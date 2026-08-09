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Дома в Нилюфере, Турция

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16 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Нилюфер, Турция
Вилла 5 комнат
Нилюфер, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы в комплексе в Гюмюштепе, Нилюфер Район Гюмюштепе, расположенный в округе Нил…
$758,172
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Таунхаус 6 комнат в Нилюфер, Турция
Таунхаус 6 комнат
Нилюфер, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 386 м²
Этаж 1/3
Просторные и современные дома в Бурсе, Нилюфер, Озлюдже Озлюдже — это район с современной ин…
$1,04 млн
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Дуплекс 6 комнат в Нилюфер, Турция
Дуплекс 6 комнат
Нилюфер, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 385 м²
Этаж 7/9
Квартиры в престижном жилом комплексе в Нилюфере, Бурса Жилой комплекс в районе Одунлук окру…
$721,411
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TekceTekce
Дуплекс 4 комнаты в Нилюфер, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 219 м²
Этаж 10/10
Квартиры с 3 спальнями, общим бассейном в районе Атаэвлер, Нилюфер, Бурса Атаэвлер – один из…
$241,616
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Вилла 6 комнат в Нилюфер, Турция
Вилла 6 комнат
Нилюфер, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Элегантные двухэтажные виллы с бассейнами в Нилюфере, Бурса Виллы расположены в районе 19 Ма…
$1,05 млн
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Дом 4 комнаты в Нилюфер, Турция
Дом 4 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1/2
Отдельные виллы с садами на продажу в Бурсе, Нилюфер, Гёкчекёй Виллы находятся в районе Гёкч…
$273,913
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Дом 6 комнат в Нилюфер, Турция
Дом 6 комнат
Нилюфер, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 272 м²
Этаж 1/3
«Умная» вилла с отдельным садом и парковкой в Бурсе, Нилюфер Вилла находится в микрорайоне Д…
$375,735
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Дуплекс 6 комнат в Нилюфер, Турция
Дуплекс 6 комнат
Нилюфер, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 205 м²
Этаж 9/10
«Умные» Квартиры Рядом с Объектами Инфраструктуры в Бурсе, Нилюфер Квартиры находятся в квар…
$337,583
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Дуплекс 2 комнаты в Нилюфер, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 2/3
Квартиры с 1, 2 и 3 спальнями в жилом комплексе в Нилюфере, Бурса Квартиры расположены в рай…
$101,128
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Дуплекс 5 комнат в Нилюфер, Турция
Дуплекс 5 комнат
Нилюфер, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Этаж 4/5
Квартиры в комплексе с видом на город в Бурсе, Нилюфер, Озлюдже Нилюфер – современный жилой …
$463,456
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Вилла 5 комнат в Нилюфер, Турция
Вилла 5 комнат
Нилюфер, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Этаж 1/2
Отдельные 2-этажные виллы с системой «умный дом» в Бурсе, Нилюфер, Демирджи Двухэтажные вилл…
$501,750
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Дуплекс 4 комнаты в Нилюфер, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 7/8
Квартиры в Бурсе в регионе Нилюфер, Караман, с видом на город и Улудаг Предлагаемые на прода…
$203,648
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Дуплекс 3 комнаты в Нилюфер, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Этаж 2/3
Квартиры с 1, 2 и 3 спальнями в жилом комплексе в Нилюфере, Бурса Квартиры расположены в рай…
$130,013
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Вилла 5 комнат в Нилюфер, Турция
Вилла 5 комнат
Нилюфер, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 309 м²
Этаж 1/3
Отдельная вилла с видом на природу в Нилюфере, Бурса Виллы расположены в районе Гюмюштепе в …
$579,031
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Вилла 7 комнат в Gullu Sokak, Турция
Вилла 7 комнат
Gullu Sokak, Турция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 465 м²
Этаж 2/2
$97,43 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Нилюфер, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 2/3
Квартиры с 1, 2 и 3 спальнями в жилом комплексе в Нилюфере, Бурса Квартиры расположены в рай…
$153,715
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