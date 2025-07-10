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Дома в Юго-Восточной Анатолии, Турция

Диярбакыр
47
Эгиль
47
49 объектов найдено
Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Добро пожаловать в вашу новую реальность в Калкане Представьте себе место, где ваше утро нач…
$1,67 млн
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 6
Площадь 471 м²
Откройте двери к уникальной жизни в Калкане! Дорогие друзья и ценители роскоши! Представляем…
$1,44 млн
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 5
Площадь 250 м²
Расположение в Историческом Центре: Вилла идеально вписана в атмосферу Старого города Калкан…
$810,844
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TekceTekce
Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 7
Площадь 370 м²
Предлагается к продаже восхитительная роскошная вилла с шикарной панорамой моря в живописном…
$1,14 млн
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Добро пожаловать в этот чарующий частный дом в итальянском стиле в Калкане! Этот уникальный …
$571,749
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 5
Площадь 270 м²
Ощутите жизнь в совершенстве Эти шесть великолепных вилл с видом на море в Калкане — идеальн…
$1,39 млн
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Расположение: Вилла занимает 400 м2 участок и предлагает просторные 250 м2 внутренней площад…
$1,41 млн
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 5
Площадь 150 м²
Эта впечатляющая вилла с индивидуальным дизайном предлагает непревзойденный уровень комфорта…
$716,130
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 6
Площадь 280 м²
Представьте, что вы просыпаетесь каждое утро, открываете окна и видите перед собой бескрайне…
$981,791
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 6
Площадь 400 м²
Вилла находится в прекрасном месте в районе Ортаалан Калкана.Полный панорамный вид на море с…
$1,27 млн
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Калкан: Воплощение вашей мечты о жизни у моря Представьте себе место, где каждый день начина…
$1,39 млн
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Вилла представляет собой современное здание с 4 спальнями и просторной и хорошо оборудованно…
$1,85 млн
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 5
Площадь 400 м²
Представлена на продажу вилла, расположенная в прекрасном городе Калкан. Аутентичная атмосфе…
$808,533
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Площадь 468 м²
Восхитительный Проект в Ортаалане, Калкан – Роскошные Виллы с Панорамным Видом на Море Уважа…
$750,781
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 5
Площадь 250 м²
Добро пожаловать в эту роскошную виллу в Калкане с захватывающим панорамным видом на море! Э…
$808,533
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Добро пожаловать в эту прекрасную виллу с видом на море в Калкане! Это роскошное жилье идеал…
$727,680
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 5
Площадь 200 м²
Представляем вашему вниманию роскошную виллу в изысканном городе Калкан. Этот живописный объ…
$796,983
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 7
Площадь 500 м²
Представлена на продажу вилла, которая открывает уникальный вид на море Калкана. Пляжи Калка…
$2,49 млн
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 5
Площадь 250 м²
Расположенная в одном из самых привлекательных мест, вилла с 4 спальнями, частным бассейном …
$843,185
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 4
Площадь 140 м²
Добро пожаловать в эту прекрасную виллу с бассейном, которая расположена на побережье Средиз…
$508,221
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 5
Площадь 200 м²
Предлагается к покупке прекрасная вилла в Калкане, которая предлагает вам потрясающий панора…
$981,791
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Добро пожаловать в вашу новую жизнь в Калкане. Это больше, чем просто вилла — это пространст…
$1,10 млн
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 6
Площадь 350 м²
Представлена на продажу вилла, с которой открывается уникальный вид на море Калкана. Калкан …
$2,23 млн
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 5
Площадь 500 м²
Калкан — малоизвестный среди русскоязычных туристов курорт на юго-западном побережье Турции.…
$843,185
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 4
Площадь 400 м²
Представлена на продажу роскошная вилла в Калкане с видом на море и полуостров. Эта уникальн…
$825,859
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 6
Площадь 280 м²
Откройте мир безупречного комфорта: Ваша новая вилла у самого моря в Калкане Представьте себ…
$1,39 млн
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 6
Площадь 350 м²
Прекрасное расположение: Расположенная недалеко от центра Калкана, вилла предоставляет удобн…
$1,55 млн
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Дом 5 спален в Buyukdere, Турция
Дом 5 спален
Buyukdere, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 550 м²
Расположенная в безмятежном и зеленом окружении Сарыер, одного из самых спокойных районов Ст…
$5,50 млн
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 5
Площадь 270 м²
Центральное расположение в Калкане: Удобное местоположение в самом центре Калкана, обеспечи…
$845,495
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Вилла в Kalkan, Турция
Вилла
Kalkan, Турция
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Представляем Вам великолепную белоснежную виллу с террасой и захватывающим видом на море. Эт…
$1,29 млн
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Типы недвижимости в Юго-Восточной Анатолии

виллы

Параметры недвижимости в Юго-Восточной Анатолии, Турция

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