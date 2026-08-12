Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Дом
  5. Бассейн

Дома с бассейном в Турции

;
Стамбул
96
Анталья
186
Аланья
38
Бодрум
6
Показать больше
144 объекта найдено
Дуплекс 2 комнаты в Kepez, Турция
TOP TOP
Дуплекс 2 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/4
Новый жилой комплекс в Анталии — стильные лофты, квартиры с садами и собственными бассейнами…
$63,340
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
INEST HOMES
Языки общения
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Дуплекс 3 комнаты в Фетхие, Турция
TOP TOP
Дуплекс 3 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 2/4
Симфония природы и современности: Ваш двухэтажный рай в Фетхие Представьте себе место, гд…
$571,996
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
INEST HOMES
Языки общения
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Вилла 5 комнат в Олюдениз, Турция
TOP TOP
Вилла 5 комнат
Олюдениз, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Новая вилла премиум-класса в одном из самых живописных районов Фетхие — идеальное сочетание …
$500,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
INEST HOMES
Языки общения
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
TekceTekce
Вилла 5 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 5 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Этаж 2
Для гражданства Что вы получаете: Просторная вилла планировки 4+1 с общей площадью 280 м², …
$809,757
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Средиземноморский регион, Турция
Дом 4 спальни
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 385 м²
Эта потрясающая вилла на продажу в Бектасе, Алания, предлагает 385 м2 роскошной жилой площад…
$760,330
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Бодрум, Турция
Дом 4 спальни
Бодрум, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 271 м²
Расположенные в живописном районе Гумуслук, Бодрум, эти отдельно стоящие виллы предлагают ид…
$1,34 млн
Оставить заявку
Дом 6 спален в Средиземноморский регион, Турция
Дом 6 спален
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Эта потрясающая роскошная вилла на продажу в Бектасе, Алания, предлагает 450 м2 изысканной ж…
$1,35 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Вилла 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 336 м²
Этаж 1/6
Что вы получаете: Премиальные виллы в проекте с панорамным видом на Средиземное море. О ст…
$3,46 млн
Оставить заявку
Особняк 10 комнат в Бодрум, Турция
Особняк 10 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 5 000 м²
Количество этажей 3
Вилла для продажи ULTRA-LUXURY MANSION Брокер Bodrum Turkey без комиссии для покупателяОписа…
$15,02 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ISB Global Immobilien
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Дом в Средиземноморский регион, Турция
Дом
Средиземноморский регион, Турция
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Если вы готовы купить виллу в Алании, эта эксклюзивная коллекция из 18 современных домов пре…
$817,239
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Калкан, Турция
Вилла 4 комнаты
Калкан, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
Есть дома, которые производят впечатление. А есть те, в которые влюбляешься с первого взгляд…
$1,37 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
INEST HOMES
Языки общения
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Дом 3 спальни в Бодрум, Турция
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Роскошные отдельно стоящие виллы с частным бассейном и захватывающими видами на побережье в …
$1,04 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Убе, Турция
Вилла 5 комнат
Убе, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Для гражданства Для инвестиций Что вы получаете: Роскошные виллы в горах района Оба, Алани…
$649,217
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Бодрум, Турция
Дом 4 спальни
Бодрум, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Роскошные каменные виллы с панорамным видом на море в Бодруме Гумуслук Расположенные в прест…
$988,859
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Кумлуджа, Турция
Вилла 4 комнаты
Кумлуджа, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Вилла с душой в Караёзе — райское место для жизни и отдыха Просторная вилла 310 м² с потр…
$525,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
INEST HOMES
Языки общения
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Дом 3 спальни в Бодрум, Турция
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Виллы Lake View в престижном проекте с частным пляжем в Бодруме Адабуку Адабуку могут похвас…
$679,476
Оставить заявку
Дом 5 спален в Средиземноморский регион, Турция
Дом 5 спален
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Элегантная 5-комнатная вилла с частным бассейном и первоклассными удобствами недалеко от Ала…
$537,043
Оставить заявку
Дом 6 спален в Бодрум, Турция
Дом 6 спален
Бодрум, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 407 м²
Расположенные в престижном районе Ялыкавак, Бодрум, эти роскошные виллы предлагают исключите…
$2,31 млн
Оставить заявку
Дом 5 спален в Средиземноморский регион, Турция
Дом 5 спален
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 680 м²
Элегантная вилла с 5 спальнями в Бектасе - частный бассейн, спа и спортзал Откройте для себя…
$1,75 млн
Оставить заявку
Таунхаус 5 комнат в Убе, Турция
Таунхаус 5 комнат
Убе, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 1/4
Что вы получаете: Большой садовый дуплекс планировки 4+1 общей площадью около 170 м², рас…
$389,634
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Бодрум, Турция
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Bodrum Villas: Luxury Living with Smart Home Systems в Гуллуке Отправляйтесь в путешествие п…
$650,288
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Бодрум, Турция
Дом 4 спальни
Бодрум, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 265 м²
Стильные отдельно стоящие виллы с возможностью получения гражданства в Бодруме Туркбуку Турк…
$1,34 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Средиземноморский регион, Турция
Дом 4 спальни
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 366 м²
Эта потрясающая вилла с 4 спальнями на продажу в Тепе, Алания, предлагает 366 м2 роскошной ж…
$1,40 млн
Оставить заявку
Дом 1 спальня в Бодрум, Турция
Дом 1 спальня
Бодрум, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Роскошные свойства Seafront с частным доступом к пляжу в Ялыкавак Бодрум пляжные свойства с …
$686,480
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Вилла 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 462 м²
Этаж 1/13
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы премиум класса с панора…
$968,790
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Средиземноморский регион, Турция
Дом 3 спальни
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Очаровательная вилла с 3 спальнями с видом на море в Тепе Откройте для себя эту очаровательн…
$385,270
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Фоча, Турция
Дом 3 спальни
Фоча, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Эта эксклюзивная вилла расположена на безмятежном острове Совалье, единственном населенном о…
$3,79 млн
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Бодрум, Турция
Дом 2 спальни
Бодрум, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Инвестируйте в роскошь: виллы в Мугла Милас Расположенные в проекте, подчеркивающем естестве…
$542,880
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Средиземноморский регион, Турция
Дом 3 спальни
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Стильная вилла с 3 спальнями с потрясающим видом на море и горы в Тепе, Алания Вилла имеет д…
$385,270
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Бейликдюзю, Турция
Дом 4 спальни
Бейликдюзю, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Откройте для себя эти изысканные триплексные виллы, расположенные всего в 2 км от пляжа Гурп…
$1,84 млн
Оставить заявку

Типы недвижимости в Турции

виллы
замки
особняки
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Турции

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти