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Дома в Башакшехире, Турция

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виллы
16
таунхаусы
4
32 объекта найдено
Вилла в Башакшехир, Турция
Вилла
Башакшехир, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 635 м²
Spectrum Villas
$675 844
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Дуплекс 5 комнат в Башакшехир, Турция
Дуплекс 5 комнат
Башакшехир, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
Просторные квартиры с балконами в жилом комплексе в Башакшехире, Стамбул Башакшехир — один и…
$651 421
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Вилла в Башакшехир, Турция
Вилла
Башакшехир, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 232 м²
Golden Season
$645 000
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It Is RealtyIt Is Realty
Вилла 6 комнат в Башакшехир, Турция
Вилла 6 комнат
Башакшехир, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Инвестиционные виллы в проекте в Башакшехире, Стамбул Проект вилл расположен на главной доро…
$1,16 млн
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Дом 4 комнаты в Башакшехир, Турция
Дом 4 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Количество этажей 3
Виллы с садом и балконом в комплексе в Башакшехире, Стамбул Проект находится в районе Бахчеш…
$357 231
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Дом 3 комнаты в Башакшехир, Турция
Дом 3 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Количество этажей 3
Виллы с садом и балконом в комплексе в Башакшехире, Стамбул Проект находится в районе Бахчеш…
$283 683
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TekceTekce
Дом 5 комнат в Башакшехир, Турция
Дом 5 комнат
Башакшехир, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 216 м²
Просторные виллы с балконами в Стамбуле в районе Башакшехир Башакшехир — это район Стамбула …
$798 516
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Дом 4 спальни в Башакшехир, Турция
Дом 4 спальни
Башакшехир, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 179 м²
Базакшехир быстро становится одним из самых востребованных мест в Стамбуле, привлекая множес…
$512 525
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Дом 5 комнат в Башакшехир, Турция
Дом 5 комнат
Башакшехир, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Количество этажей 3
Виллы с садом и балконом в комплексе в Башакшехире, Стамбул Проект находится в районе Бахчеш…
$420 272
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Дом 5 спален в Башакшехир, Турция
Дом 5 спален
Башакшехир, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Басаксехир, один из ключевых инвестиционных районов Стамбула, известен своей мирной атмосфер…
$834 751
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Дом 5 комнат в Башакшехир, Турция
Дом 5 комнат
Башакшехир, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 326 м²
Количество этажей 3
Просторные сдвоенные виллы с собственными садами в Башакшехире, Бахчешехир, Стамбул Виллы на…
$944 444
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Вилла в Башакшехир, Турция
Вилла
Башакшехир, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 461 м²
Golden Season
$1,60 млн
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Дом 5 спален в Башакшехир, Турция
Дом 5 спален
Башакшехир, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 635 м²
Басаксехир является одним из быстро развивающихся районов Стамбула, предлагая как спокойстви…
$1,44 млн
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Вилла в Башакшехир, Турция
Вилла
Башакшехир, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 214 м²
Loire Mansion
$658 000
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Вилла в Башакшехир, Турция
Вилла
Башакшехир, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Majestic Crest Villas
$649 959
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Дом 6 комнат в Башакшехир, Турция
Дом 6 комнат
Башакшехир, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 232 м²
Просторные виллы с балконами в Стамбуле в районе Башакшехир Башакшехир — это район Стамбула …
$819 530
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Вилла в Башакшехир, Турция
Вилла
Башакшехир, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 242 м²
Vanessa Başakşehir
$663 057
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Вилла в Башакшехир, Турция
Вилла
Башакшехир, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 233 м²
Loire Mansion
$748 000
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Вилла 7 комнат в Башакшехир, Турция
Вилла 7 комнат
Башакшехир, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 635 м²
Отдельные виллы под ключ с 5 спальнями в Башакшехире, Стамбул Бахчешехир в районе Башакшехир…
$1,46 млн
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Вилла в Башакшехир, Турция
Вилла
Башакшехир, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 294 м²
Loire Mansion
$902 000
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Вилла в Башакшехир, Турция
Вилла
Башакшехир, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Golden Season
$500 000
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Вилла в Башакшехир, Турция
Вилла
Башакшехир, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Loire Mansion
$935 000
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Дом 5 комнат в Башакшехир, Турция
Дом 5 комнат
Башакшехир, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 179 м²
Количество этажей 3
Трехэтажные виллы с садом в 1,5 км от шоссе ТЕМ в Стамбуле, Башакшехир Башакшехир – один из …
$667 765
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Вилла 5 комнат в , Турция
Вилла 5 комнат
, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 57 000 м²
Количество этажей 2
Почему выбирают этот проект?Для инвесторов:Высокоценная роскошь на растущем рынке Бахчешехир…
$820 000
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Вилла 5 комнат в Башакшехир, Турция
Вилла 5 комнат
Башакшехир, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 179 м²
Проект расположен в районе Башакшехир, на площади 48.000 м2, представляет собой современный …
$496 000
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Вилла в Башакшехир, Турция
Вилла
Башакшехир, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 179 м²
Количество этажей 3
Наличие и стоимость таунхаусов уточняйте у наших специалистов. Проект расположен в районе…
$542 000
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Вилла 9 комнат в Башакшехир, Турция
Вилла 9 комнат
Башакшехир, Турция
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 436 м²
Количество этажей 4
Комплекс состоит из 7 независимых вилл. Четырех этажная вилла с восемью спальнями (8+1), …
$1,40 млн
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Таунхаус 5 комнат в Башакшехир, Турция
Таунхаус 5 комнат
Башакшехир, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Виллы в комплексе, ориентированном на семью  В комплексе 232 таунхауса с четырьмя спальня…
$576 000
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Таунхаус 4 комнаты в Башакшехир, Турция
Таунхаус 4 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Этаж 3/6
Projekt 3+1 domu szeregowego w Başakşehir Inwestycje i obywatelstwo: Nadaje się do uzyska…
$950 000
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Дом 5 спален в Башакшехир, Турция
Дом 5 спален
Башакшехир, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 232 м²
Басаксехир - хорошо спланированный район в Стамбуле, известный своей современной инфраструкт…
$1,33 млн
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