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Дома в Муданьях, Турция

виллы
4
дуплексы
9
14 объектов найдено
Вилла 11 комнат в Goynuklu, Турция
Вилла 11 комнат
Goynuklu, Турция
Число комнат 11
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 609 м²
Этаж 1/3
Полностью меблированная вилла с видом на море в Бурсе, Муданья, Гёйнюклю Полностью меблирова…
$1,39 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Муданья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Муданья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 4/6
Квартиры в Рассрочку и по Специальным Ценам в Бурсе, Муданья. Недвижимость с видом на море н…
$218,504
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Дуплекс 5 комнат в Муданья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Муданья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Этаж 6/6
Квартиры рядом с морем в комплексе с крытым и открытым бассейнами в Бурсе Готовые к заселени…
$326,057
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Вилла 5 комнат в Муданья, Турция
Вилла 5 комнат
Муданья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Этаж 1/2
Отдельные дома с частными бассейнами в жилом комплексе в Муданье, Бурса Дома расположены в е…
$724,572
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Вилла 6 комнат в Муданья, Турция
Вилла 6 комнат
Муданья, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 518 м²
Этаж 1/2
Виллы в престижном комплексе с частным бассейном в Бурсе, Муданья Виллы в Бурсе, расположенн…
$1,19 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Муданья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Муданья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Этаж 4/6
Квартиры рядом с морем в комплексе с крытым и открытым бассейнами в Бурсе Готовые к заселени…
$297,754
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Дуплекс 6 комнат в Муданья, Турция
Дуплекс 6 комнат
Муданья, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Этаж 4/5
Квартиры в бутик-проекте с бассейном в Муданье, Бурса Квартиры с современным дизайном в попу…
$450,593
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Дуплекс 6 комнат в Муданья, Турция
Дуплекс 6 комнат
Муданья, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Этаж 4/5
Квартиры в Престижном Проекте с Бассейном в Муданье Бурса Муданья, являющаяся самым любимым …
$375,872
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Дуплекс 3 комнаты в Муданья, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Муданья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Этаж 1/5
Двухуровневые Квартиры с Видом на Море и Природу в Муданье, в ЖК с Бассейном Квартиры в райо…
$179,846
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Вилла 6 комнат в 100 Sokak, Турция
Вилла 6 комнат
100 Sokak, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 4
Меблированная 4-этажная вилла в комплексе с бассейном в Муданье, Халитпаша Халитпаша — прест…
$444,933
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Дом 3 комнаты в Муданья, Турция
Дом 3 комнаты
Муданья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 1/3
Отдельная 3-этажная вилла в Муданье, Бурса Алтынташ – один из самых престижных микрорайонов …
$318,132
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Дуплекс 6 комнат в Муданья, Турция
Дуплекс 6 комнат
Муданья, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 380 м²
Этаж 3/3
Двухуровневые квартиры с 5 спальнями и частными бассейнами в Халитпаше, Муданья Квартиры нах…
$426,818
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Дуплекс 5 комнат в Муданья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Муданья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 4/5
Недорогие Готовые Квартиры в Муданье, Бурса. Квартиры в Халитпаше, Муданья, интересны своим …
$241,313
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Дуплекс 4 комнаты в Муданья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Муданья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 3/3
Двухуровневые квартиры с 5 спальнями и частными бассейнами в Халитпаше, Муданья Квартиры нах…
$151,390
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