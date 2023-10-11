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Дома в Башакшехир, Турция

дуплексы
5
16 объектов найдено
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Башакшехир, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 252 м²
Количество этажей 15
Квартиры с Современным Дизайном в Районе Бахчешехир, Стамбул. Квартиры расположены в центре …
€651,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Башакшехир, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 247 м²
Количество этажей 15
Квартиры с Современным Дизайном в Районе Бахчешехир, Стамбул. Квартиры расположены в центре …
€639,000
Дом 6 спален с балконом, с парковка в Башакшехир, Турция
Дом 6 спален с балконом, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Просторные Двухэтажные Виллы с Обширными Садами в Стамбуле. Виллы со стильным дизайном в Ста…
€1,13 млн
Дом 5 спален с балконом, с парковка в Башакшехир, Турция
Дом 5 спален с балконом, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 294 м²
Количество этажей 2
Просторные Двухэтажные Виллы с Обширными Садами в Стамбуле. Виллы со стильным дизайном в Ста…
€1,10 млн
Дом 4 спальни с балконом, с парковка в Башакшехир, Турция
Дом 4 спальни с балконом, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 232 м²
Количество этажей 2
Просторные Двухэтажные Виллы с Обширными Садами в Стамбуле. Виллы со стильным дизайном в Ста…
€954,000
Дом 3 спальни с балконом, с парковка в Башакшехир, Турция
Дом 3 спальни с балконом, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 214 м²
Количество этажей 2
Просторные Двухэтажные Виллы с Обширными Садами в Стамбуле. Виллы со стильным дизайном в Ста…
€840,000
Дом 7 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом в Башакшехир, Турция
Дом 7 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Башакшехир, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 420 м²
Количество этажей 2
Элитные Виллы в Комплексе с Бассейном в Стамбуле, Башакшехир. Сдвоенные виллы состоят из 7 с…
€896,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Башакшехир, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 635 м²
Готовые Роскошные Трехэтажные Виллы в Башакшехире, Стамбул. Роскошные виллы в Стамбуле распо…
€1,33 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Башакшехир, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 554 м²
Новые Виллы в Первоклассном Комплексе в Стамбуле, Башакшехир. Современные виллы расположены …
€1,84 млн
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Башакшехир, Турция
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 461 м²
Новые Виллы в Первоклассном Комплексе в Стамбуле, Башакшехир. Современные виллы расположены …
€1,55 млн
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Башакшехир, Турция
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 216 м²
Виллы с Просторными Комнатами в Стамбуле, Башакшехир. Сдвоенные виллы в Стамбуле расположены…
€1,16 млн
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Башакшехир, Турция
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 232 м²
Виллы с Просторными Комнатами в Стамбуле, Башакшехир. Сдвоенные виллы в Стамбуле расположены…
€1,13 млн
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка в Башакшехир, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
Количество этажей 5
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Стамбуле, Башакшехир. Шикарные квартиры в Стамбуле, Башак…
€435,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка в Башакшехир, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 5
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Стамбуле, Башакшехир. Шикарные квартиры в Стамбуле, Башак…
€398,000
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом в Башакшехир, Турция
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом
Башакшехир, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Виллы в комплексе, ориентированном на семью  В комплексе 232 таунхауса с четырьмя спальня…
€544,492
Дуплекс 6 комнат с охраной, с детской площадкой, с Kamery videonablyudeniya в Башакшехир, Турция
Дуплекс 6 комнат с охраной, с детской площадкой, с Kamery videonablyudeniya
Башакшехир, Турция
Комнаты 6
Площадь 235 м²
Этаж 1/1
Семейные дуплексы и триплексы в экологичном районе Bahçeşehir. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Райо…
€645,100
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