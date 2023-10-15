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Дома в Мерсин, Турция

виллы
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дуплексы
14
32 объекта найдено
Вилла 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом в Erdemli, Турция
Вилла 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Erdemli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3
Представляем проект вилл для постоянного проживания и отдыха в Мерсине. Проект находится в р…
€156,000
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Erdemli, Турция
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Erdemli, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Этаж 3
В центральном районе Енишехир, на продажу выставлен дуплекс 4+1. Квартира расположена на 3  …
€178,500
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Erdemli, Турция
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Erdemli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 11
К продаже представлен  дуплекс 2+1 в популярном районе Мерсина, Тедже. Квартира  имеет общую…
€124,500
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Erdemli, Турция
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Erdemli, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 1
Начинается строительство грандиозного проекта жилого комплекса, который будет располагаться …
€92,000
Вилла 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Elvanli, Турция
Вилла 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Elvanli, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 16
Новый элитный комплекс в Томюке Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс с…
€97,000
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Мерсин, Турция
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 15
Новый комплекс в 200 м. от моря в Мерсине в районе Тедже. Предлагаем вашему вниманию…
€110,000
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Мерсин, Турция
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 14
Новый инвестиционный комплекс в Арпачбахшише Рады Вам представить новый инвестиционны…
€59,000
Вилла 5 комнат с парковкой, с садом, с детской площадкой в Erdemli, Турция
Вилла 5 комнат с парковкой, с садом, с детской площадкой
Erdemli, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 171 м²
Этаж 2
Представляем проект вилл для постоянного проживания большой семьи в Мерсине. Вилла 4+1 наход…
€365,000
Вилла 7 комнат с парковкой, с бассейном, с садом в Erdemli, Турция
Вилла 7 комнат с парковкой, с бассейном, с садом
Erdemli, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 536 м²
Этаж 4
Представляем ультрасовременную виллу для постоянного проживания большой семьи. Вилла 5+2 нах…
€1,23 млн
Вилла 7 комнат с парковкой, с лифтом, с бассейном в Erdemli, Турция
Вилла 7 комнат с парковкой, с лифтом, с бассейном
Erdemli, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 386 м²
Этаж 3
Представляем виллу "мечту" для постоянного проживания большой семьи. Вилла 6+1 находится в ц…
€698,500
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Mezitli, Турция
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Mezitli, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 13
Просторные Квартиры в Мерсине, Мезитли, с Двумя Балконами Мерсин – город в восточной части с…
€150,000
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мерсин, Турция
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мерсин, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Сдвоенный Дом с Просторной Террасой в Мерсине, Турция. Сдвоенный дом находится в районе Карг…
€140,000
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Merdivenlikuyu, Турция
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Merdivenlikuyu, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 12
Квартиры с Видом на Море в Мерсине, Аяш, с Террасами и Двумя Санузлами Мерсин – город, распо…
€106,000
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Мерсин, Турция
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Мерсин, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Вилла с Парковкой в Благоустроенном Комплексе в Мерсине, Эрдемли Вилла расположена в Мерсине…
€220,000
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Sogucak, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Sogucak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Количество этажей 3
Вилла с Видом на Природу в Мерсине, Торослар Мерсин – крупный город в восточной части средиз…
€275,000
Вилла 4 комнаты с парковкой, с зоной для барбекю в Erdemli, Турция
Вилла 4 комнаты с парковкой, с зоной для барбекю
Erdemli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Этаж 2
Представляем Вашему вниманию двухэтажную виллу в центральном районе Енишехир. Вилла планиров…
€480,000
Вилла 3 спальни в Мерсин, Турция
Вилла 3 спальни
Мерсин, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
КАРГЫДЖАК ВИЛЛА № 6 НА ОЛИВКОВОМ ХОЛМЕ. 3 КОМНАТЫ, 1 ХОЛЛ, 2 ВАННЫЕ КОМНАТЫ, 2 БАЛКОНА бо…
€365,000
Вилла 5 комнат с парковкой в Toroslar, Турция
Вилла 5 комнат с парковкой
Toroslar, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 2
Представляем вашему вниманию двухэтажную виллу 4+1 с видом на горы в Торослар. Вилла общей п…
€190,000
Вилла 2 спальни с мебелью, с видом на горы, с бытовой техникой в Мерсин, Турция
Вилла 2 спальни с мебелью, с видом на горы, с бытовой техникой
Мерсин, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Вилла 2+1 c 3 санузлами , Эрдемли, Мерсин. Расстояние до моря: 13000 м (20 мин на машине)…
€160,000
Вилла 2 спальни в Мерсин, Турция
Вилла 2 спальни
Мерсин, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Вилла с мебелью, Томюк, Мерсин. Подходит для получения ВНЖ. 1 этаж - кухня-салон, терр…
€145,000
Вилла 6 комнат с парковкой, с детской площадкой, с беседкой в Erdemli, Турция
Вилла 6 комнат с парковкой, с детской площадкой, с беседкой
Erdemli, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 3
Мечтаете о собственном доме в Мерсине? Представляем Вашему вниманию трехэтажную виллу в цент…
€442,000
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с бассейном, с детской площадкой в Erdemli, Турция
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с бассейном, с детской площадкой
Erdemli, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 10
В центральном районе Енишехир, на продажу выставлен дуплекс 4+1. Квартира расположена на 10 …
€206,000
Вилла 2 спальни в Silifke, Турция
Вилла 2 спальни
Silifke, Турция
Комнаты 3
Площадь 100 м²
КОНЦЕПЦИЯ ВИЛЛЫ 2+1 НА ПРОДАЖУ В СУСАНОГЛУ ОТ REMAX LOCA Силифке-Атаюрт Особенности квар…
€158,000
Вилла 6 комнат с парковкой, с беседкой, с зоной для барбекю в Erdemli, Турция
Вилла 6 комнат с парковкой, с беседкой, с зоной для барбекю
Erdemli, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 3
Мечтаете о собственном доме у моря? Представляем Вашему вниманию трехэтажную виллу в централ…
€288,000
Вилла 6 комнат с парковкой, с беседкой, с зоной для барбекю в Erdemli, Турция
Вилла 6 комнат с парковкой, с беседкой, с зоной для барбекю
Erdemli, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Этаж 3
Выбираете отдельностоящий дом на берегу Средиземного моря? Тогда обратите внимание на данное…
€445,500
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Erdemli, Турция
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Erdemli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1
Представляем новый проект комплекса, который будет располагаться в одной из самых привлекате…
€73,000
Дуплекс 7 комнат с парковкой, с детской площадкой, с беседкой в Erdemli, Турция
Дуплекс 7 комнат с парковкой, с детской площадкой, с беседкой
Erdemli, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 420 м²
Этаж 11
К продаже представлен  дуплекс 6+1 в популярном районе Мерсина, Мезитли. Квартира  имеет общ…
€231,500
Вилла 7 комнат с лифтом, с видом на море, с террасой в Kocavilayet, Турция
Вилла 7 комнат с лифтом, с видом на море, с террасой
Kocavilayet, Турция
Комнаты 7
Площадь 536 м²
Этаж 2/2
Подходит для получения гражданства. Элитная недвижимость Планировка виллы и удобства К прода…
€1,30 млн
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с бассейном, с садом в Erdemli, Турция
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с бассейном, с садом
Erdemli, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 4
К продаже представлен меблированный дуплекс 4+1 в туристическом центре Мерсина – Аяш. Дуплек…
€191,500
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с бассейном, с охраной в Erdemli, Турция
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с бассейном, с охраной
Erdemli, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Этаж 4
К продаже представлен  дуплекс 3+2 в набирающем популярность районе Мерсина, Арпачбахшиш. Кв…
€250,000

Параметры недвижимости в Мерсин, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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