собственными бассейнами в районе Дёшемеалты в Анталии Отдельностоящие и с…
$389,488
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Вилла 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Вилла 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Этаж 2/2
$14,53 млн
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Дом 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Дом 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Сдвоенные дома с видом на лес в Дёшемеалты, Анталия Дома расположены в уникальном месте, в о…
$346,832
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Вилла 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Вилла 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 246 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы возле леса в Анталии, Дюзлерчамы Роскошные виллы расположены на лоне природы…
$702,913
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Вилла 6 комнат в Дёшемеалты, Турция
Вилла 6 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Количество этажей 2
$47,44 млн
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Дом 6 комнат в Дёшемеалты, Турция
Дом 6 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Виллы с частными садами в Чыплаклы, Дёшемеалты Виллы расположены в районе Чыплаклы округа Дё…
$443,219
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Вилла 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Вилла 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 275 м²
Количество этажей 2
Просторная отдельная вилла с 4 спальнями и частным бассейном в Дёшемеалты, Анталия Вилла рас…
$423,005
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Вилла 7 комнат в Дёшемеалты, Турция
Вилла 7 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
$49,99 млн
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Вилла 7 комнат в Дёшемеалты, Турция
Вилла 7 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Этаж 2/2
Особенности района: Наша вилла в Дёшмеалты Йешильбайыр, Анталья, расположена в уникальном…
$554,396
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Вилла 7 комнат в Дёшемеалты, Турция
Вилла 7 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Количество этажей 2
Отдельный дом с 6 спальнями, частным бассейном и сауной в Анталии, Дёшемеалты Дом с индивиду…
$611,580
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