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Дома в Niluefer, Турция

Besevler Mahallesi
10
Yuezuencueyil Mahallesi
6
Goeruekle Mahallesi
3
22 объекта найдено
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Niluefer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Niluefer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 213 м²
Этаж 1/2
Просторные Отдельные Виллы с 4 Спальнями в Бурсе, Нилюфер. Отдельные виллы в Бурсе расположе…
€683,000
Дуплекс 6 спален с балконом, с парковка в Niluefer, Турция
Дуплекс 6 спален с балконом, с парковка
Niluefer, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 420 м²
Этаж 9/10
Роскошные Квартиры в Бурсе в Комплексе с Богатой Инфраструктурой. Квартиры находятся в жилом…
€683,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Этаж 5/13
Великолепный Комплекс с Роскошными Квартирами и Богатой Инфраструктурой в Османгази, Бурса Э…
€452,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом в Goeruekle Mahallesi, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Goeruekle Mahallesi, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 424 м²
Этаж 4/6
Недвижимость с Системой «Умный Дом» в Удачном Месте Бурсы. Квартиры с системой «умный дом» р…
€248,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 241 м²
Этаж 5/5
Просторные Квартиры в Новом Жилом Комплексе в Бурсе. Просторные квартиры с 3 спальнями наход…
€123,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка в Goeruekle Mahallesi, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка
Goeruekle Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 241 м²
Этаж 4/5
Квартиры с Большой Площадью в Бурсе в Комплексе с Охраной. Просторные квартиры, подходящие д…
€123,000
Вилла 6 спален с балконом, с видом на горы, с парковка в Niluefer, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с видом на горы, с парковка
Niluefer, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Этаж 1/3
Роскошные Трехэтажные Дома с Бассейном в Бурсе, Нилюфер. Дома в тихом месте недалеко от цент…
€1,08 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с парковка в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с парковка
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Этаж 1/2
Просторные Виллы с Индивидуальными Садами в Бурсе, Нилюфер. Новые виллы расположены в Гюмюшт…
€663,000
Дуплекс 4 спальни с видом на горы, с парковка, с c ремонтом в Niluefer, Турция
Дуплекс 4 спальни с видом на горы, с парковка, с c ремонтом
Niluefer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 5/5
Квартиры с Видом на Город и Горы в Удачном Месте Бурсы. Новые квартиры расположены в Османга…
€212,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом в Niluefer, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Niluefer, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Этаж 9/10
Квартиры с Системой «Умный Дом» в Центре Бурсы. Квартиры в Бурсе с системой «умный дом» и ин…
€361,000
Дом 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Uecevler Mahallesi, Турция
Дом 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Uecevler Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Этаж 1/4
Просторная Вилла в Уникальном Месте в Бурсе, Нилюфер. Сдвоенная вилла с 4 спальнями располож…
€198,000
Вилла 5 спален с балконом, с парковка в Niluefer, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с парковка
Niluefer, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 371 м²
Этаж 1/2
Большая Отдельная Вилла с Личным Бассейном в Бурсе, Нилюфер. Вилла в Бурсе расположена в ква…
€939,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом в Goeruekle Mahallesi, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Goeruekle Mahallesi, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Этаж 5/6
Готовые Квартиры в Новом Комплексе с Бассейном в Бурсе. Жилой комплекс с бассейном и круглос…
€239,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Этаж 17/17
Квартира в Бурсе, Нилюфер, в Проекте с Аквапарком и Бассейном. Двухуровневая квартира находи…
€572,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Этаж 3/3
Двухуровневая Квартира с Видом на Горы и с Террасой в Бурсе. Двухуровневая квартира в Бурсе,…
€108,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Uecevler Mahallesi, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Uecevler Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 10/10
Квартиры для Инвестиций в Проекте в Центре Бурсы в Нилюфере. Квартиры расположены в Бурсе, Н…
€200,000
Дом 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Дом 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 272 м²
Этаж 1/3
Роскошная Трехэтажная Вилла 5+1 в Бурсе, Нилюфер. Роскошная вилла в Бурсе, Нилюфер, находитс…
€393,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на горы, с центральным отоплением в Niluefer, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на горы, с центральным отоплением
Niluefer, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 249 м²
Этаж 8/8
Квартиры с Просторным Дизайном в Бурсе, Нилюфер. Просторные квартиры расположены в центре ра…
€234,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с центральным отоплением, с парковка в Balat Mahallesi, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с центральным отоплением, с парковка
Balat Mahallesi, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Этаж 6/6
Квартиры с Общим Бассейном и Парковкой в Бурсе, Нилюфер. Дуплексы 5+1 и квартиры 3+1 в Бурсе…
€244,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 385 м²
Этаж 8/9
Просторные Квартиры в Престижном Комплексе в Бурсе, Нилюфер. Квартиры с просторной планировк…
€707,000
Бунгало 2 спальни с видом на горы, с парковка, с c ремонтом в Niluefer, Турция
Бунгало 2 спальни с видом на горы, с парковка, с c ремонтом
Niluefer, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 450 м²
Этаж 1/1
Частный Дом в Бурсе в Лесу Рядом с Дорогой Улудаг. Дом в Бурсе имеет отдельный сад с красивы…
€734,000
Вилла 6 спален с балконом, с видом на горы, с парковка в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с видом на горы, с парковка
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 480 м²
Этаж 1/4
Роскошно Оборудованная Вилла 6+1 в Бурсе. Эта уникальная вилла в Бурсе, расположенная в Нилю…
€1,88 млн

Типы недвижимости в Niluefer

виллы
дуплексы

Параметры недвижимости в Niluefer, Турция

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