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Дома в Чоруме, Турция

Аладжа
4
Kargi
3
9 объектов найдено
Дом 3 спальни в Bogazici, Турция
Дом 3 спальни
Bogazici, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Адабуку, живописное поселение в Бодруме, предлагает потрясающее сочетание синих заливов, пыш…
$1,09 млн
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Дом 6 спален в Uzunyurt, Турция
Дом 6 спален
Uzunyurt, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Расположенная в спокойном районе Фаралья, на самом восточном краю знаменитого региона Фетхие…
$2,56 млн
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Дом 6 спален в Uzunyurt, Турция
Дом 6 спален
Uzunyurt, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 420 м²
Расположенный в юго-западном регионе Турции, Фетхие является жемчужиной Мугла, привлекая мил…
$1,33 млн
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TekceTekce
Дом 4 спальни в Bogazici, Турция
Дом 4 спальни
Bogazici, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Адабуку, расположенный в самом сердце Бодрума, Мугла, становится одним из самых востребованн…
$1,98 млн
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Дом 4 спальни в Bogazici, Турция
Дом 4 спальни
Bogazici, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 255 м²
Расположенные в спокойном и живописном Адабуку, эти роскошные виллы являются частью отмеченн…
$2,27 млн
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Дом 5 спален в Karaagac, Турция
Дом 5 спален
Karaagac, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 406 м²
Эти отдельно стоящие виллы расположены в районе Буюкчекмече в Стамбуле, регионе, известном с…
$2,22 млн
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Дом 5 спален в Uzunyurt, Турция
Дом 5 спален
Uzunyurt, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Фетхие, расположенный в восточной части Мугла и относящийся к 4-му веку до нашей эры, извест…
$1,86 млн
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Дом 5 спален в Karaagac, Турция
Дом 5 спален
Karaagac, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 471 м²
Эти отдельно стоящие виллы расположены в Буюкчекмесе, Стамбул, недалеко от красивого озера Б…
$1,40 млн
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Дом в Gazipasa, Турция
Дом
Gazipasa, Турция
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Наши потрясающие виллы, расположенные в живописном районе Каргыджак, предлагают исключительн…
$988,149
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Параметры недвижимости в Чоруме, Турция

с садом
с бассейном
Недорогая
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