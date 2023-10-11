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16 объектов найдено
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Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
6
3
252 м²
15
Квартиры с Современным Дизайном в Районе Бахчешехир, Стамбул. Квартиры расположены в центре …
€651,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
5
2
247 м²
15
Квартиры с Современным Дизайном в Районе Бахчешехир, Стамбул. Квартиры расположены в центре …
€639,000
Рекомендовать
Дом 6 спален с балконом, с парковка
Башакшехир, Турция
7
2
300 м²
2
Просторные Двухэтажные Виллы с Обширными Садами в Стамбуле. Виллы со стильным дизайном в Ста…
€1,13 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с балконом, с парковка
Башакшехир, Турция
6
2
294 м²
2
Просторные Двухэтажные Виллы с Обширными Садами в Стамбуле. Виллы со стильным дизайном в Ста…
€1,10 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с балконом, с парковка
Башакшехир, Турция
5
2
232 м²
2
Просторные Двухэтажные Виллы с Обширными Садами в Стамбуле. Виллы со стильным дизайном в Ста…
€954,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с парковка
Башакшехир, Турция
4
2
214 м²
2
Просторные Двухэтажные Виллы с Обширными Садами в Стамбуле. Виллы со стильным дизайном в Ста…
€840,000
Рекомендовать
Дом 7 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Башакшехир, Турция
9
7
420 м²
2
Элитные Виллы в Комплексе с Бассейном в Стамбуле, Башакшехир. Сдвоенные виллы состоят из 7 с…
€896,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
7
3
635 м²
Готовые Роскошные Трехэтажные Виллы в Башакшехире, Стамбул. Роскошные виллы в Стамбуле распо…
€1,33 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
6
2
554 м²
Новые Виллы в Первоклассном Комплексе в Стамбуле, Башакшехир. Современные виллы расположены …
€1,84 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
6
2
461 м²
Новые Виллы в Первоклассном Комплексе в Стамбуле, Башакшехир. Современные виллы расположены …
€1,55 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
5
2
216 м²
Виллы с Просторными Комнатами в Стамбуле, Башакшехир. Сдвоенные виллы в Стамбуле расположены…
€1,16 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Башакшехир, Турция
6
2
232 м²
Виллы с Просторными Комнатами в Стамбуле, Башакшехир. Сдвоенные виллы в Стамбуле расположены…
€1,13 млн
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка
Башакшехир, Турция
5
2
188 м²
5
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Стамбуле, Башакшехир. Шикарные квартиры в Стамбуле, Башак…
€435,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка
Башакшехир, Турция
4
2
165 м²
5
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Стамбуле, Башакшехир. Шикарные квартиры в Стамбуле, Башак…
€398,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом
Башакшехир, Турция
5
4
340 м²
Виллы в комплексе, ориентированном на семью В комплексе 232 таунхауса с четырьмя спальня…
€544,492
Рекомендовать
Дуплекс 6 комнат с охраной, с детской площадкой, с Kamery videonablyudeniya
Башакшехир, Турция
6
235 м²
1/1
Семейные дуплексы и триплексы в экологичном районе Bahçeşehir. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Райо…
€645,100
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