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Дома в Стамбуле, Турция

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Фатих
115
Бейликдюзю
53
Бююкчекмедже
45
Башакшехир
34
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388 объектов найдено
Вилла в , Турция
Вилла
, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 496 м²
Project располагается на территории площадью 896.362 м2 с виллами разных размеров от 152 до …
$1,76 млн
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Дуплекс 5 комнат в Ускюдар, Турция
Дуплекс 5 комнат
Ускюдар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Квартиры с видом на город недалеко от побережья в Ускюдаре, Стамбул Квартиры расположены на …
$632,390
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Дуплекс 8 комнат в Бакыркёй, Турция
Дуплекс 8 комнат
Бакыркёй, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 430 м²
Количество этажей 4
Инвестиционные квартиры на центральной улице в Башакшехире, Стамбул Квартиры расположены на …
$4,51 млн
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Вилла в , Турция
Вилла
, Турция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 128 м²
Marine West
$4,80 млн
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Дом 5 спален в Башакшехир, Турция
Дом 5 спален
Башакшехир, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 635 м²
Басаксехир является одним из быстро развивающихся районов Стамбула, предлагая как спокойстви…
$1,44 млн
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Coastline Gardens
$926,281
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Petunia Villas Houses
$416,097
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Дом 5 спален в Башакшехир, Турция
Дом 5 спален
Башакшехир, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Басаксехир, один из ключевых инвестиционных районов Стамбула, известен своей мирной атмосфер…
$834,751
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 259 м²
Project расположен в одном из самых престижных районов региона Аликанте, на побережье Коста …
$486,895
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Дом 9 комнат в Фатих, Турция
Дом 9 комнат
Фатих, Турция
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 340 м²
Количество этажей 4
Четырехэтажное здание с меблированными квартирами в 250 м от главной улицы и побережья в Бал…
$1,61 млн
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Дом 5 комнат в Авджылар, Турция
Дом 5 комнат
Авджылар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Количество этажей 2
Виллы в Авджыларе, Стамбул, в 800 м от озера Кючюкчекмедже Виллы в Стамбуле расположены в ра…
$440,341
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 840 м²
Cordis Lacus
$2,44 млн
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 227 м²
Green Stone Paradise
$973,000
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 425 м²
Terra Luna Villas
$417,696
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 407 м²
Lake Valley Villas
$572,000
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Дом 5 комнат в Hastane Sokagi, Турция
Дом 5 комнат
Hastane Sokagi, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Этаж 3/3
$16,86 млн
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Вилла 5 комнат в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 5 комнат
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Вилла с частным бассейном и садом в Бююкчекмедже, Стамбул Эта вилла с частным бассейном расп…
$748,001
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Вилла в Бююкчекмедже, Турция
Вилла
Бююкчекмедже, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 256 м²
Расположенные в Бююкчекмедже, одном из новых любимых городов Стамбула, виллы Project приглаш…
$1,25 млн
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Дом 6 комнат в Умрание, Турция
Дом 6 комнат
Умрание, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Сдвоенные виллы с собственными бассейнами в Стамбуле, Умрание Эти виллы находятся в жилом ко…
$1,50 млн
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Вилла в Sapanca Sokak, Турция
Вилла
Sapanca Sokak, Турция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 601 м²
Palais Nature
$3,15 млн
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Дом 8 комнат в Фатих, Турция
Дом 8 комнат
Фатих, Турция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Количество этажей 4
Отремонтированное здание по программе городской трансформации в Фатихе, Стамбул 4-этажное зд…
$1,81 млн
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Дуплекс 5 комнат в Санджактепе, Турция
Дуплекс 5 комнат
Санджактепе, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 324 м²
Квартиры в живописном комплексе недалеко от метро в Стамбуле, Санджактепе Санджактепе – один…
$802,338
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 263 м²
White Arcadia Beach Resort Villas
$405,727
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Вилла в Башакшехир, Турция
Вилла
Башакшехир, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 294 м²
Loire Mansion
$902,000
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Дом 5 спален в Башакшехир, Турция
Дом 5 спален
Башакшехир, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 232 м²
Басаксехир - хорошо спланированный район в Стамбуле, известный своей современной инфраструкт…
$1,33 млн
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
La Nature Residence
$441,275
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Вилла в Бейликдюзю, Турция
Вилла
Бейликдюзю, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Silver Moon Villas
$764,796
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 408 м²
Valley Vista Villa
$2,12 млн
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Дом 10 комнат в Фатих, Турция
Дом 10 комнат
Фатих, Турция
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 210 м²
Количество этажей 5
Готовое к переезду здание с мебелью в Стамбуле, Фатих, Акшемсеттин Здание прошло полный ремо…
$1,61 млн
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Вилла в , Турция
Вилла
, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 576 м²
Marine West
$2,64 млн
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Параметры недвижимости в Стамбуле, Турция

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