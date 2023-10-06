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Дома в Стамбул, Турция

Бююкчекмедже
25
Фатих
17
Башакшехир
16
Кадыкёй
9
Ускюдар
9
Эюпсултан
8
Resadiye Mahallesi
6
Кючюкчекмедже
6
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445 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Дом 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Новый комплекс вилл в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл с собстве…
€1,42 млн
Дом 6 комнат в Бейликдюзю, Турция
Дом 6 комнат
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 278 м²
Новый комплекс вилл в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл с собстве…
€1,38 млн
Дом 5 комнат в Бейликдюзю, Турция
Дом 5 комнат
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 257 м²
Новый комплекс вилл в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл с собстве…
€1,02 млн
Дом 4 комнаты в Стамбул, Турция
Дом 4 комнаты
Стамбул, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 255 м²
Новая элитная резиденция в Эюпсултане Рады вам представить новую элитную резиденцию с собст…
€690,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 228 м²
Количество этажей 6
Недвижимость в Стамбуле в Элитном Комплексе в Ускюдаре. Потрясающие квартиры находятся в ист…
€667,000
Дом в центре города в Мраморноморский регион, Турция
Дом в центре города
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Дом в центре города в Мраморноморский регион, Турция
Дом в центре города
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Дом в центре города в Мраморноморский регион, Турция
Дом в центре города
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Элегантная недвижимость у леса в Стамбуле, Эйюпсултан. Эта недвижимость находится в самом це…
€1,25 млн
Вилла 3 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Вилла 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 357 м²
Количество этажей 2
Крытый плавательный бассейн; Гардеробная; Сауна; Парная; Фитнес; Многофункциональный за…
€1,69 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Мраморноморский регион, Турция
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Площадь 289 м²
Роскошные виллы в окружения природы с технологией умного дома в Стамбуле, Чекмекёй.Продается…
€2,08 млн
Вилла 6 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Мраморноморский регион, Турция
Вилла 6 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 7
Площадь 769 м²
Проект расположен в районе Бююкчекмедже в европейской части Стамбула, а именно в районеКент,…
€1,98 млн
Вилла 6 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Мраморноморский регион, Турция
Вилла 6 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 7
Площадь 310 м²
Роскошные просторные виллы в районе Бейликдюзю/Гурпынар. Планировки: 6+1 7+1 Площадь 310 м…
€700,000
Вилла 5 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Мраморноморский регион, Турция
Вилла 5 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 6
Площадь 230 м²
Комплекс современных вилл в Силиври.  Проект подходит для получения гражданства.Oбщая площад…
€760,480
Вилла с террасой, с холодильником, с плитой в Мраморноморский регион, Турция
Вилла с террасой, с холодильником, с плитой
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 695 м²
Продается вилла в 170 км от центра Стамбула или в 100 км от азиатской части Стамбула. Вилла …
€4,00 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Мраморноморский регион, Турция
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Площадь 200 м²
€1,59 млн
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Кючюкчекмедже, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 14
Квартиры для Инвестиций в Кючюкчекмедже, Стамбул. Современные квартиры с видом на город в Ст…
€426,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка в Эюпсултан, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка
Эюпсултан, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 10
Новые Квартиры Рядом с Инфраструктурой в Стамбуле, Эюпсултан. Квартиры расположены в районе …
€315,000
Вилла 5 спален с зоной для барбекю в Мраморноморский регион, Турция
Вилла 5 спален с зоной для барбекю
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 375 м²
Этаж 1/3
Вилла 5+2 в Бахчешехире Представляем Вашему вниманию виллу 5+2 в уютном жилом комплек…
€484,200
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Картал, Турция
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Картал, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 22
Новая инвестиционная резиденция в Картале Рады Вам представить новую инвестиционную р…
€228,000
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 5
Инвестиционный комплекс в Бейликдюзю Рады Вам представить новый инвестиционный комп…
€254,000
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 6
Новый комплекс в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственно…
€400,000
Дуплекс 1 спальня с зоной для барбекю, с консьержем в Багджылар, Турция
Дуплекс 1 спальня с зоной для барбекю, с консьержем
Багджылар, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Количество этажей 8
Новый комплекс в Багджыларе Представляем Вашему вниманию новую комплекс с собственно…
€255,000
Вилла 3 спальни с зоной для барбекю, с консьержем в Бейликдюзю, Турция
Вилла 3 спальни с зоной для барбекю, с консьержем
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл с …
€1,02 млн
Дуплекс 2 спальни с тренажерным залом, с детской площадкой, с крытой парковкой в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 2 спальни с тренажерным залом, с детской площадкой, с крытой парковкой
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Количество этажей 4
Элитный комплекс в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию элитный комплекс с собств…
€231,000
Дуплекс 2 спальни с тренажерным залом, с детской площадкой, с крытой парковкой в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 2 спальни с тренажерным залом, с детской площадкой, с крытой парковкой
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 4
Новый комплекс в Бейликдюзю Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфрас…
€168,000
Дуплекс 2 спальни с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 2 спальни с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Количество этажей 5
Инвестиционный комплекс в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию инвестиционный ко…
€230,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Силиври, Турция
Вилла 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Силиври, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 486 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл в Силиври Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл с собс…
€1,09 млн
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новую резиденция с собств…
€1,02 млн
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Багджылар, Турция
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Багджылар, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Количество этажей 19
Новая элитная резиденция в Багджыларе Рады Вам представить новую элитную резиденция с…
€250,000

Типы недвижимости в Стамбул

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Параметры недвижимости в Стамбул, Турция

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